УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17295 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
2 871 1
війна (56913) обстріл (21411) Очаків (186) Офіс Генпрокурора (2360)

Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники ввечері 16 січня завдали удару по житловим кварталам Очакова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"16 січня 2023 року близько 22.45 год війська держави-агресора вкотре з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли житлові квартали міста Очакова.

Внаслідок атаки окупантів загинув місцевий житель. Також зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.

Читайте також: Ворог вдарив із артилерії по Очаківській громаді, загинула людина, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та будинки, - Кім

Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами 01
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами 02
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Kacapyi ne spodivaytes', vse povernet'sya do vas v troynomu rozmiri!!!
показати весь коментар
17.01.2023 10:43 Відповісти
 
 