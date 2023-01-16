УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17700 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
2 450 4
війна (56913) обстріл (21411) Донецька область (5741) Кириленко Павло (868)

Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники обстріляли школу у місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Часовоярська школа №17 - чергова мішень російських окупантів. Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл - пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, ще два снаряди прилетіли по селищу Новому, внаслідок цього було пошкоджено 6 будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на Донеччині: ракетний удар по Лиману та артобстріл Авдіївки. ФОТО

Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА 01
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА 02
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА 03
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА 04
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА 05
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА 06

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, москалі, ви насправді вважаєте і досі, що школи мають виглядати як свинарники у нерадивого господаря? Знайомтеся, тварюки - так має виглядати школа для дітей у провінції. Тобто на ваших болотах.

Побачили?

А тепер пиз_уйте на Москву і вбийте тих, хто у вас усе це вкрав, недоумки!
показати весь коментар
16.01.2023 16:27 Відповісти
саме так глибока провінція, населення мабудь 10 тисяч а може і менше, я навчалася в цій школі з 1990 по 2001, перший клас у нас був ще в окремому приміщенні, де були спальні, класні кімнати, столова, подвір'я з великим футбольним полем

Школу відремонтували, завезли ******* обладнання, гарні шкільні автобуси, що возили діточок. Але й те москалі розбомбили
показати весь коментар
16.01.2023 17:51 Відповісти
 
 