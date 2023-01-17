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Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У жовтні 2022 року контррозвідники СБУ затримали чоловіка, який передавав ворогу розвіддані та наводив російські ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівенську ОВА

"Встановлено, що житель Рівного збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі й закликав РФ здійснити ракетний удар по місту. Рівнянин також передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону", - йдеться в повідомленні. 

Отримані координати зловмисник надсилав ворогу через власний тг-канал, де також оприлюднював дописи на підтримку рашистських загарбників та виправдовував їхні злочини.

Зловмисник обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);  ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА 01
Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА 02
Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА 03
Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА 04
Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА 05
Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА 06

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Цю категорію істот треба тільки і виключно по законам воєнного часу. Посилки на міжнародне право, мораторії на смертну кару недоречні так як в період війни існують обмеження демократичних процедур.
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17.01.2023 11:45
+8
Падло
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17.01.2023 11:35
+7
Сокиркою межи очi i справа автоматично закрыта.
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17.01.2023 11:46
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Падло
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17.01.2023 11:35 Відповісти
Цю категорію істот треба тільки і виключно по законам воєнного часу. Посилки на міжнародне право, мораторії на смертну кару недоречні так як в період війни існують обмеження демократичних процедур.
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17.01.2023 11:45 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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17.01.2023 11:45 Відповісти
Сокиркою межи очi i справа автоматично закрыта.
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17.01.2023 11:46 Відповісти
Обанута вата

Таких тільки на довічне, або на обмін, хоча, кому він в рашці всрвс..я
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17.01.2023 11:49 Відповісти
І після цього він ще живий???? Тому такі запроданці таке витворяють, тому що знають, що нічого їм за зраду не буде!!!!!
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17.01.2023 12:06 Відповісти
Кацапське сємя...
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17.01.2023 12:18 Відповісти
если проводить исследование на это. то выявиться. что это правда.
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17.01.2023 13:02 Відповісти
Вешать таких без суда...
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17.01.2023 12:32 Відповісти
такая **** должна сдохнуть
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17.01.2023 12:33 Відповісти
Тут вже не скажеш, що бідний і дурний. А просто жадібний покидьок.
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17.01.2023 12:39 Відповісти
Під яку заставу його випустять на волю? Ваші припущення.
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17.01.2023 12:54 Відповісти
куда уже хуже военное время. должны быть все механизмы по ликвидации таких. а не застави
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17.01.2023 13:04 Відповісти
Отаких покидьків проміж нами є багато
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17.01.2023 14:05 Відповісти
Ця двонога тварина жрала українське сало і хліб і хотіла «росіяньського міра»,який уже всім остогид то може вже досить панькатися владі та по законам воєнного стану в країні застосувати відповідне покарання, бо щось не чути військову прокуратуру та де вона
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17.01.2023 14:35 Відповісти
 
 