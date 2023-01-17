Минулої доби росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, одну людину поранено, - ОВА

За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті та Сєверному.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще 1 людина в області дістала поранення.

Кириленко також нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 7 мирних мешканців Донеччини, - ОВА