У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - "слуга народу" Дунда. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній раді зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів депутатів від заборонених партій, зокрема ОПЗЖ.
Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Олег Дунда, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформую щодо збору підписів за позбавлення депутатів від заборонених партій, і в тому числі ОПЗЖ, мандатів - маємо 150 підписів!Особливо вдячний моїм колегам, що перебувають на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Сергій Рудик, дякую, твій підпис став 150. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін - вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників кремля бути не може", - зазначає нардеп.
Він також шкодує, що частина колег не готові проявити свою проукраїнську позицію на 11-у місяці війни і, навіть, страшний обстріл Дніпра не змінив їхню думку.
"Збір підписів завершується, далі слово за спікером Русланом Стефанчуком. Ми не можемо і далі ігнорувати представників ОПЗЖ в парламенті і в радах усіх рівнів", - додає Дунда.
Будь ласка, зачекайте...
бо вони їм потрібні для голосування - це по перше !
По - друге , слуги вже готуються до наступних виборів іх нічого не цікавить , крім виборів !
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
За зміни до законодавства щодо посилення відповідальності військовослужбовців, в ТУРБОРЕЖИМІ монослуги працюють, а от опозажопників ригоАнальних, які до ***** на інструктажі їздили, ну просто повне саботування волі Українців!!!
То за кого привладні, за Україну, чи рашистів *****, що убивають кожен день Українців!!
Підримуєте ворога України, здайте свої палітурки в апарат ВРУ і йдіть на Ростов???
Такое же говно,только одевшее вышиванку.Хотя..В партии слуг других нет.
УСІ ХТО НЕ ПРОГОЛОСУЕ ( чи в час голосування не прийде в Раду ) ВЗЯЛИ ГРОШИ ВІД ОККУПАНТА. І СБУ потрібно це контролювати
Оман - все домовлено. Бєня - все домовлено! Кого там про що просити. Всіх їх на палю!!!!