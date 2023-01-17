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Минулої доби росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, одну людину поранено, - ОВА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті та Сєверному.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ще 1 людина в області дістала поранення.
Кириленко також нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмує очільник регіону.
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Nov
показати весь коментар17.01.2023 08:21 Відповісти Мені подобається 0
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