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ОБСЄ (3407) Бородянка (71) Османі (16)

Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: "Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідав постраждалу від війни Бородянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він опублікував фото у своєму Twitter.

"Руйнування жахливі. Російські атаки завдали величезного страждання українцям і цим діям нема виправдання. Мої думки з тими, чиє життя зараз серйозно ускладнене. Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади. Ми маємо працювати над тим, щоб забезпечити сталий мир", - заявив Буяр Османі.

Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 01
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 02
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 03
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 04
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 05

Про візит глави ОБСЄ до України та Києва стало відомо 16 січня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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А застрелитись всим складом ОБСЄ не пробували?
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16.01.2023 14:10 Відповісти
хто не знає - Юрій Каракай загинув, захищаючи Україну на фронті

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16.01.2023 14:10 Відповісти
треба залишити по зруйнованому будинку в Бучі, Ірпені та Бородянці щоб возити таких політичних туристів, навіть зробити для них обовязковим пунктом протоколу відвідин України, бо

через декілька років знову заканучать "путін ферштейн"
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16.01.2023 14:18 Відповісти
Давайте негайно везіть його на екскурсію до Дніпра
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16.01.2023 14:25 Відповісти
 
 