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В Узбекистані скасували фестиваль із російськими артистами, які підтримують війну. Там мала виступати і Лорак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Узбекистані через суспільне обурення скасували музичний фестиваль "Жара" за участі російських співаків, які підтримують війну Росії проти України. Раніше від проведення фестивалю відмовилися Азербайджан та Казахстан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Газета.uz".

Фестиваль мав відбутися в Ташкенті 20 березня. Очікувалося, що участь у ньому візьмуть Ані Лорак, Ольга Бузова, Дискотека Аварія, Жасмін, Григорій Лепс, Нюша, HammAli & Navai, EMIN, Artik&Asti, KARNA.VAL, Vlade Kay та інші.

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В Узбекистані скасували фестиваль із російськими артистами, які підтримують війну. Там мала виступати і Лорак 01

29 березня блогер Мірзайор Еркінов закликав бойкотувати фестиваль, адже в ньому беруть участь "Z-артисти, яких підтримує Кремль та які підтримують Кремль".

В Узбекистані скасували фестиваль із російськими артистами, які підтримують війну. Там мала виступати і Лорак 02

3 квітня з’ясувалося, що сторінка фестивалю на сервісі продажу квитків iTicket недоступна. Також через скарги Instagram заблокував його акаунт.

У міліції Ташкента повідомили, що захід скасували "за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ", і підтвердили, що це пов’язано з присутністю провоєнних російських артистів.

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Раніше фестиваль вже скасували в Баку та в Алмати. В Казахстані користувачі соцмереж також закликали бойкотувати фестиваль. Там організатори спочатку прибрали з афіш імена Лоліти, Сергія Лазарєва та Єгора Кріда, які брали участь в концертному марафоні "Zа Росію", а потім взагалі скасували фестиваль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Хвойда.
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05.04.2023 09:38
+22
КУРКА З НОВОСІБІРСЬКОЇ ПТАХОФАБРИКИ :
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05.04.2023 09:39
+14
Кує́к Кароліна)))
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05.04.2023 09:38
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Кто такая лорак?
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05.04.2023 09:32 Відповісти
Хвойда.
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05.04.2023 09:38 Відповісти
Кує́к Кароліна)))
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05.04.2023 09:38 Відповісти
КУРКА З НОВОСІБІРСЬКОЇ ПТАХОФАБРИКИ :
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05.04.2023 09:39 Відповісти
Кароліна Мирославівна Куєк, від нас переповзла, іопнуте створіння... Чоловік Мурат Налчаджиоглу... Дітей намісив, а у 19-му скоріш за все послав кобилі у тріщину. Вірніше - під хвіст ішакові...

ПіСі Ольга Бузова - порнуха, грагна у дуроскопі без всіляких блокувань й заборон в якійсь передачі кзлмрдянській. Зненацька ця блонда заспівала. Ціркус...
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05.04.2023 09:40 Відповісти
Кацапська копія Тіни Кароль, навіть псевдонім просто перевернула
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05.04.2023 09:41 Відповісти
Лорак ?

Продажна кур@ ва з нашоі краіни , яку потрібно позбавити
громадянства Украіни 😠
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05.04.2023 09:46 Відповісти
певица ртом
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05.04.2023 10:29 Відповісти
"міжнародний фестиваль" - це кацапи, малороси, єврей і чернівецька хвойда😂
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05.04.2023 09:33 Відповісти
норм. нехай в хантемансійськ єхають пєть.
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05.04.2023 09:33 Відповісти
А ось що зараз з Куйком на росії: Лорак ганяють на росії та зривають концерти. Повчальна історія зрадниці
Виявлення ворога за найменшим натяком, нульова толерантність, миттєва і жорстка протидія. У кацапів є чому повчитись.
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05.04.2023 09:34 Відповісти
Українці чудово самі собі раду дають. А закликати вчитися алкоголічному бидлізму кацапів і постійно заглядати їм у дупу - це хвороба меншовартісних валянків.
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05.04.2023 10:26 Відповісти
От тільки чорти і далі камлають у Лаврі, клали болт на Закон.
І буковельскі покидьки з легкістю відправляють воїнів назад у Бахмут, і немає на них управи.
Спробуйте щось бевкнути проти росії на росії.
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05.04.2023 10:30 Відповісти
Хтось вперто заглядає у дупу москалям та скиглить, а хтось надихається прикладом мешканців Хмельницького.
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05.04.2023 11:33 Відповісти
От якраз у Хмельницькому і зробили правильно, хоч і дуже пізно. Краще пізно, ніж ніколи.
Якщо б так по всій Україні.... Але, видно, "нє на часі".
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05.04.2023 11:35 Відповісти
Що точно ніколи "не на часі" - так це заглядати москалям у сраку і ставити їх у приклад українцям.
А тим часом Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ Джерело: https://censor.net/ua/v3410218
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05.04.2023 12:07 Відповісти
Москалі у нас військовим прийомам вчаться, щось навіть вдається (дрони, тактика малих груп).
А нам треба менше толерувати ворога. "Розтин показав, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів".
Куєк тільки бевкнула про "концєрт в поддєржку пострадавшіх мірних граждан от войни" - її одразу записали у "іноагєнти", скасували концерти по всій росії. Про те, що "пострадавшіє" можуть бути з Тьоткіно або Гайворона, куди наша арта била по руснявим мінометним позиціям, ніхто не подумав.
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05.04.2023 12:14 Відповісти
Та якось по×уй на задрюпінські новини про метушню на запарєбрікавих болотах і на твою меншовартісну мастурбацію з цього приводу. ))
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05.04.2023 12:35 Відповісти
До Еритреї на фестиваль пердуляйте чорти )(уйлові!
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05.04.2023 09:35 Відповісти
Ага.... Там любят белое мясо.... Во всех видах прожарки....
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05.04.2023 17:02 Відповісти
в Магадане проведете...
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05.04.2023 09:37 Відповісти
Із-за цих паскуд разом з кремлівськими кривавими потворами, і існує русофобобія, що гидотно зараз навіть пісні на російській мові слухати.
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05.04.2023 09:37 Відповісти
Лорак найдёт себе применение, выступая на курятниках.
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05.04.2023 09:37 Відповісти
У этих артистов кормушки схлопываются. И думаю её скоро сольют рашинские. Как лабуду....
Они сами с удовольствием за окорочка и с пляшут и споют.
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05.04.2023 17:05 Відповісти
Якщо кацапам так важливо вигулять своїх шавок закордоном, то існує безліч прекрасних варіантів. Мегаполіси Північної Осетії, універститеські кампуси Абхазії. Гостинний стадіон динири. Жара скрізь.
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05.04.2023 09:44 Відповісти
Там плохо платят.
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05.04.2023 17:06 Відповісти
Взагалі нащо про всю цю срань писати, воно було ніщо так і залишиться...
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05.04.2023 09:45 Відповісти
Тут Кошовий на пижика збирає чи на пижикову шапку.....останнє віддає вже, мабуть...


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05.04.2023 09:45 Відповісти
Далі Єреван
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05.04.2023 09:48 Відповісти
Всьо! канцерт акончєн
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05.04.2023 09:49 Відповісти
На Донбас Арені є вільне поле. І глядачі свої рузьгі , а там дивись і Мадяр підтягнеться з феєрверками
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05.04.2023 10:01 Відповісти
Нехай співають за харчі на похоронах вбитих в Україні свинособак. Молодці, Азербайджан, Казахстан і Узбекистан, женіть цих упирів зі своїх країн.
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05.04.2023 10:28 Відповісти
Фестиваль с вечно пьяным, непопадающим в фонограмму Лепсом , с лицом старой алкашки Лолиты и группой не первой свежести проституток. Какую культуру они могут принести молодёжи.
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05.04.2023 10:30 Відповісти
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05.04.2023 10:35 Відповісти
Подскажите Это Крэйзи хорс или Лидо?
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05.04.2023 17:09 Відповісти
Когда я был в Варшаве в довоенные времена, меня поразило количество уличных афиш про расейские выступления...
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05.04.2023 10:43 Відповісти
Закопайте их в песок шоб не перегрелись.
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05.04.2023 10:43 Відповісти
Концепция поменялась: фестиваль "Холод", место проведения - Анадырь...
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05.04.2023 10:54 Відповісти
Правильно сделали узбекский активисты, что отменили фестиваль. Нельзя устраивать пляску на чужих костях.
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05.04.2023 12:41 Відповісти
Дякуємо усім розумним людям!
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05.04.2023 12:56 Відповісти
ВОТ И ПРАВИЛЬНО!!!Млодци наши ребята и девчата🫡!Пусть эти "проститутки своему кремлёвскому кровавому карлику лысому поют в бункере😠Поддержим нашу дружественную и несчастную сестру Украину хотя-бы так!смерть👊рашистам и СЛАВА СВОБОДНОЙ УКРАИНЕ🫂✌️
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05.04.2023 19:37 Відповісти
И вообще, этот этот русскин эстрадный шайтан-помёт гнать надо отовсюду, от них уже тухлятиной воняет🤮
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05.04.2023 19:59 Відповісти
Проститва просроченная, ездиют,"бабки закалачевают для своих орков,которые беззащитных женщин и детей Украины да и вообще над всем Украинским народом зверствуют😢!!!Свиньи старые!!!!Где у них совесть, и есть ли она у них вообще???
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05.04.2023 20:28 Відповісти
респект Узбекистану!!
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05.04.2023 23:29 Відповісти
 
 