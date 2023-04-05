УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15697 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 945 3
обстріл (21024) Донецька область (5684) Кириленко Павло (866)

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні приблизно об 11 годині Олексієво-Дружківка на Донеччині зазнала обстрілу, за попередніми даними, касетними боєприпасами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"2 людини загинули, 4 поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки.

Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години — росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами.

На місці влучання працюють піротехніки — знешкоджують нерозірвані снаряди", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА 01
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА 02
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА 03
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
05.04.2023 13:49 Відповісти
Кацапомонгольская чуркосрань
показати весь коментар
05.04.2023 13:58 Відповісти
Алексеевка регион тепличных овощей. Кормили Донецк раньше.
показати весь коментар
05.04.2023 17:10 Відповісти
 
 