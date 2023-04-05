Харків відвідав міністр оборони Литви Анушаускас. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків у рамках свого візиту до України.
Про це він розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Анушаускас повідомив, що був у Харкові разом з Резніковим і зустрічався там з керівником Харківської військово-цивільної адміністрації Олегом Сигєгубовим, мером Ігорем Тереховим, очільником харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником.
"Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва з Україною - до перемоги", - додав Анушаускас.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив у твіттері, що вони з литовським колегою побували у самому Харкові та у його передмістях.
"Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста", - написав Резніков.
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ЙОГО ЗДАТИ САДЯТЬ НА ДОВІЧНО
Зі слів Дудіна, його звільнення - має політичне підгрунтя. Вважає, що за цим рішенням стоїть зокрема регіональна влада Харкова та області і «так званий військовий комендант міста».
«Маю чітке уявлення, хто стоїть за цим звільненням. Вони фактично всі були присутні на останньому візиті президента в Харків», - сказав він.
«На сьогодні я не отримав жодної інформації, які претензії є до мене, окрім тих публічних слів, які висловив пан президент, - сказав Дудін. - На сьогодні я маю довідку стосовно результатів роботи Харківського управління з 24 лютого по 30 травня. Судячи з цієї довідки, якщо переводити на військову мову, управлінням служби безпеки України в Харківській області було знищено агентурну мережу, в яку входять і корегувальники, і сепаратисти, і колаборанти тощо».
Дудін переконує, до повномасштабного вторгнення Росії він та управління СБУ готувались. Дудін паралельно обіймав посаду керівника антитерористичного центру в Харківській області до складу якого входили всі правоохоронні структури, збройні сили, ДСНС, керівництво міста. Він повідомив, що проводили спільні навчання, сформували центр обміну інформації та вузол зв'язку