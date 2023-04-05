Росіяни атакували Берислав із безпілотників, поранено поліцейського. ФОТОрепортаж

На Херсонщині ворог атакував місто Берислав з безпілотників, поранення зазнав поліцейський, також є двоє поранених унаслідок обстрілів у селищі Антонівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Російська армія вкотре атакувала Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. Під масованим ударом ворога опинилися громади Бериславського та Херсонського районів, росіяни били прицільно по цивільних об'єктах, завдали авіаудару керованими авіаційними бомбами по території с.Одрадокам’янки та підприємству у смт Козацьке", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог з безпілотників атакував місто Берислав, скинувши гранатометні постріли на житлові квартали. Внаслідок вибуху поранено поліцейського, службовий автомобіль дістав механічні пошкодження.

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Обласний центр російські війська обстрілювали цілодобово, намагаючись знищити об’єкти інфраструктури. Як інформують у поліції, у місті російські снаряди понівечили приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі та дорожнє полотно.

У смт Антонівка внаслідок обстрілу пошкоджена школа, щонайменше 16 приватних будинків, автомобілі та газопровідні труби, поранено двох місцевих жителів.

На місцях "прильотів" працювали слідчо-оперативні групи поліції та екстрені служби. За минулу добу поліція відреагувала на 296 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За фактами воєнних злочинів російських військових відкрито 28 кримінальних проваджень.

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