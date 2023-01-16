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Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє дітей. ФОТО (виправлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули двоє дітей.

Про це повідомив позаштатний радник міського голови Дніпра Євген Гендін, передає Цензор.НЕТ.

"Інформацію підтвердили у міському гуманітарному департаменті.

- Максим Богуцький. Випускник минулого року НВК №111.
- Марія Лебідь. Навчалася в НВК №66", - йдеться в повідомленні.

У міськраді заявили, що смерть Анни Фігурної не підтверджено.

Також читайте: У ЄС розцінюють удар по будинку в Дніпрі як ознаку ескалації з боку Кремля

Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє дітей 01
Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє дітей 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Лапатний рашистський рейх має бути зруйновано...
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16.01.2023 15:11
+24
Кацапы конченные твари. Что бы вся ваша сучья страна здохла мучительно и больно.
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16.01.2023 15:14
+21
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16.01.2023 15:15
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Лапатний рашистський рейх має бути зруйновано...
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16.01.2023 15:11 Відповісти
око за око,
зуб за зуб,
дитина за дитину...

льочики буйла мають знати, що сідаючи в літак бомбити українські міста вони підписують смертний вирок своїй дитині.... 👿
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16.01.2023 15:24 Відповісти
діти не винні, навіть москальчуки

але для дорослих : око за око єдиний працюючий метод
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16.01.2023 17:43 Відповісти
Кацапы конченные твари. Что бы вся ваша сучья страна здохла мучительно и больно.
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16.01.2023 15:14 Відповісти
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16.01.2023 15:15 Відповісти
З терти з лиця Землі цю рашиську нечесть, Горіти їй в аду. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих людей.
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16.01.2023 15:17 Відповісти
Шкоди діток, вони тільки почали жити.

Клята кацапня, шоб ви виздихали усі разом зі своїм ****** та тими вашими «мальчікамі» які пруть на чужу землю вбивати мирних українців.
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16.01.2023 15:21 Відповісти
Нелюди *****, у росії кілька мільйонів українців, щоб хоч якось допомогти ЗСУ могли б колії попідривати і воєнкомати попалити🤬🤬🤬
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16.01.2023 15:22 Відповісти
з власного досвіду, то в більшості гірші бл%ді за росіян
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16.01.2023 15:28 Відповісти
Поширюйте будь ласка всі хто вміє і може подібні матеріали і фото страшних трагедій війни з орками на західних ресурсах і форумах
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16.01.2023 15:24 Відповісти
Усе, що тепер робить кремлівський вилупок ,
дуже нагадує ізоляцію Гітлера від реальності,
зростаючу недовіру до своїх генералів і особистий контроль за військовими операціями,
коли фюрер вирішив, що є військовим генієм на кшталт Наполеона.
І що з цього всього вийшло - ми добре знаємо.😠
Вся кремлівська нечисть має бути знищена , за ці страшні злочини
в нашій краіні ,
адже важко усвідомити
в чому провинилися ці маленькі наші ангелочки ?😪
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16.01.2023 15:25 Відповісти
Нехай дітки спочивають у Бозі...А батькам сили пережити ці духовні та психічні муки🙏
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16.01.2023 15:26 Відповісти
Русские, когда вас будут убивать при любой возможности, не спрашивайте, откуда в нас такая жестокость. Вы ответите за смерти всех детей, причем не выдуманные, как на "аллее убитых детей" в Донецке, а настоящие. Убивать начали именно вы, еще на Майдане в 2013 году, поэтому именно вы являетесь нацистами и террористами.
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16.01.2023 15:42 Відповісти
За що рашисти вбили дітей ? хай в ворога діти гинуть.
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16.01.2023 16:03 Відповісти
Арестовича в студію!
Нехай, курва, прокомментує це прикре самогубство.
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16.01.2023 16:20 Відповісти
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17.01.2023 18:40 Відповісти
 
 