До пам’ятника Лесі Українки у Москві принесли світлину зруйнованого у Дніпрі будинку. ФОТО

Невідомі принесли до пам’ятника Лесі Українки в Москві квіти, іграшку та фото зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі.

Світлину оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"В москві до пам'ятника Лесі Українки принесли фото зруйнованого будинку в Дніпрі, квіти та іграшку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару російських окупантів по будинку в Дніпрі загинуло щонайменше 40 осіб, зокрема діти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гундяй, не убий?": Біля Храму Христа Спасителя у Москві з’явився червоний напис, адресований очільнику РПЦ Кирилу. ВIДЕО