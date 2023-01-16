Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє дітей. ФОТО (виправлено)

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули двоє дітей.

Про це повідомив позаштатний радник міського голови Дніпра Євген Гендін, передає Цензор.НЕТ.

"Інформацію підтвердили у міському гуманітарному департаменті.



- Максим Богуцький. Випускник минулого року НВК №111.

- Марія Лебідь. Навчалася в НВК №66", - йдеться в повідомленні.

У міськраді заявили, що смерть Анни Фігурної не підтверджено.

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