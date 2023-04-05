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Краматорськ (508) підтоплення (186) Кириленко Павло (866)

17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

4 квітня на одному зі ставків у Краматорську частково зруйнувався водоскидний шлюз, внаслідок чого три селища Краматорської громади опинилися під загрозою підтоплення.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначалося, впродовж дня на місці працювали рятувальники, поліція, муніципальні служби та профільні департаменти обласної та місцевої адміністрацій - ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації.

"Із 17 евакуйованих осіб 7 перебувають у місці тимчасового проживання, решта залишилися у родичів.

Вже зараз здійснено укріплення берегової лінії та триває підготовка до створення нового бетонного загородження у шлюзі.

Всі дії координуємо з відповідними органами та службами й плануємо якнайшвидше відновити зруйновані конструкції", - йдеться в повідомленні.

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17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА 01
17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА 02
17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА 03
17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА 04
17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА 05
17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА 06

Автор: Наталя Джума
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А чого чекали, поки він не зруйнувався
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05.04.2023 09:17 Відповісти
 
 