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Харків (3880) Резніков (1385) Арвідас Анушаускас (60)

Харків відвідав міністр оборони Литви Анушаускас. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків у рамках свого візиту до України.

Про це він розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Анушаускас повідомив, що був у Харкові разом з Резніковим і зустрічався там з керівником Харківської військово-цивільної адміністрації Олегом Сигєгубовим, мером Ігорем Тереховим, очільником харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником.

"Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва з Україною - до перемоги", - додав Анушаускас.

Читайте: Путін намагається залякати союзників України, - міністр оборони Литви Анушаускас про ядерну зброю в Білорусі

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив у твіттері, що вони з литовським колегою побували у самому Харкові та у його передмістях.

"Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста", - написав Резніков.

Також читайте: Зброю та боєприпаси в Україну слід постачати швидше, - міністр оборони Литви Анушаускас

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
весело яйцеголовому...
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05.04.2023 13:11
+7
73% не треба було голосувати за клованський ковпак на місце Президента, тоді б Арвідас не тиснув руку яйцям за 17. Ну а поки що "Золоте Яєчко" є легітимним представником МОУ.
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05.04.2023 13:13
+4
Рєзніков, розкажи за якою ціною закуповуєш продукти для армії, а не тягни либу.
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05.04.2023 13:12
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Я всё понимаю,не понимаю,как можно здороваться с теми ,кто грабит страну? Неужели во всём мире так? Или положено кривить душой ,закрывать глазки на яблоки по 50 и яйца по 17 и делать вид,что так и надо? В день инаугурации сразу появилось фото где все пятеро стояли на улице и лыбу тянули, вот тогда , ёкнуло у меня и стало понятно,что нас на е бали.
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05.04.2023 13:02 Відповісти
так прийнято, згадай совок, всі хто приїжав в совок, чудово знали в який комунофашистський концтабір до яких пігмеїв і аборигенів вони їдуть, і приїзжали, і короваї з сіллю приймали, і посміхались на камеру
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05.04.2023 13:12 Відповісти
Можете пояснить совок сражался с фашистами, нацистами 41-45г, тем самым сам являлся фашистом? Я правильно понял вашу риторику? Значит вы потомок фашиста? Правильно, или вы не так шось интерпретировали, что такой вывод получается?
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05.04.2023 13:22 Відповісти
73% не треба було голосувати за клованський ковпак на місце Президента, тоді б Арвідас не тиснув руку яйцям за 17. Ну а поки що "Золоте Яєчко" є легітимним представником МОУ.
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05.04.2023 13:13 Відповісти
А как думаете почему 73% проголосовали против гетьмана сивого и получается,что выбрали клоунский колпак ?
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05.04.2023 13:17 Відповісти
Це питання до спеціалістів з ІПсО та психології маніпуляцій.
Колись це явище буде досліджуватись, на ньому не одну дисертацію захистять.
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05.04.2023 13:19 Відповісти
а в чём ИПСО? растлумачте.
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05.04.2023 13:26 Відповісти
Русня правильно визначила трігери, спроєктувала вплив, задіяла агентуру. Як саме - це до професіоналів інформаційних військ, я не такий.
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05.04.2023 13:28 Відповісти
погамав яешню з яець по 17 грн..
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05.04.2023 13:05 Відповісти
..якби не гутапєрчєвий резніков-яйценос дермака, то поставив би ЛАЙК
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05.04.2023 13:09 Відповісти
весело яйцеголовому...
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05.04.2023 13:11 Відповісти
чому б ні? Привіз яйця по 17 та яблука по 52. А Синєгубов все це вкрав та перепродав в торгові мережі. Гешефт поділено, весело!
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06.04.2023 11:00 Відповісти
Рєзніков, розкажи за якою ціною закуповуєш продукти для армії, а не тягни либу.
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05.04.2023 13:12 Відповісти
Судячи з фото цю блаженну радісну посмішку резникова визивае погляд на разбомблений рашистами будинок
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05.04.2023 13:56 Відповісти
Терехов дивится з розпачем і горечью а оця радісна рожа яка закликала до шашликів з радістью. Ось і думайте для кого війна а для кого і мать родная
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05.04.2023 13:58 Відповісти
Шо ж так весело нашому «видатному юристу»?
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05.04.2023 22:14 Відповісти
чего этот ***** постоянно ржёт ему что так радостно ?
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05.04.2023 22:32 Відповісти
Между собой они общались конечно же не на языке врага?
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06.04.2023 11:44 Відповісти
А ТОГО ХТО ЗАХИСТИВ ХАРКІВ НЕЗВАЖАЮЧИ НА СПРОБИ Зе ВЛАДИ
ЙОГО ЗДАТИ САДЯТЬ НА ДОВІЧНО

Зі слів Дудіна, його звільнення - має політичне підгрунтя. Вважає, що за цим рішенням стоїть зокрема регіональна влада Харкова та області і «так званий військовий комендант міста».

«Маю чітке уявлення, хто стоїть за цим звільненням. Вони фактично всі були присутні на останньому візиті президента в Харків», - сказав він.

«На сьогодні я не отримав жодної інформації, які претензії є до мене, окрім тих публічних слів, які висловив пан президент, - сказав Дудін. - На сьогодні я маю довідку стосовно результатів роботи Харківського управління з 24 лютого по 30 травня. Судячи з цієї довідки, якщо переводити на військову мову, управлінням служби безпеки України в Харківській області було знищено агентурну мережу, в яку входять і корегувальники, і сепаратисти, і колаборанти тощо».

Дудін переконує, до повномасштабного вторгнення Росії він та управління СБУ готувались. Дудін паралельно обіймав посаду керівника антитерористичного центру в Харківській області до складу якого входили всі правоохоронні структури, збройні сили, ДСНС, керівництво міста. Він повідомив, що проводили спільні навчання, сформували центр обміну інформації та вузол зв'язку
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07.04.2023 14:27 Відповісти
 
 