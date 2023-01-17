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Минулої доби росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, одну людину поранено, - ОВА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті та Сєверному.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще 1 людина в області дістала поранення.

Кириленко також нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 7 мирних мешканців Донеччини, - ОВА

Минулої доби росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, одну людину поранено, - ОВА 01

Автор: Ірина Дашківська
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*йло поставило себе за цель изничтожить полнаселения россии прямым убийством об Украину, а другая половина дибилов этому радуется) зато у них будут лады) иначе от уничтоженных упырей в обычной жизни все равно не было никакого толку) Стройте уже от утырков стену повыше и выганяте из всех цивилизованных обществ ее гнилых членов.
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17.01.2023 08:21 Відповісти
 
 