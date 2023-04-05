В Узбекистані скасували фестиваль із російськими артистами, які підтримують війну. Там мала виступати і Лорак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В Узбекистані через суспільне обурення скасували музичний фестиваль "Жара" за участі російських співаків, які підтримують війну Росії проти України. Раніше від проведення фестивалю відмовилися Азербайджан та Казахстан.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Газета.uz".
Фестиваль мав відбутися в Ташкенті 20 березня. Очікувалося, що участь у ньому візьмуть Ані Лорак, Ольга Бузова, Дискотека Аварія, Жасмін, Григорій Лепс, Нюша, HammAli & Navai, EMIN, Artik&Asti, KARNA.VAL, Vlade Kay та інші.
29 березня блогер Мірзайор Еркінов закликав бойкотувати фестиваль, адже в ньому беруть участь "Z-артисти, яких підтримує Кремль та які підтримують Кремль".
3 квітня з’ясувалося, що сторінка фестивалю на сервісі продажу квитків iTicket недоступна. Також через скарги Instagram заблокував його акаунт.
У міліції Ташкента повідомили, що захід скасували "за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ", і підтвердили, що це пов’язано з присутністю провоєнних російських артистів.
Раніше фестиваль вже скасували в Баку та в Алмати. В Казахстані користувачі соцмереж також закликали бойкотувати фестиваль. Там організатори спочатку прибрали з афіш імена Лоліти, Сергія Лазарєва та Єгора Кріда, які брали участь в концертному марафоні "Zа Росію", а потім взагалі скасували фестиваль.
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ПіСі Ольга Бузова - порнуха, грагна у дуроскопі без всіляких блокувань й заборон в якійсь передачі кзлмрдянській. Зненацька ця блонда заспівала. Ціркус...
Продажна кур@ ва з нашоі краіни , яку потрібно позбавити
громадянства Украіни 😠
Виявлення ворога за найменшим натяком, нульова толерантність, миттєва і жорстка протидія. У кацапів є чому повчитись.
І буковельскі покидьки з легкістю відправляють воїнів назад у Бахмут, і немає на них управи.
Спробуйте щось бевкнути проти росії на росії.
Якщо б так по всій Україні.... Але, видно, "нє на часі".
А тим часом Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ Джерело: https://censor.net/ua/v3410218
А нам треба менше толерувати ворога. "Розтин показав, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів".
Куєк тільки бевкнула про "концєрт в поддєржку пострадавшіх мірних граждан от войни" - її одразу записали у "іноагєнти", скасували концерти по всій росії. Про те, що "пострадавшіє" можуть бути з Тьоткіно або Гайворона, куди наша арта била по руснявим мінометним позиціям, ніхто не подумав.
Ані Лорак виступила на птахофабриці в Росії
Они сами с удовольствием за окорочка и с пляшут и споют.