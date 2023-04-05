Говорили про поглиблення двосторонньої співпраці, - Кулеба провів бесіду з керівником МЗС Японії Хаясі. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм японським колегою Йосімаса Хаясі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі та я зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити подальші кроки для поглиблення двосторонньої співпраці. Я подякував Японії за солідарність з Україною та допомогу в подоланні наслідків неспровокованої агресії Росії".

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