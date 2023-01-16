УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17295 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
18 572 102
війна (56913) Держприкордонслужба (4363) кордон (3136) мобілізація (1507)

Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону під час огляду автомобіля виявили військовозобов’язаного чоловіка, який ховався під ковдрою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою 01

Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка" під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.

Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою 02

Зазначається, що тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування. Його 19-річній помічниці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Ст.332 КК передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабної війни затримано 8400 осіб, які намагалися незаконно виїхати з країни, - ДПСУ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
В разведку его отправить,как самого незаметного и хитрого.
показати весь коментар
16.01.2023 20:11
+17
Незатейливое поколение тиктока .... просто прекрылся одеялом в надежде пересечь границу..... ....
показати весь коментар
16.01.2023 20:14
+12
Присягу не давав, тому і не дизертир. А взагалі такого рідкого дебіла в армію брати не можна бо він сам загине та ще й інших занепастить. Бичок здоровий - відправити його рити окопи до кінця війни. Там мізки ні до чого.
показати весь коментар
16.01.2023 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
так само, як не кожна людина може вивчити мову, стати професором чи вивчити математику, так i не iснуйе прирожденних солдат.

Досить вже брезгувать афганцами - вони будуть краще нiж люди що збiгуть з полю бою, залишать ворогу свого побратима та комплекс Патрiот.

А таких людей на алтернативну службу, або хай платятиь 50% за зарплати.

Кожному свойе - интелектуал допоможе баблом, а солдафон - службою. Якщо полiтики цього не поважають, то скоро краiна рвоне ще гiрше нiж коли на Донбасi захватили СБУ та полицию за язык.
показати весь коментар
18.01.2023 07:24 Відповісти
ПРАВОпорушник? А яке ПРАВО він порушив?
Ст 33 Конституції гарантує право вільного пересування країною та перетин кордону.
Так ХТО тут право порушив ???
показати весь коментар
18.01.2023 15:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 