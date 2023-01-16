Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації, - Цаплієнко. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни через окуповане Ізварине завозять на Донбас білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. В організації кажуть, в регіоні немає ані її спостерігачів, ані автомобілів.
Фото автівок, які з Росії завозять на окупований Донбас, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на таких машинах по Донбасу пересувалися спостерігачі СММ ОБСЄ.
"Моя версія. Автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ", - пише Цаплієнко.
В ОБСЄ запевнили, що зараз на Донбасі немає ані автомобілів, ані спостерігачів організації.
"ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ", - йдеться у повідомленні в твіттері організації.
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