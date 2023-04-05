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Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла - найвищою відзнакою Польщі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент Польщі Анджей Дуда вручив українському колезі Володимиру Зеленському орден Білого Орла - найвищою відзнакою країни.

Як повідомляє канцелярія президента РП, відзнака присуджена як визнання заслуг Зеленського "у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, у розвитку співпраці заради демократії, миру та безпеки в Європі, а також за його стійкість у захисті невід’ємних прав людини", інформує Цензор.НЕТ.

Під час церемонії Анджей Дуда зазначив, що орден Білого Орла є найдавнішою та найціннішою польською відзнакою, якою нагороджуються виняткові люди, які своїм життям, громадською діяльністю та працею показали виняткові заслуги для Республіки Польща, у широкому сенсі, також з точки зору сусідства та того, що його оточує.

Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла - найвищою відзнакою Польщі 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський разом з першою леді прибули до Королівського замку у Варшаві. ВIДЕО

Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла - найвищою відзнакою Польщі 02
Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла - найвищою відзнакою Польщі 03
Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла - найвищою відзнакою Польщі 04

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.

За цей час Анджей Дуда чотири рази відвідав Україну: у січні 2023 року (у Львові відбулася зустріч лідерів Люблінського трикутника, а президенти Польщі та України спільно відвідали Личаківський цвинтар), у серпні 2022 року (на саміт Кримської платформи), у травні 2022 року (промова у Верховній Раді) та у квітні 2022 року (разом з лідерами Естонії, Литви та Латвії відвідав, зокрема, Бородянку, Ірпінь та Бучу).

Також читайте: Зеленський обговорив з Дудою актуальні оборонні потреби України

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
краще б "Зеленого піаниста"...
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05.04.2023 14:41
+26
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05.04.2023 14:43
+26
Орден Белой Скумбрии по 8 грн.)
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05.04.2023 14:49
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Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: Давай улетим!
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05.04.2023 14:40 Відповісти
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05.04.2023 14:52 Відповісти
Ворел! тільки не той, що високо літає- а той, що на голови какає!
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05.04.2023 15:28 Відповісти
Орден Білого орла ? Для ЗЕ більше підійде Орден Зеленого пєтуха ! 🤣
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05.04.2023 16:32 Відповісти
бідний Орел !
птічку жалко....

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05.04.2023 15:13 Відповісти
краще б "Зеленого піаниста"...
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05.04.2023 14:41 Відповісти
Добре, що хоч не юний орел)
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05.04.2023 14:41 Відповісти
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05.04.2023 14:43 Відповісти
ще побачити Зеленський напише мемуари "Мала Банкова" де розповість як в перші дні війни суху мівіну жерли. Потім "ДорогоВідродження" - це про розпил західних грошей на дороги. Ну і вінець - то "Розмінована Цілина" - то як було освоєно 30 млрд на розмінування Херсонщини
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05.04.2023 14:59 Відповісти
А я думав в шортах червоних поїде
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05.04.2023 14:43 Відповісти
Чорт забирай...Невже поляки не в тємі ??? тоді і Анджею Борисовичу ордена відпишіть, і звісно рєзнікову
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05.04.2023 14:44 Відповісти
Резникову хоть орден золотого орлиного яйца.
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05.04.2023 14:48 Відповісти
Ну разве не орел? Орел! Еще тот орел... Оно хоть где-нибудь с международным визитом не обосраться сможет хоть раз?

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05.04.2023 14:46 Відповісти
Про твоего главу ФСБ Бортникова, долбодятел. Или читать не умеешь? Ну почему что рашотролли, что подоляшавки одинаково тупые?
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05.04.2023 15:08 Відповісти
Супер! Вітаю! Цілком заслужено! А вороги України нехай отрутою стікають!
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05.04.2023 14:47 Відповісти
Згоден цілком!!!Роззброїв країну,відкрив ворота на Півдні,призначив на всі ключові пости в державі агентуру фсб-ЗАСЛУЖИВ!!!!ЗЕЕее!!!
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05.04.2023 14:57 Відповісти
sh4o bulo, to bulo, a zaraz pidnimaty "hate" - ce problema dlya peremogy
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05.04.2023 15:07 Відповісти
..нормально.. то є - притомна політика.. може й Найвелинівшиве щось-таки зрозуміє.. нарешті. та й не продовжить мародерити чи то з 5м, прямим,еспресо а чи з "яйцями по 17ть".
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05.04.2023 14:47 Відповісти
І всьо прастіть..
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05.04.2023 14:51 Відповісти
а Олена Зеленська яку нагороду отримала?
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05.04.2023 14:48 Відповісти
Орден Белой Скумбрии по 8 грн.)
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05.04.2023 14:49 Відповісти
о такий і я їй можу видати,коротше кажучи дурно мандрувала)
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05.04.2023 14:57 Відповісти
Угу.Награду носить на шее и следить чт бы белый орел не склевал.
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05.04.2023 14:58 Відповісти
Міс елегантність.
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05.04.2023 14:56 Відповісти
ну до одягу нема питань все гарно) якби взяла приклад з чоловіка то я навіть не знаю,що б преса написала..
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05.04.2023 15:03 Відповісти
Вираз обличчя у неї не дуже радісний.
Мабуть розуміє, що "скумбрія по вісім" - не назавжди.
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05.04.2023 15:16 Відповісти
Да, орден бескусного бордового платья с портьер окон ОПы.
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05.04.2023 15:19 Відповісти
Пір'я, що випадково прилипли до дупи,
нікого ще орлом не зробили.
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05.04.2023 14:52 Відповісти
герой, білий орел? за що?мабуть за -боневтік.
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05.04.2023 14:57 Відповісти
ця нагорода повина буть генералу Залужному Валерію.
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05.04.2023 14:58 Відповісти
За то что не улетел.
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05.04.2023 15:00 Відповісти
Що,наш півник таки витягнув з дупи залишки пір'я двоголової курки?
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05.04.2023 15:02 Відповісти
Ну коли його вже поголять, та в сорочку з галстуком одягнуть?
Джамшут якийсь.
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05.04.2023 15:03 Відповісти
Егеж, стидоба..іспанський сором..воно опудало, а соромно всій країні..
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05.04.2023 15:29 Відповісти
Там вся його шобла, наче тільки з окопів чи спортзалу повилазили.
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05.04.2023 16:32 Відповісти
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05.04.2023 17:12 Відповісти
Воєни, блд...

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05.04.2023 23:51 Відповісти
a u nas ce orden Bogdana Khmel'nyc'kogo
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05.04.2023 15:04 Відповісти
Это хорошо,что у них нет ордена белого рояля
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05.04.2023 15:09 Відповісти
Напевно за двомісячну деокупацію Києва - прямо з бункера.
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05.04.2023 15:11 Відповісти
Нужно было наградить орденом ударника труда асфальтоукладочной отрасли
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05.04.2023 15:12 Відповісти
А приїдьте й в Україні поживіть. І українську вивчіть. Бо за кацапську у нас скоро бити будуть. Причому не по паспорту.
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05.04.2023 15:31 Відповісти
Ото не треба йорнічати і нести фігню. Все Ви зрозуміли, але живете за звичкою - прикинувшись дурником. Зато кацапською текста в стилі Бубочки накарябали.

А, і робіть декілька справ одночасно, ну то якщо айкю дозволяє.
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05.04.2023 16:20 Відповісти
Лютий треш! Бійці ЗСУ воюють, боронять Україну і Европу, а боневтік нагороди отримує. Повний ''абзац''!
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05.04.2023 15:14 Відповісти
Йому більш підійшов би зелений папуга
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05.04.2023 15:15 Відповісти
Орден ''боневтіка першого''
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05.04.2023 15:17 Відповісти
Єх.... Дуда.... Дуда.... ⁸
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05.04.2023 15:18 Відповісти
«Я, - говорит, - хочу, чтоб дворник у меня с медалью был».
Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»…
А теперь медали за дворницкую службу дают?
- Дают. Могу тебе выхлопотать .
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05.04.2023 15:28 Відповісти
Бонеулетів!
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05.04.2023 15:25 Відповісти
Цікаво, а як би воно дивилось з красним орлом - це нагорода вікікнів за особливи заслуги громадянина перед державою.
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05.04.2023 15:26 Відповісти
Сокол ты Орлов, сокол. Орёл ты Соколов, орёл
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05.04.2023 15:27 Відповісти
Сокол ты Орлов, сокол. Орёл ты Соколов, орёл
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05.04.2023 15:29 Відповісти
Юний орел блджад ))
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05.04.2023 15:29 Відповісти
Такому пріпіздєнту не орла, а "осла" дарувати треба.
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05.04.2023 16:54 Відповісти
орден Белого Льва есть, орден Белого Орла есть... Кто знает, у Индии есть орден Белого Слона?
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05.04.2023 16:57 Відповісти
Скоро завісять нагородами всі груди, повний кавалер, хоч нагород варті наші захисники, добровольці і волонтери, Це вони тримають нашу державу, а не цей баласт ОПи.
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05.04.2023 17:17 Відповісти
Да политики друг друга наградят медалями)******* не работать вот вся суть этих особ.Литва тоже когда-то медаль нацепила киселеву)теперь даже вспоминать не хочет.По моему мнению медаль это за какое-то законченое дело должна вручаться,а не на пол дороги.Он что уже войну выиграл или что?Я реально не понял за какие то заслуги
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05.04.2023 17:22 Відповісти
 
 