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Новини Фото Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації, - Цаплієнко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни через окуповане Ізварине завозять на Донбас білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. В організації кажуть, в регіоні немає ані її спостерігачів, ані автомобілів.

Фото автівок, які з Росії завозять на окупований Донбас, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на таких машинах по Донбасу пересувалися спостерігачі СММ ОБСЄ.

"Моя версія. Автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ", - пише Цаплієнко.

Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації, - Цаплієнко 01

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В ОБСЄ запевнили, що зараз на Донбасі немає ані автомобілів, ані спостерігачів організації.

"ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ", - йдеться у повідомленні в твіттері організації.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Кацап тільки відкрив рот, це значить що він бреше. Брежхня і підступність, це основні риси кацапів
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16.01.2023 14:02
+6
Голова ОБСЕ в Бородянці... Якщо він скаже "іх там нет" - ХАЙМЕРС животворящий (як каже ЖДАГЛВ) все зробить правильно!!!!!
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16.01.2023 14:08
+5
Я би трохи мав сумніву у всьому, що пов'язане з ОБСЕ та Донбасом. Ми всі пам'ятаємо команду сліпоглухонімих представників цієї організації ще по АТО.
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16.01.2023 14:12
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Кацап тільки відкрив рот, це значить що він бреше. Брежхня і підступність, це основні риси кацапів
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16.01.2023 14:02 Відповісти
Песков прокомментировал "обрушение жилого дома" в Днепре

"Вооруженные силы России не наносят удары по жилым объектам и социальной инфраструктуре Украины. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обрушение жилого дома в Днепропетровске, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что удары наносятся только по «очевидным или замаскированным» военным целям."
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16.01.2023 14:04 Відповісти
Голова ОБСЕ в Бородянці... Якщо він скаже "іх там нет" - ХАЙМЕРС животворящий (як каже ЖДАГЛВ) все зробить правильно!!!!!
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16.01.2023 14:08 Відповісти
Соррі, ЖДАНОВ
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16.01.2023 14:10 Відповісти
Я би трохи мав сумніву у всьому, що пов'язане з ОБСЕ та Донбасом. Ми всі пам'ятаємо команду сліпоглухонімих представників цієї організації ще по АТО.
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16.01.2023 14:12 Відповісти
Дуже поважна організація на думку Порошенка.
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16.01.2023 16:04 Відповісти
Порошенко не Бог. Він також може хибні висновки.
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16.01.2023 16:07 Відповісти
Еге ж, але зробити те чи це питався у обсє, інколи у мене було таке враження, що саме обсє президент, а не Порошенко.
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16.01.2023 16:12 Відповісти
В той час Порошенко був поставлений нашими західними партнерами раком. Тоді вони путінферштеєнами були практично всі. Окрім поляків, бритів та балтів. Армії немає, грошей немає, загроза розширення кацапського нападу є. Тож і мав якось крутитись. Захід тільки зараз пару тижнів як почав віддуплятись у відношеннях до москви.
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16.01.2023 16:18 Відповісти
Я розумію, що він мав якось крутитись, але питати дозволу на дію у незрозуміло кого це ідіотизм, з боку можна було подумати, що не Порошенко головнокомандувач української армії, а якесь засцяте обсє, ось це мене дратує.
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16.01.2023 16:28 Відповісти
Ви не єдиний кого це дратувало. Мене також хоч я був, та і досі є його прихильником. Але не бажаю щоб він повернувся у крісло Президента. Його час пройшов, на мою думку. А ось до зеленої влади в мене виключно одні матюки. З початку президентських перегонів і по цей час.
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16.01.2023 16:35 Відповісти
У мене зхожі з Вами думки. Обираючи між двох зол в 19 році я обрав менше - Порошенка, якби був инший достойний кандидат я б в житті за нього не проголосував. Але маємо, що маємо.
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16.01.2023 21:32 Відповісти
*схожі
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16.01.2023 21:34 Відповісти
Що?
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16.01.2023 16:13 Відповісти
Мінометному снаряду все одно - є там позначка, чи нема...
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16.01.2023 14:19 Відповісти
Будет использовать для переброса ДРГ.
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16.01.2023 14:26 Відповісти
Місія ОБСЄ згорнула свою діяльність на Донбасі ще навесні 2022 року....
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16.01.2023 15:24 Відповісти
ОБСЄ вирішила трохи допомогти провідним спонсорам у їх нелегкій миротворчій місії. Респект конторі!
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16.01.2023 16:40 Відповісти
надеюсь наши бойцы предупреждены, что в таких джипах могут разьезжать диверсанты (в т.ч. по территориям подконтрольным Украине)
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16.01.2023 16:54 Відповісти
 
 