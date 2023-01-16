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Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє дітей. ФОТО (виправлено)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули двоє дітей.
Про це повідомив позаштатний радник міського голови Дніпра Євген Гендін, передає Цензор.НЕТ.
"Інформацію підтвердили у міському гуманітарному департаменті.
- Максим Богуцький. Випускник минулого року НВК №111.
- Марія Лебідь. Навчалася в НВК №66", - йдеться в повідомленні.
У міськраді заявили, що смерть Анни Фігурної не підтверджено.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.01.2023 15:11
+24 Саша Пончик
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+21 Jimmy Hill
показати весь коментар16.01.2023 15:15
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Будь ласка, зачекайте...
зуб за зуб,
дитина за дитину...
льочики буйла мають знати, що сідаючи в літак бомбити українські міста вони підписують смертний вирок своїй дитині.... 👿
але для дорослих : око за око єдиний працюючий метод
Клята кацапня, шоб ви виздихали усі разом зі своїм ****** та тими вашими «мальчікамі» які пруть на чужу землю вбивати мирних українців.
дуже нагадує ізоляцію Гітлера від реальності,
зростаючу недовіру до своїх генералів і особистий контроль за військовими операціями,
коли фюрер вирішив, що є військовим генієм на кшталт Наполеона.
І що з цього всього вийшло - ми добре знаємо.😠
Вся кремлівська нечисть має бути знищена , за ці страшні злочини
в нашій краіні ,
адже важко усвідомити
в чому провинилися ці маленькі наші ангелочки ?😪
Нехай, курва, прокомментує це прикре самогубство.