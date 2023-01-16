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Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Збройні Сили України отримали восьму самохідну гаубицю Zuzana 2 словацького виробництв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2 01

"Це також остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина через державне акціонерне товариство "КОНШТРУКТА-Дефенс", яке належить Міністерству оборони, зобов'язалася поставити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу минулого червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім виконання контракту на постачання 8 одиниць самохідних гаубиць Zuzana, "КОНШТРУКТА-Дефенс" виготовить для України ще 16 одиниць цього типу техніки, які спільно фінансуватимуться Данією, Німеччиною та Норвегією.

Також читайте: Словаччина передала Україні 2 гаубиці Zuzana 2: "Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна", - Надь

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Гаубиця Zuzana і президент Zuzana, це приємний збіг і до успіху, Дякуємо Словаччині

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16.01.2023 19:14
+27
О, оце я розумію. Жодних зайвих балачок. Сказали - і гармата вже тут.

Це тобі не німці з їхніми нескінченими "дамо, але не знаємо коли"...
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16.01.2023 19:02
+13
В Словаччині організовано ремонт пошкоденної бронетехніки з України та логістику.. також є майстерні де робиться вдосконалення любої техніки з країн НАТО...
Молитесь... зелекодломойские...,Чехія зробила теж саме...
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16.01.2023 19:12
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А наша "Богдана" ще воює?
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16.01.2023 19:01 Відповісти
Богдана то для галки. Читав що останні роки розробка стояла бо не могли знайти кошти на відстріл стволів, для чого потрібно було виконаті понад 5000 та ніяк не могли домовитись за чий кошт це буде. Врешті вирішили що асфальт потрібніше. Так и стояло все до війни
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16.01.2023 20:10 Відповісти
Корупція з'їла "Богдану"
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16.01.2023 20:29 Відповісти
О, оце я розумію. Жодних зайвих балачок. Сказали - і гармата вже тут.

Це тобі не німці з їхніми нескінченими "дамо, але не знаємо коли"...
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16.01.2023 19:02 Відповісти
Нужно почаще публично задавать вопросы Шольцу, зачем он затягивает войну, а значит и кризис не давая Украине быстро освободить территорию и закончить войну. Простые немцы не в восторге будут от такой политики Шольца
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16.01.2023 19:07 Відповісти
в шольца газова труба в дупі він не може.
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16.01.2023 19:13 Відповісти
Швидше ця труба у тому місці знаходиться саме у тебе. Німеччина від початку літа минулого року не отримує жодного кубометра російського газу. Інкоши краще мовчати, чим пи..ти!
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16.01.2023 20:22 Відповісти
Зарегался 14.01.2023 ?
С трёхдневньім юбилеем тебя, кацапський кремлебот!
🤣🤣🤣
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17.01.2023 09:57 Відповісти
От ти пишеш, про те, про що не маєш жодньої уяви. Підніми стрічки Цензора, регулярно публікує настрої населення ФРН. Останнє дослідження - 51 відсоток німців ПРОТИ передачі МАРДЕРІВ і узагалі озброєння Україні. І то що робить уряд Німеччини-це для нього ризики, тому що діє не в руслі громадської думки. Чому? Тому, що у Німеччині існує інформаційна імперія росії і саме вона формує цю думку. І нормальна українська влада, вже давно би закрила дебіломарафон, вигнала кіровоградську свиню і усі кошти спрямувала на формування громадської думки у ФРН про війну в Україні! Звісно простіше тикати у когось пальцем і самому НІЧОГО не робити.
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16.01.2023 20:32 Відповісти
На самом деле немцы прагматичны. Но у немцев идет серьезная росийская пропаганда. Даже совсем недавно смотрел на ютубе какого то фрица с пеной у рта рассказывающего немцам что нужно снимать санкции с рашки, все замутила Украина и тд. Немцам же все равно кому поставлять оружие и товары лишь бы была работа и заказы. Но им выставляют поставки оружия в Украину как ескалацию и продолжение кризиса и каждый день долбят что во всех их бедах виновата Украина которая не хочет помириться. А Рашку немцы по той же пропаганде считают самым большим заказчиком для их предприятий. Когда же мы хотим сделать заказ проросийские лоббисты типо Шольца и Штанмаера не пропускают наши заказы выдумывая разные предлоги. Я даже помню в начале 2000-х немцы хотели построить в Украине несколько заводов по сборке автомобилей и другой технике. Но РФ пригрозила что если Германия будет вкладывать в Украинскую промышленность деньги то росийский рынок закроется для Германии. Именно поетому я предлагаю обяснять простым немцам что их трудности и затягивание поясов ето следствие действия рашки и ее агентов внедренных в немецкую власть.
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17.01.2023 00:39 Відповісти
Уж не знаю, наскільки можна довіряти нещодавнім соціологічним опитуванням, що проводились стосовно постачання Україні танків, але ж, якщо виріти, то більше 70 відсотків "простих німців" - проти. І не забувайте, що Шольц став канцлером від СДПГ, а це багато що каже саме по собі.
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16.01.2023 23:58 Відповісти
Якби ти мав інформацію скільки озброєння передала Німеччина, а скільки Словаччина, не писав би дурниць. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514 . Це станом на 01 грудня.
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16.01.2023 20:19 Відповісти
І леопарди передали?
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16.01.2023 20:33 Відповісти
Ти передивився перелік? Можеш порівняти із Словаччиною? Словаччині -безмежна подяка, але розказувати що Німеччина "якась не така"( до речі я тут пишу- у чому хунде-граббен), не мати елементарної поваги до країни, яка передала війського майна найбільше у Европі.
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16.01.2023 20:38 Відповісти
Питаю ще раз - і леопарди передали? А все інше скільки чекати довелося? У тебе були б підстави їх захищати, якби вони все надали і одразу. Але пригадай хоча б епопею з гепардами.
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16.01.2023 20:43 Відповісти
А із якого переляку хто-будь із іноземної країни зобов'язувався передавати Україні озброєння? Хтось із них підписував якісь зобов'язання? Ти хочеш що би світ був іншим? Так ти не перший такий. Тільки, якщо ти адекватна ДОРОСЛА людина, то повинен приймати цей свут таким як він є, а не марити , що існують єльфи, що виконують бажання.
От ти пишеш, про те, про що не маєш жодньої уяви. Підніми стрічки Цензора, регулярно публікує настрої населення ФРН. Останнє дослідження - 51 відсоток німців ПРОТИ передачі МАРДЕРІВ і узагалі озброєння Україні. І то що робить уряд Німеччини-це для нього ризики, тому що діє не в руслі громадської думки. Чому? Тому, що у Німеччині існує інформаційна імперія росії і саме вона формує цю думку. І нормальна українська влада, вже давно би закрила дебіломарафон, вигнала кіровоградську свиню і усі кошти спрямувала на формування громадської думки у ФРН про війну в Україні! Звісно простіше тикати у когось пальцем і самому НІЧОГО не робити.
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16.01.2023 23:03 Відповісти
З того переляку, що вони збоченця, який війну проти України розпочав, до і після її початку спонсорували. Куували у нього нафту та газ, постачали йому промислове обладнання, будували північні потоки, дізнеси малі спільні. А нам підсовували мінські домовленості і наполягали на тому, щоб ми їх виконували. Тобто хотіли, щоб ми визнали свою поразку. Вони НІЧОГО не зробили після того, як у нас забрали Крим. Їхні санкції просто жалюгідні були, а вони самі продажні.

Мало тобі причин? Ще хочеш їм подякувати? Ну давай - падай на коліна, цілуй хм руки і кричи: "Боже, яке щастя, що ви нам це все дали!" Можеш меркель написати і штайнмаєру особисто і подякувати. Адресу знаєш?
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17.01.2023 08:04 Відповісти
Я вже все написав. Є такі дядьки, у душі -діти, яким ввижається що світ повинен крутитися навколо них, як добрий дідусь із бабусею.
Ти інформіцією не володієш-висновки робиш. Україна ще до 5 лютого буде купувати російські нафтопродукти у европейский трейдерів. І це паливо заливають у баки техніки ЗСУ і ти їздиш на цьому бензині. І палиш газ, який частково російський, і по трубопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, через територію України росія качає газі розмовляєш із водафона чи київстару, що належать росіянам. Тож спершу ніж закидати комусь- ходи пішкі, вимкни світло, та відключись від з'вязку. Тоді із чистим серцем критикуй.
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17.01.2023 12:13 Відповісти
З твоєї писанини виходить, що ти сторонній спостерігач. Сидиш десь за кордоном і мені лекцію читаєш. Ти, взагалі, за кого, діду? За наших чи за німців? Чи може ти таво - ще гірше? Ти чого мені тут лекції читаєш? Мізкам в голові тісно? Захотілося похизуватися? Тіпа, насмілився хтось без мого дозволу тут еуропейців покритикувати.

То може нам за твоєю збоченою логікою ще й кацапам піти вклонитися? За те, що вони такі добрі продають еуропейцям все це, а ми їм забули "спасибі" сказати? І ще раз: де були ці всі еуропейці на початку війни зі своєю ВІЙСЬКОВОЮ допомогою? Чекали, поки нас захоплять, щоб з чистим серцем і далі гешефти робити з кацапами? Мало вони заробили на дешевому кацапському газі, який МИ качали через свою територію? Хто їм забезпечував безперешкодний транзит всі роки до війни? Завдяки кому їхня промисловість працювала?

Рота він мені затуляє... Собі затуляй.
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17.01.2023 12:47 Відповісти
От що Цензор двє сьогодні.https://censor.net/ua/news/3393827/******************************************************************************************************
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17.01.2023 12:45 Відповісти
Навіщо трейлер світити?
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16.01.2023 19:03 Відповісти
А що на ньому засвічено - кількість осей ? ((
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16.01.2023 19:48 Відповісти
Тим часом у Об'єднаному Королівстві:

"Today, I can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success. This includes a squadron of Challenger 2 tanks with armoured recovery and repair vehicles," Wallace said to parliament.

The package also includes:

- Eight AS90 guns
- Hundreds more armoured and protective vehicles including Bulldog personnel carriers.
- A manoeuvre support package including minefield breaching and bridging capabilities
- Dozens more "uncrewed aerial systems" to support artillery
- Another 100,000 artillery rounds
- Hundreds more sophisticated missiles including Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), Starstreak air defence, medium range air defence missiles

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/uk-defence-minister-sets-out-further-military-aid-package-ukraine-2023-01-16/
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16.01.2023 19:05 Відповісти
10 штук танків. Непогано для початку.

Як тут переклали незграбно squadron, це ж ціла ескадрилья ))
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16.01.2023 19:09 Відповісти
В Словаччині організовано ремонт пошкоденної бронетехніки з України та логістику.. також є майстерні де робиться вдосконалення любої техніки з країн НАТО...
Молитесь... зелекодломойские...,Чехія зробила теж саме...
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16.01.2023 19:12 Відповісти
Гаубиця Zuzana і президент Zuzana, це приємний збіг і до успіху, Дякуємо Словаччині

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16.01.2023 19:14 Відповісти
Красуні!!!

І гаубиця, і президент!

Щира подяка друзям.
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16.01.2023 20:51 Відповісти
Гатіть нею по тому Соледару.
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16.01.2023 19:21 Відповісти
Вибачте поправлю, по орках які у нашому Соледарі

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16.01.2023 19:57 Відповісти
Так.
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16.01.2023 20:04 Відповісти
Бог поправить, та й ті орки з ним скоро зустрінуться
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16.01.2023 20:37 Відповісти
Отличная САУ
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16.01.2023 19:25 Відповісти
Звісно 8 сау за рік погоди не зроблять, очевидно що в європі ВПК відсутнє і все робиться вручну поштучно в рік.Нам треба робити свої конвеєри і клепати десятками в день хоча б. Сталін в 1944му клепав по 130 танків в день
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16.01.2023 20:15 Відповісти
САУ отличная, тем более,что заменит потерянную в бою(Oryx).
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16.01.2023 20:33 Відповісти
Ушкоджену, словаки відновлять-ще попрацює!
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16.01.2023 20:38 Відповісти
 
 