У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги, яка входить до нового пакету допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє сайт Пентагону.
Пентагон опублікував список нового пакету військової допомоги США Україні, а також фото цієї допомоги.
"Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", – цитує посадовця сайт Пентагону.
Топ коментарі
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