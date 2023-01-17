Позиції росіян на полігоні "Лепельський" у Білорусі. ФОТО ІЗ СУПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Журналісти опублікували свіжі супутникові знімки полігону 19-ї окремої механізованої бригади "Лепельський" (Вітебська обл.).
Знімки зроблені компанією Planet Labs 6 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Лепельський" - один з перших полігонів, на які почали надходити ешелони з російською технікою та військовослужбовцями. Вони з’явилися там 18 жовтня 2022 року. 12 січня на полігон прибула ще група російських військ. Паралельно триває постійна перевірка 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, яка дислокується в селі Заслонава поблизу полігону.
На полігоні видно багато техніки, серед якої, мабуть, КАМАЗи, танки та БМП. Загальна кількість техніки – не менше 150 одиниць. Зі східної та західної сторони можна побачити два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів, кожен намет приблизно 10 на 5 метрів.
На північ від полігону розташована залізнична станція "Заслонова", від неї через військове містечко та ліс йде дорога прямо на полігон.
На вокзалі можна побачити два ешелони з вагонами та платформами для завантаження техніки. З тіні, яку відкидає ця техніка, можна припустити, що це переважно танки чи БМП, а також є вантажівки.
На супутниковому знімку видно, що частину техніки вивезли з гаражів на базі зберігання техніки. Для порівняння журналісти додали фото, зроблене в період з 13 по 18 грудня 2022 року. Вони побачили, що ці гаражі використовуються для зберігання бойових машин піхоти. Імовірно, саме вони зображені на картинці.
Будь ласка, зачекайте...
хоча...можливо нам поки що не потрібен тут ще один фронт (русні там багато)...