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війна (56332) Нацполіція (13920) ДП "Антонов" (56) Мрія (66) ДП Антонов (70) Офіс Генпрокурора (2347)

Екскерівнику "Антонова" Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення "Мрії". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За даними слідства, колишній гендиректор держпідприємства "Антонов" Сергій Бичков з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора, про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомлено за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Внаслідок недбалості Бичкова транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони - аеродрому АТП "Антонов" у смт Гостомель Київської області. Росіяни знищили повітряне судно. Збиток державі склав майже 8,5 млрд грн.

Екскерівнику Антонова Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення Мрії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали за місяць до війни, – Bild

Як уточнюють у пресслужбі Нацполіції, експосадовець мав застереження від державних органів та знав про припинення страхового покриття на "Мрію". Літак був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Екскерівнику Антонова Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення Мрії 02
Екскерівнику Антонова Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення Мрії 03
Екскерівнику Антонова Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення Мрії 04
Екскерівнику Антонова Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення Мрії 05

Також читайте: "Антонов" оголосив про будівництво другого Ан-225 "Мрія": роботи ведуться в таємному місці, - ЗМІ

Нагадаємо, колишньому гендиректору "Антонова" Сергію Бичкову раніше повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+43
просто він довірився преЗеденту, до шашликів готувався)))) Впевнений це буде головна лінія захисту і вона себе виправдає
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05.04.2023 17:15
+43
Удивительно, к шашлыкам готовился зеленский, а виноват Бичков.
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05.04.2023 17:17
+34
І зеля теж неналежно виконував. А що? Вони всі мають право на помилку. Такі вои га...ни.
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05.04.2023 17:13
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І зеля теж неналежно виконував. А що? Вони всі мають право на помилку. Такі вои га...ни.
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05.04.2023 17:13 Відповісти
цей пройб..ав українську Мрію,
той пройб..ав Чонгар...

"какая разница"
зате антураж для фото кльовий типу "какіє ми круті!"

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05.04.2023 17:17 Відповісти
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05.04.2023 19:34 Відповісти
Із серії "Я маю Мрію"...
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06.04.2023 06:45 Відповісти
Понять і вибачить.
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05.04.2023 17:24 Відповісти
На довічне, падлюку!
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05.04.2023 17:13 Відповісти
Уточните, кого именно?
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05.04.2023 17:18 Відповісти
Бажано обох
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05.04.2023 17:40 Відповісти
Спочатку того, про кого стаття, а потім і весь ********* цирк...
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06.04.2023 00:57 Відповісти
Мрію підірвали в перший день війни і там було треба було не майно рятувати, а людей. Діду чомусь за втрачену купу шедефрального залізяччя підозру оголосили, а посадовцям, які палець об палець не вдарили щоб врятувати людей від смерті, катувань, згвалтувань видають медалі. Тоді коли русня заправляла техніку і заряджала зброю, то нас готували шашличками і запевняли в мирному майбутньому. А якого хера ланцюжок на діду обірвався? Чого діду не дале дериктиву і план на випадок чп? Найшли крайнього безобідного козла і це **** страшно, бо за пройоби влади почав відповідати простий люд.
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05.04.2023 17:22 Відповісти
Я згодна з Вами, бо підприємство є державним, отже державні органи влади (за словами данілова про напад знали та готувалися ) мали видати чіткі накази, а не "застереження від державних органів "Джерело: https://censor.net/ua/p3410306 "
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05.04.2023 18:06 Відповісти
Це ви в мене питаєте? Дідові не треба було жодної директиви, міг просто дозволити виліт, коли екіпаж просив. І Мрія це не купа заліза, а унікальний літак. Був...
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06.04.2023 01:05 Відповісти
службовій недбалості

НЕ зрада ?
попустило....
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05.04.2023 17:14 Відповісти
нічого собі недбалість, та він свідомо сприяв її знищенню, виродок...
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05.04.2023 17:14 Відповісти
просто він довірився преЗеденту, до шашликів готувався)))) Впевнений це буде головна лінія захисту і вона себе виправдає
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05.04.2023 17:15 Відповісти
а сбу с баклановым где было?????????
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05.04.2023 17:15 Відповісти
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05.04.2023 17:18 Відповісти
він вивозив свою родину...
тільки мера Чернигова чомусь за службову автівку для евакуацію своє родини засудили
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05.04.2023 17:23 Відповісти
Службова недбалість? Чи зелені своїх не здають.
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05.04.2023 17:15 Відповісти
Удивительно, к шашлыкам готовился зеленский, а виноват Бичков.
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05.04.2023 17:17 Відповісти
кожен має відповідати за свої "шашлики"
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05.04.2023 17:18 Відповісти
І за шашликі із українців,ця влада повинна відповісти!!!!!!!!!!!
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05.04.2023 17:27 Відповісти
Ви не розумієте: шашлики були, в розстріляних та спалених цивільних авто навколо Києва. Це така езопова мова.
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05.04.2023 17:21 Відповісти
щоб такі "шашлики" (царство небесне загиблим) ЗЄлєнському кожної ночі снились, гніда він така !!!!
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05.04.2023 17:24 Відповісти
Та я вас умоляю, у него крепкий сон. Как и у всех подонков.
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05.04.2023 17:44 Відповісти
Провина одного не заперечує провини іншого.
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06.04.2023 01:01 Відповісти
інкримінована стаття неправильна!
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05.04.2023 17:17 Відповісти
та ну-на !
якби інвестора побачили 23 лютого Мрію в небі, вони б втекли з України
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05.04.2023 17:19 Відповісти
Його треба нагородити за знищення цього одоробла - єдиний у своєму роді перевізник савєйських "буранів" як символ совка зруйнований, і це символічно.
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05.04.2023 17:17 Відповісти
але він був унікальний,транспортував деякі вантажі які ніхто не мав змоги перевезти
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05.04.2023 17:22 Відповісти
знищи Хрещатик - символ "сталінського барокко"

пармезан та морожених гусей давлять тільки тупі кацапи бульдозером.
нормальні люди цінують витвір людських рук, щоб це не було
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05.04.2023 17:28 Відповісти
Яка тупість... Мрія та Руслани - чудові транспортні літаки. Зараз деякі Руслани переправляють бронетехніку з-за океану, Мрія також була б залучена, якби вчасно перегнали літак.

Символ совка? Це бабченка, вбивцю мирних чеченців в першій чеченській, начиталися?
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05.04.2023 17:40 Відповісти
Дніпрогес - символ совка куди більше за Мрію. Будеш радіти, якщо кацапи знищать?
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05.04.2023 17:48 Відповісти
Ну і СКІЛЬКІ років він гроши за Мрію буде повертати ????
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05.04.2023 17:18 Відповісти
Може пора повернути розстріл
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05.04.2023 17:19 Відповісти
півтора року, умовно
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05.04.2023 17:20 Відповісти
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05.04.2023 17:22 Відповісти
попрошу відкинути нах..й толерантність та не називати злочини службовою недбалісттю
бо так можна й свідому здачу України пояснити як недбалість.
яйця по 170 та яблока по 51, можна назвати опечаткою
призначення агентів на посади, недостатком інформації


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05.04.2023 17:31 Відповісти
І танкову бригаду, від північного кордону, теж Бичков зняв???
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05.04.2023 17:38 Відповісти
У зеленского все виноваты, один он святой.
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05.04.2023 17:49 Відповісти
Діду, кажіть хто з ОПи давав наказ?
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05.04.2023 17:51 Відповісти
а може ось цей?

Зеленый осел

Марк Захарович Шагал • Живопись, 1973, 50×65 см

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05.04.2023 18:56 Відповісти
За знищення "Мрії" винен Президент Зеленський, його дружбан баканов і решта монобільшості, хто ж їм міг заважати? А це все "какая разница" і "шашлики", а ще точніше байдужість 73%, ржіть, ви разом знищили найкраще, що бьуло в Україні. А де Азовське море, порти, південь? Де величкзне місто Маріуполь?
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05.04.2023 18:04 Відповісти
Знайшли нарешті, хто у всьому винен. Це він дав наказ не вивозити "Мрію", відвів підрозділи з Гостомеля, які прикривали аеродром?
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05.04.2023 18:07 Відповісти
розмінував чонгар, "домовився" в омані теж він
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05.04.2023 18:56 Відповісти
Усі помітили як довгенько шукали стрілочника....
Як там: Простите, часовню тоже я развалил?
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05.04.2023 19:06 Відповісти
Знайшли цапа-відбувайла...
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05.04.2023 20:44 Відповісти
зелень не при ділах...
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05.04.2023 20:46 Відповісти
Яка ***** підозра ???
Сама краща підозра для того підара - ГІЛЯКА
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05.04.2023 21:15 Відповісти
"підозру в службовій недбалості".

О, так це так тепер називається, "службовою недбалістю". На кацапії в такому випадку була б зовсім інша стаття. Але ж ми ЄВРОПЕЙЦІ. Чи не так?
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06.04.2023 00:56 Відповісти
Серге́й Андре́евич Бычко́в - украинский специалист в области самолётостроения, доктор технических наук, профессор, технический директор - главный инженер ГП «Антонов». С 2020 года и.о. генерального директора ГП "Антонов". Википедия

Дата и место рождения: 9 мая 1945 г. (возраст 77 лет), Грузское, Украина
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06.04.2023 02:48 Відповісти
Не ожидал от ЦН публикации такой брехни. А поговорить с работниками завода о том, как было на самом деле (а не в изложении гпу), почему самолет не мог вылететь 23 ночью, когда на самолет поставили 6-ой двигатель, кто был в экипаже ( а Д. Антонова в нем не было), редакции в голову не пришло?
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06.04.2023 19:16 Відповісти
Похоже на него хотят списать и невзорванные мосты.
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06.04.2023 19:18 Відповісти
 
 