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До пам’ятника Лесі Українки у Москві принесли світлину зруйнованого у Дніпрі будинку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Невідомі принесли до пам’ятника Лесі Українки в Москві квіти, іграшку та фото зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі.
Світлину оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"В москві до пам'ятника Лесі Українки принесли фото зруйнованого будинку в Дніпрі, квіти та іграшку", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару російських окупантів по будинку в Дніпрі загинуло щонайменше 40 осіб, зокрема діти.
Топ коментарі
+27 A San
показати весь коментар17.01.2023 10:15
+23 Andry Moon
показати весь коментар17.01.2023 10:25
+12 Senator 0eaca536
показати весь коментар17.01.2023 10:32
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Будь ласка, зачекайте...
Если бы Украина напала на вашу россию, отобрала часть земель, и бомбила бы русские города, то я бы посмотрел бы на то, как долго любые украинские памятники и вообще любое украинские просуществовало бы там.
Вот такие же как ты сейчас приводят и еще подобные примеры - мол, смотрите, я на украинских номерах свободно катаюсь по россии сейчас и мне и слова кривого не сказал. А если бы я заехал на русских номерах в Украину - то мне бы разбили не только стекло и порезали бы шины, а и меня бы зарезали. Эти дикие украинские люди...
Но это как насильник, который изнасиловал женщину, и потом уже благодушно откинулся на диван - смотрите, я спокойный и тихий, ни на кого не бросаюсь. А эта злобная дура что-то мечется по квартире, орет на меня матюками. Злобная орчиха какая-то.
УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА СЛИШКОМ "МАЛА", ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ РФ, НАДО ПРИЮТИТЬ ВСЕХ "ХОРОШИХ РУССКИХ" - АРЕСТОВИЧ
людей.
Дурні довбешки рядових орків обивателів наскрізь просотані рашен-пропаганден. Тим більше, ця пропаганда впала на сприятливий ґрунт імперського шовінізму і вєлічія, вродженої монголо-кацапської кровожерливості і бажання нищити тих, хто не поділяє їх шизофренії.