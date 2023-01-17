Вже задокументовано понад 81 тисячу злочинів проти України, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Офіс Генерального прокурора України продовжує документувати злочини, які були вчинені з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Офіс Генпрокурора України.

Станом на 17 січня зареєстровано 64 657 воєнних злочинів.

З них:

62 751 — порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);

66 — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 Кримінального кодексу України);

43 — пропаганда війни (ст. 436 Кримінального кодексу України);

1797 — інші.

Також зареєстровано 17 163 злочини проти національної безпеки України.

З них:

9923 — посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 Кримінального кодексу України);

1940 — державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України);

4125 — колабораційна діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України);

407 — пособництво державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України);

60 — диверсія (ст. 113 Кримінального кодексу України);

708 — інші.

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