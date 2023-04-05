Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні приблизно об 11 годині Олексієво-Дружківка на Донеччині зазнала обстрілу, за попередніми даними, касетними боєприпасами.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"2 людини загинули, 4 поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки.
Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години — росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами.
На місці влучання працюють піротехніки — знешкоджують нерозірвані снаряди", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
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Вадим Рау
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