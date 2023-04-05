Екскерівнику "Антонова" Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення "Мрії". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
За даними слідства, колишній гендиректор держпідприємства "Антонов" Сергій Бичков з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора, про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомлено за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
Внаслідок недбалості Бичкова транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони - аеродрому АТП "Антонов" у смт Гостомель Київської області. Росіяни знищили повітряне судно. Збиток державі склав майже 8,5 млрд грн.
Як уточнюють у пресслужбі Нацполіції, експосадовець мав застереження від державних органів та знав про припинення страхового покриття на "Мрію". Літак був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.
Нагадаємо, колишньому гендиректору "Антонова" Сергію Бичкову раніше повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).
Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
той пройб..ав Чонгар...
"какая разница"
зате антураж для фото кльовий типу "какіє ми круті!"
НЕ зрада ?
попустило....
тільки мера Чернигова чомусь за службову автівку для евакуацію своє родини засудили
якби інвестора побачили 23 лютого Мрію в небі, вони б втекли з України
пармезан та морожених гусей давлять тільки тупі кацапи бульдозером.
нормальні люди цінують витвір людських рук, щоб це не було
Символ совка? Це бабченка, вбивцю мирних чеченців в першій чеченській, начиталися?
бо так можна й свідому здачу України пояснити як недбалість.
яйця по 170 та яблока по 51, можна назвати опечаткою
призначення агентів на посади, недостатком інформації
Зеленый осел
Марк Захарович Шагал • Живопись, 1973, 50×65 см
Як там: Простите, часовню тоже я развалил?
Сама краща підозра для того підара - ГІЛЯКА
О, так це так тепер називається, "службовою недбалістю". На кацапії в такому випадку була б зовсім інша стаття. Але ж ми ЄВРОПЕЙЦІ. Чи не так?
Дата и место рождения: 9 мая 1945 г. (возраст 77 лет), Грузское, Украина