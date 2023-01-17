Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники ввечері 16 січня завдали удару по житловим кварталам Очакова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"16 січня 2023 року близько 22.45 год війська держави-агресора вкотре з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли житлові квартали міста Очакова.
Внаслідок атаки окупантів загинув місцевий житель. Також зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.
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ALEX 13 fb91baed
показати весь коментар17.01.2023 10:43 Відповісти Мені подобається 2
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