Наслідки обстрілу Центру реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
15 січня російські загарбники вдарили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні.
Про це повідомляє Суспільне Херсон, передає Цензор.НЕТ.
Центр реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні після обстрілів армією РФ 15 січня. Місце, куди влучив снаряд, - дві групи підготовки до школи. Все обладнання, меблі повністю розтрощені, повідомила директорка закладу.
В цей час в центрі перебував охоронець, чоловік не постраждав. Дітей в центрі не було. Їх перестали приймати 15 грудня, після того, як внаслідок обстрілів армії РФ пошкоджені тепломережі.
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Лариса Немезида 84cd6552
показати весь коментар16.01.2023 13:51 Відповісти Мені подобається 4
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