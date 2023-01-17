Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Російські загарбники ввечері 16 січня завдали удару по житловим кварталам Очакова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"16 січня 2023 року близько 22.45 год війська держави-агресора вкотре з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли житлові квартали міста Очакова.



Внаслідок атаки окупантів загинув місцевий житель. Також зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.

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