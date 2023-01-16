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ВР (11782) мандат (128) підписи (26) Опозиційна платформа - За життя (466) Дунда Олег (14)

У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - "слуга народу" Дунда. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Верховній раді зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів депутатів від заборонених партій, зокрема ОПЗЖ.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Олег Дунда, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую щодо збору підписів за позбавлення депутатів від заборонених партій, і в тому числі ОПЗЖ, мандатів - маємо 150 підписів!Особливо вдячний моїм колегам, що перебувають на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Сергій Рудик, дякую, твій підпис став 150. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін - вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників кремля бути не може", - зазначає нардеп.

Він також шкодує, що частина колег не готові проявити свою проукраїнську позицію на 11-у місяці війни і, навіть, страшний обстріл Дніпра не змінив їхню думку. 

"Збір підписів завершується, далі слово за спікером Русланом Стефанчуком. Ми не можемо і далі ігнорувати представників ОПЗЖ в парламенті і в радах усіх рівнів", - додає Дунда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі депутати ОПЗЖ мають піти з Ради, - Данілов

У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - слуга народу Дунда 01
У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - слуга народу Дунда 02
У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - слуга народу Дунда 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
почему только позбавлення мандатів ?

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16.01.2023 16:26
+16
Слуги народу не будуть голосувати за позбавлення мандатів ОПЗЖ ,
бо вони їм потрібні для голосування - це по перше !

По - друге , слуги вже готуються до наступних виборів іх нічого не цікавить , крім виборів !
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16.01.2023 16:25
+13
Цікаво лише хто відмовився підписати цього листа. Крім , звісно, самих зажоперів.
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16.01.2023 16:23
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А мотивація інших -- шо ім мішає .
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16.01.2023 16:21 Відповісти
Цікаво лише хто відмовився підписати цього листа. Крім , звісно, самих зажоперів.
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16.01.2023 16:23 Відповісти
Слуги народу не будуть голосувати за позбавлення мандатів ОПЗЖ ,
бо вони їм потрібні для голосування - це по перше !

По - друге , слуги вже готуються до наступних виборів іх нічого не цікавить , крім виборів !
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16.01.2023 16:25 Відповісти
100 000 грн. зарплаты в месяц для бездарей и тупиц это сказка воплощенная в жизнь. И это не читая других "трудовых" благ депутатов
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16.01.2023 18:04 Відповісти
Та нє нада! Тамада і свадєбний фатоґраф "на ґражданкє" пабольше закалачівалі!
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16.01.2023 20:01 Відповісти
может быть. но для этого надо работать. А эти? Нашел тружеников
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16.01.2023 22:24 Відповісти
почему только позбавлення мандатів ?

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16.01.2023 16:26 Відповісти
тому що нардепів не вішають
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16.01.2023 19:31 Відповісти
намекаешь на черенок от лопаты ?
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16.01.2023 19:38 Відповісти
не, прямо говорю...сначала лишить мандата а потом повесить
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16.01.2023 19:39 Відповісти
лишить мандата - потом черенок от лопаты - потом повесить
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16.01.2023 19:42 Відповісти
"Зажопники" голосують разом із ''зеленими", тому ніхто нічого їм не зробить.
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16.01.2023 16:39 Відповісти
Выход есть - забытый лозунг " Наді волю " , и миномёт ей именной .
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16.01.2023 16:47 Відповісти
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
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16.01.2023 16:55 Відповісти
А в нас вже так, як і в кацапів: "росія=путін, путін=росія"? І кому передають зброю: Збройним Силам, які боронять нашу країну, чи стефанчуку з шуфричем?
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16.01.2023 19:51 Відповісти
Зброю, можливо і хочуть Україні передати...але деякі шуфричі, бойки та інші адепти руZZкого міра це активно тормозять..
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16.01.2023 21:29 Відповісти
Дурниці.
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16.01.2023 23:40 Відповісти
Шановний Нестор Іванович!
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16.01.2023 20:03 Відповісти
так і було....грубий назвав Зрадника шуфрича "шановний"....що він мав на увазі..??
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16.01.2023 21:31 Відповісти
навіщо ця гра зі збором підписів? - предстате проект закону і голосуйте, збережете свій час та сподівання виборців
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16.01.2023 16:55 Відповісти
Зелені не підписали бо жоден з них не бачив той жах і їм не на часі
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16.01.2023 16:59 Відповісти
До зеленої дупи. ОПа це проігнорує. Бо хто ж тоді голосувати за офісний схематоз? Коаліції давно нема. Голоси набирають тільки завдяки договорняку з путіноїдами.
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16.01.2023 17:23 Відповісти
Це окозамилювання і профанація, бо ця процедура незаконна і легко скасовується у суді. Законно було б відкрти кримінальні справи за зраду, засудити, а тоді позбавити мандатів. Але на це зелені не підуть, бо тоді їм не вистачить голосів на злочинні схеми і відкат реформ.
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16.01.2023 17:26 Відповісти
ни какой суд не решится восстановить врагов -очко не железное
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16.01.2023 18:18 Відповісти
А Жюлькіна "батьківщіна" так і продовжує "морозитись"?
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16.01.2023 17:31 Відповісти
Ну, зібрали, і що? Законних підстав усе одно немає. От підсрачниками їх ті 150 з вр вигнати зможуть
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16.01.2023 17:44 Відповісти
Ну зібрали, а як їх позбавити?
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16.01.2023 18:34 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, 11 місяців відверто оберігають у ВРУ московських агентів впливу від КАРИ УКРАЇНЦІВ, поки Українці захищають Україну від московитів!!
За зміни до законодавства щодо посилення відповідальності військовослужбовців, в ТУРБОРЕЖИМІ монослуги працюють, а от опозажопників ригоАнальних, які до ***** на інструктажі їздили, ну просто повне саботування волі Українців!!!
То за кого привладні, за Україну, чи рашистів *****, що убивають кожен день Українців!!
Підримуєте ворога України, здайте свої палітурки в апарат ВРУ і йдіть на Ростов???
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16.01.2023 19:09 Відповісти
А Стефанчук,снимающий квартиру у Тещи за бюджетные деньги,лучше этих ОПЗЖопников?
Такое же говно,только одевшее вышиванку.Хотя..В партии слуг других нет.
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16.01.2023 19:13 Відповісти
Смотри,Колыван,как я твою тещу уважаю-с большой буквы пишу.
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16.01.2023 19:15 Відповісти
це для початку
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16.01.2023 19:36 Відповісти
‼️‼️Важливо саме голосування. Кацапы начнут втихаря платити , щоб не голосували .

УСІ ХТО НЕ ПРОГОЛОСУЕ ( чи в час голосування не прийде в Раду ) ВЗЯЛИ ГРОШИ ВІД ОККУПАНТА. І СБУ потрібно це контролювати
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16.01.2023 21:05 Відповісти
СБУ саме крепко лежить під кацапами!!!
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16.01.2023 22:01 Відповісти
Зелені проігнорять.

Оман - все домовлено. Бєня - все домовлено! Кого там про що просити. Всіх їх на палю!!!!
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16.01.2023 21:49 Відповісти
 
 