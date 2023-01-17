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Вже задокументовано понад 81 тисячу злочинів проти України, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіс Генерального прокурора України продовжує документувати злочини, які були вчинені з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Офіс Генпрокурора України

Станом на 17 січня зареєстровано  64 657 воєнних злочинів.

З них:

  • 62 751 — порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);
  • 66 — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 Кримінального кодексу України);
  • 43 — пропаганда війни (ст. 436 Кримінального кодексу України);
  • 1797 — інші.

Також зареєстровано  17 163 злочини проти національної безпеки України.

З них:

  • 9923 — посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 Кримінального кодексу України);
  • 1940 — державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України);
  • 4125 — колабораційна діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України);
  • 407 — пособництво державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України);
  • 60 — диверсія (ст. 113 Кримінального кодексу України);
  • 708 — інші.

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Вже задокументовано понад 81 тисячу злочинів проти України, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Марина Макєєва
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Надо срочно ужесточать Уголовный кодекс Украины. А то многие предатели, диверсанты и убийцы из армии Мордора отделываются просто смешными сроками заключения
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17.01.2023 12:41 Відповісти
Для тіх хто воює проти Росії його вже посилили.
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17.01.2023 13:04 Відповісти
Інфрграфіка це красиво Скільки понесли покарання вже?
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17.01.2023 14:53 Відповісти
 
 