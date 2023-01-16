Наслідки обстрілу Центру реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні. ФОТОрепортаж

15 січня російські загарбники вдарили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні.

Про це повідомляє Суспільне Херсон, передає Цензор.НЕТ.

Центр реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні після обстрілів армією РФ 15 січня. Місце, куди влучив снаряд, - дві групи підготовки до школи. Все обладнання, меблі повністю розтрощені, повідомила директорка закладу.

В цей час в центрі перебував охоронець, чоловік не постраждав. Дітей в центрі не було. Їх перестали приймати 15 грудня, після того, як внаслідок обстрілів армії РФ пошкоджені тепломережі.

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