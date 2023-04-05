Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла - найвищою відзнакою Польщі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Польщі Анджей Дуда вручив українському колезі Володимиру Зеленському орден Білого Орла - найвищою відзнакою країни.

Як повідомляє канцелярія президента РП, відзнака присуджена як визнання заслуг Зеленського "у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, у розвитку співпраці заради демократії, миру та безпеки в Європі, а також за його стійкість у захисті невід’ємних прав людини", інформує Цензор.НЕТ.

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Під час церемонії Анджей Дуда зазначив, що орден Білого Орла є найдавнішою та найціннішою польською відзнакою, якою нагороджуються виняткові люди, які своїм життям, громадською діяльністю та працею показали виняткові заслуги для Республіки Польща, у широкому сенсі, також з точки зору сусідства та того, що його оточує.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.

За цей час Анджей Дуда чотири рази відвідав Україну: у січні 2023 року (у Львові відбулася зустріч лідерів Люблінського трикутника, а президенти Польщі та України спільно відвідали Личаківський цвинтар), у серпні 2022 року (на саміт Кримської платформи), у травні 2022 року (промова у Верховній Раді) та у квітні 2022 року (разом з лідерами Естонії, Литви та Латвії відвідав, зокрема, Бородянку, Ірпінь та Бучу).

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