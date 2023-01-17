Ніч на Донеччині: обстріли Авдіївки, Мар’їнки, Бахмута і Лимана, ворог поцілив у промпідприємство у Краматорську. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі росіяни продовжували стріляти по прифронтових і тилових містах на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, близько півночі ворог обстріляв Краматорськ - поцілив у промислове підприємство. Пошкоджена велика територія. На щастя, ніхто не постраждав.
"На Волноваському напрямку 5 будинків пошкоджено у Вугледарі, також під обстріл потрапила Новоукраїнка - без жертв. На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Сєверному Очеретинської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Мар'їнки та околиць Курахівської громади, а зранку обстріл Курахівки з РСЗВ", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 приватні будинки та багатоповерхівка. В Іллінівці пошкоджено будинок. Напружена ситуація у Соледарській громаді - під обстрілами Соледар, Парасковіївка, Роздолівка і Федорівка.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Лимані, також під вогнем - Сіверськ.
Кириленко нагадує, що всього за добу росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, поранили 1.
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