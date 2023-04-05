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У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги, яка входить до нового пакету допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє сайт Пентагону.

Пентагон опублікував список нового пакету військової допомоги США Україні, а також фото цієї допомоги.

"Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", – цитує посадовця сайт Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд

У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд 01
У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд 02
У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Красівоє!
)))
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05.04.2023 06:50
+8
На останньому фото Паладін? Якщо це так, то дуже гарно
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05.04.2023 07:26
+5
Интересно что женщины военнослужащие там постоянно принимают участие в погрузке военной техники и боеприпасов и не парятся.)))
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05.04.2023 11:22
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Красівоє!
)))
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05.04.2023 06:50 Відповісти
На останньому фото Паладін? Якщо це так, то дуже гарно
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05.04.2023 07:26 Відповісти
Та вже в районі Бахмута працюють Паладіни. Було повідомлення,ще з неділю назад, якщо не більше.
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05.04.2023 09:01 Відповісти
То профан писав. Там були норвезькі M109A3GN, а Paladin це M109A6
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05.04.2023 13:20 Відповісти
Що то за штуки такі обтягнуті болтами? Якісь запасні вузли до бронетехніки?
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05.04.2023 08:50 Відповісти
Може бути, що турбіни для Абрамсів.
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05.04.2023 08:55 Відповісти
Для турбіни малуваті. Схоже швидше на колісну пару.
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05.04.2023 09:16 Відповісти
Интересно что женщины военнослужащие там постоянно принимают участие в погрузке военной техники и боеприпасов и не парятся.)))
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05.04.2023 11:22 Відповісти
И алеуточка с Аляски дюже симпатичная, видно, что не бурятка. Однако, жаль, что Бурятию до кучи с Якутией и Чукоткой также, в своё время, американцы не прихватили за пять копеек. Сегодня бы проблем было меньше.
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05.04.2023 11:26 Відповісти
Скоро й кацапи оцінять.
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05.04.2023 11:36 Відповісти
 
 