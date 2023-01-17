УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15012 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном Війна
9 048 10
армія рф (13574) Білорусь (5972) війна (56913) полігон (250)

Позиції росіян на полігоні "Лепельський" у Білорусі. ФОТО ІЗ СУПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Журналісти опублікували свіжі супутникові знімки полігону 19-ї окремої механізованої бригади "Лепельський" (Вітебська обл.).

Знімки зроблені компанією Planet Labs 6 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Лепельський" - один з перших полігонів, на які почали надходити ешелони з російською технікою та військовослужбовцями. Вони з’явилися там 18 жовтня 2022 року. 12 січня на полігон прибула ще група російських військ. Паралельно триває постійна перевірка 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, яка дислокується в селі Заслонава поблизу полігону.

Читайте: Розмови про можливе вторгнення з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій, - ГУР МО

Позиції росіян на полігоні Лепельський у Білорусі 01

На полігоні видно багато техніки, серед якої, мабуть, КАМАЗи, танки та БМП. Загальна кількість техніки – не менше 150 одиниць. Зі східної та західної сторони можна побачити два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів, кожен намет приблизно 10 на 5 метрів.

Також читайте: У Білорусі зараз близько 11 тисяч російських військових, - Держприкордонслужба

Позиції росіян на полігоні Лепельський у Білорусі 02Позиції росіян на полігоні Лепельський у Білорусі 03

На північ від полігону розташована залізнична станція "Заслонова", від неї через військове містечко та ліс йде дорога прямо на полігон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози від навчань у Білорусі нема, але повітряних тривог може побільшати, - Повітряні сили

Позиції росіян на полігоні Лепельський у Білорусі 04

На вокзалі можна побачити два ешелони з вагонами та платформами для завантаження техніки. З тіні, яку відкидає ця техніка, можна припустити, що це переважно танки чи БМП, а також є вантажівки.

На супутниковому знімку видно, що частину техніки вивезли з гаражів на базі зберігання техніки. Для порівняння журналісти додали фото, зроблене в період з 13 по 18 грудня 2022 року. Вони побачили, що ці гаражі використовуються для зберігання бойових машин піхоти. Імовірно, саме вони зображені на картинці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"

Позиції росіян на полігоні Лепельський у Білорусі 05

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
краще всього вдарити ракетами з якої небудь нейтральної теріторіі, чи з теріторіі олдро лнр чи днр та звинуватити пушіліна чи пригожину
показати весь коментар
17.01.2023 12:34
+8
А дістати їх там чим небуть можна? Чи все "не начасі"?
показати весь коментар
17.01.2023 12:37
+4
Об'являйте війну режиму лукашенка і зробіть прєвєнтівний удар по скупченню русні.
показати весь коментар
17.01.2023 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще всього вдарити ракетами з якої небудь нейтральної теріторіі, чи з теріторіі олдро лнр чи днр та звинуватити пушіліна чи пригожину
показати весь коментар
17.01.2023 12:34 Відповісти
в смислі маню пригожину
показати весь коментар
17.01.2023 12:35 Відповісти
А дістати їх там чим небуть можна? Чи все "не начасі"?
показати весь коментар
17.01.2023 12:37 Відповісти
А тепер, попри запевняння і українських політиків, і західних спеців, давайте згадаємо , з чого починалося вторгнення в Україну.
показати весь коментар
17.01.2023 12:44 Відповісти
Об'являйте війну режиму лукашенка і зробіть прєвєнтівний удар по скупченню русні.
показати весь коментар
17.01.2023 12:46 Відповісти
при чому...спочатку удар.. а тоді вже об"ява)))
хоча...можливо нам поки що не потрібен тут ще один фронт (русні там багато)...
показати весь коментар
17.01.2023 13:07 Відповісти
Пару ракет *******.
показати весь коментар
17.01.2023 12:56 Відповісти
законная цель
показати весь коментар
17.01.2023 13:04 Відповісти
Army TACtical Missile System вже на підході, незабаром в нашіх кінотеатрах.........
показати весь коментар
17.01.2023 13:12 Відповісти
Коли вже почнемо знищувати оккупанта у найбільш доступних місцях ? Менше загине наших цивільних і військових. Більше мртвої русні і розбитої техніки - менше розрушених міст.
показати весь коментар
17.01.2023 13:14 Відповісти
 
 