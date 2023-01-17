Ворог б’є по Харківщині. У Куп’янську двоє поранених, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТО

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.

У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватні будинки та об'єкт цивільної промисловості.

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"Наші захисники на лінії зіткнення надійно тримають позиції та дають рішучу відсіч окупантам", - резюмує Синєгубов.