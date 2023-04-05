В Узбекистані скасували фестиваль із російськими артистами, які підтримують війну. Там мала виступати і Лорак. ФОТО

В Узбекистані через суспільне обурення скасували музичний фестиваль "Жара" за участі російських співаків, які підтримують війну Росії проти України. Раніше від проведення фестивалю відмовилися Азербайджан та Казахстан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Газета.uz".

Фестиваль мав відбутися в Ташкенті 20 березня. Очікувалося, що участь у ньому візьмуть Ані Лорак, Ольга Бузова, Дискотека Аварія, Жасмін, Григорій Лепс, Нюша, HammAli & Navai, EMIN, Artik&Asti, KARNA.VAL, Vlade Kay та інші.

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29 березня блогер Мірзайор Еркінов закликав бойкотувати фестиваль, адже в ньому беруть участь "Z-артисти, яких підтримує Кремль та які підтримують Кремль".

3 квітня з’ясувалося, що сторінка фестивалю на сервісі продажу квитків iTicket недоступна. Також через скарги Instagram заблокував його акаунт.

У міліції Ташкента повідомили, що захід скасували "за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ", і підтвердили, що це пов’язано з присутністю провоєнних російських артистів.

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Раніше фестиваль вже скасували в Баку та в Алмати. В Казахстані користувачі соцмереж також закликали бойкотувати фестиваль. Там організатори спочатку прибрали з афіш імена Лоліти, Сергія Лазарєва та Єгора Кріда, які брали участь в концертному марафоні "Zа Росію", а потім взагалі скасували фестиваль.