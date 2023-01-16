Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону під час огляду автомобіля виявили військовозобов’язаного чоловіка, який ховався під ковдрою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.
Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка" під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.
Зазначається, що тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування. Його 19-річній помічниці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Ст.332 КК передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.
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Досить вже брезгувать афганцами - вони будуть краще нiж люди що збiгуть з полю бою, залишать ворогу свого побратима та комплекс Патрiот.
А таких людей на алтернативну службу, або хай платятиь 50% за зарплати.
Кожному свойе - интелектуал допоможе баблом, а солдафон - службою. Якщо полiтики цього не поважають, то скоро краiна рвоне ще гiрше нiж коли на Донбасi захватили СБУ та полицию за язык.
Ст 33 Конституції гарантує право вільного пересування країною та перетин кордону.
Так ХТО тут право порушив ???