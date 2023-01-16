ЗСУ отримають ще 80 терміналів "Старлінк". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" купив для потреб ЗСУ 80 терміналів "Старлінк".
Вони допоможуть військовим координувати роботу розвідки та артилерії, а значить буде ще більше знищених ворогів – каже п’ятий Президент, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
Порошенко наголошує: страшна трагедія в Дніпрі, де від російського ракетного удару загинули десятки людей, тільки посилює нашу лють і впевненість у перемозі над рашистами.
"Серце рветься, коли бачиш дітей, жінок та навіть тварин, які опинилися під завалами у Дніпрі. Це сталося через нелюдську брутальну атаку російських військ на мирне місто. Але це нас не налякає, це лише додає люті. Ми разом робимо все для того, щоб раз і назавжди знищити тих нелюдів, які запускали ракети по Дніпру. Допомога нашим ЗСУ — це запорука нашого успіху та нашої перемоги над окупантом", – зазначає Порошенко.
"Це добре знайомі вам "Старлінки", саме вони йдуть одним із перших запитів від наших військових. Вони майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і "Посейдони" та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт", – сказав Порошенко.
"Старлінк" — це не просто гарний інтернет. Цей девайс забезпечує надійний зв’язок та координацію військ. Це ефективний засіб для ще кращого застосування нашої артилерії, ракет, дронів і розвідки, які нищать окупантів у промислових масштабах. Всією країною ми зараз б’ємо русню. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", – наголошує Петро Порошенко.
Загалом з 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення у Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
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Це ж скільки на 1 млрд 650 млн грн скумбрії можна було купити?Перша бледі своєму зеленомордому *********** за все своє нікчемне життя на форшмак би її не перекрутила.
Під цим постом не буде реквізитів для збору коштів, я роблю це спеціально, бо пост не про це. Хто захоче, знайде реквізити по тегу #справа_громадян. Я от про що.
Фонд Петра Порошенка і "Справа громад" передали у війська три комплекси БПЛА "Посейдон". І не просто. Тепер крім власне БПАК (три літаки і наземна станція) до кожного комлексу додали повнопривідну вантажівку "DAF Leyland" з теплим кунгом, де обладнані робочі місця операторів, генератори та зарядні станції і старлінк. Такі самі машини отримають тепер всі екіпажі всіх "Посейдонів" що були передані у війська раніше.
Але я навіть і не про це.
Гроші на комплекси зібрали Фонд Петра Порошенка (більшу частину), "Справа громад" (тобто ми з вами), ГО "Демократична сокира" і Олександр Вілкул. Так-так той самий.
Я вже багато разів казав. Мені чхати що людина в тих чи інших ситцаціях говорить. Мені НЕ чхати що людина робить. Якщо "Квартал 95" для армії трьох копійок не дає, а Вілкул фінансує закупівлю потужного БПЛА бригадного рівня, я буду казати що Вілкул молодець. А "Квартал 95"...
Окрема тема "ДемСокира". Ви можете ставитися до цієї організації як хочете. Але правда така. В армії я бачу до біса білого їхніх активістів, у Бригаді Чорних запорожців (72-й ОМБР) їх багато. Практично все керівництво організації зараз у ЗСУ. Ті хто з різних причин в армію не пішов, активно волонтерять. Наприклад, практично на моїх очах для знайомих мені авіарозвідників на літак (Валькірію) кошти зібрав Микита Соловйов з "ДемСокири".
Я можу бути з цими людьми незгодним. Ми можемо сперечатися в ставленні до різних політиків. Ми можемо сваритися через оцінки тих чи інших дій. Але в чому я ніколи не сумніватимуся, це в патріотизмі цих людей. Бо я знаю і бачив підтвердження цього патріотизму. Справами.
"Посейдони" будуть літати і забезпечувати інформацією ЗСУ. Аби вони поїхали до війська об'єднали зусилля люди доволі різних переконань. Але ж об'єднали! Змогли!
Хай це буде уроком усім іншим нашим громадянам. І так. Коли ідеться про захист Батьківщини, порохоботи і Петро Порошенко уміють відсувати особисте і концентруватися на спільному.
Ці "Посейдони" - підтвердження.
«Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж - сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг», - зазначає Порошенко.«Вдячний нашим логістам, юристам, які знайшли їх на ринку та уклали контракти, вдячний ROSHEN. І головне - дякую за швидкість, з якою ви це зробили. Бо кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива», - показав п'ятий Президент.«Фонд Порошенка і «Справа громад» завжди займаються дуже амбітними, стратегічними і великими проектами.Це і дрони Poseidon, і бронеавтомобілі Shield, і Spartan, і триста автомобілів DAF. Але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, - скарб, який ми довго чекали. Це - генератори, які прибули з південно-східної Азії. Ці дизель-генератори підуть у війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно. І додатково забезпечать живлення для Старлінків», - говорить Порошенко.Також для «волонтерських» пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені «болотні» шини - вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю. Ця гума дуже затребувана на фронті - кажуть волонтери. «Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт», - говорить Порошенко. «Ми маємо помститися за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь, за Тростянець. Помститися за Дніпро. Не забудемо і не пробачимо», - наголошує Порошенко.
Тирса 9-10 ст ложок
Однохлориста мідь - 7-8 гр
Алюмінієва пудра -7-8 гр
Ця суміш засипалася у пакет який потім ретельно заклеювався За необхідності на рибалці кінчик пакета знову розрізався і туди вливали кілька ложок води прямо з лунки Потім пакет струшували І "грілка" починала двать тепло Тирса - не проблема Пакетів з-під різних напоїв (соків наприклад) повно Різать пакети не треба - кришка герметично закручується При бажанні можна знайти алюмінієву пудру чи "на край" - напилять напилком з шматка алюмінію Проблема в однохлористій міді Її звідкись брав наш колега - учитель хімії Але це було більше 30 років тому і він жив у Росії
І ось йде велика війна і Україна кров'ю платить за те щоб приєднатися до демократичного суспільства та відійти назавжди від відсталої кривавої тоталітарної рабсії.