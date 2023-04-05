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Російські війська викопали майже 8 кілометрів окопів під окупованою Євпаторією. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська викопали лінію окопів завдовжки 7800 метрів.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні Крим.Реалії та проєкту Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Ще на початку березня 2023 року довжина споруд була трохи понад три з половиною кілометри. Відео із супутника на початку березня опублікувало українське командування "Південь".

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На початку весни в медіа набула широкого резонансу інформація про те, що в Криму будують укріплювальні споруди прямо на пляжах біля Євпаторії. Відповідне відео з окопами на пляжах було опубліковано в мережі.

"Навряд чи це має прямий стосунок до ситуації на фронті. Ну тому, що як би нам усім не хотілося, але повторення чогось на кшталт операції "Оверлорд", тобто висадки десанту в Нормандії 1944 року – масований десант, багато десантних кораблів, кидання на берег великі маси піхоти, повітряний десант спускається – на жаль, нам це не загрожує. Ну, по-перше, тому що десантних кораблів у нас, скажімо так, небагато. Схоже, тут росіяни більше займалися імітацією діяльності", - розповів Крим.Реалії військовий експерт, оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

Російські війська викопали майже 8 кілометрів окопів під окупованою Євпаторією 01

Також читайте: На заході окупованого Криму вночі чули вибухи, - соцмережі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
и спрашивается, нахера? ))
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05.04.2023 18:21
+13
це щєлі для отдихающіх сезону 2023
більше ніяких "деревянных домиков"

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05.04.2023 18:29
+9
магилки ватные этими пирамидками накрывать...шоб нэ вылизлы.
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05.04.2023 18:44
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и спрашивается, нахера? ))
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05.04.2023 18:21 Відповісти
пришельців з Марса бояться і гроші заробляють!
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05.04.2023 18:26 Відповісти
Остапа Біндеру, ждут. І Кісу Варабьянінава...............
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05.04.2023 19:16 Відповісти
дейстивтельно - после поражения в Украине - эти окопы и чайкам будут не нужны
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05.04.2023 18:29 Відповісти
Очкують кацапи, адназзнааачна 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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05.04.2023 18:31 Відповісти
Шоб було куди кацапсячі трупи звалювати і потім загортати.
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05.04.2023 19:07 Відповісти
не будет там никаких трупов - они ******** оттуда еще до прихода ЗСУ.
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05.04.2023 19:11 Відповісти
Зі в всієї України. А то у пісках ничого не росте
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05.04.2023 20:17 Відповісти
Та ото ж... Вдобрювати земельку треба...
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06.04.2023 09:15 Відповісти
не там копають, як завжди... біля Ростова треба рити!
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05.04.2023 19:27 Відповісти
нам похер, где они копают - хоть возле Ростова, хоть возле Перми.
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05.04.2023 19:31 Відповісти
бабло вкрасти
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05.04.2023 19:47 Відповісти
Бо хробаки!
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05.04.2023 19:48 Відповісти
Тепер нехай "заселеяють" окопи мобіками де ми їх і загорнемо.
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05.04.2023 18:21 Відповісти
це щєлі для отдихающіх сезону 2023
більше ніяких "деревянных домиков"

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05.04.2023 18:29 Відповісти
та то кацапьйо про погрєбєнія завчасно думає..
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05.04.2023 18:22 Відповісти
чомусь вони не шашлики смажать, а оборону за декілька місяців на чужих територіях роблять, наші з за роки на Своїх територіях що зробили? хоч 1 ДОТ зробили? хоч 1 укріп район? ЙУХ там плавав
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05.04.2023 18:22 Відповісти
взагалі-то зробили. на сході лінія зіткнення досить довгий час стояла приблизно в тому самому місці, була створена лінія укріплень, в тому числі і дотів. Коли "Білий орел" заглянув в очі ***** і відвів українські війська з них в поле, вони частково попали під контроль кацапів.
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05.04.2023 18:25 Відповісти
ну тут згоден, про лінію на бамбасі я не говорю, там звісно зробили, там війна 8 років... а в інших місцях? всюди відступили на 100 кілометрів від кордону, проїбали все що можна, так Залужний каже що спеціально заманили колони їбанатів вглиб і розбили потім, але це щось ******* відмазою зелебобіків
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05.04.2023 18:29 Відповісти
Не *******,а воняє більше року відвертою зрадою
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05.04.2023 18:35 Відповісти
И на выходах из Крыма укрепрайоны были. И минные поля были. Пока одному га@дону там не стали важнее ЦНАПы для удобства "наших" людей.
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05.04.2023 19:05 Відповісти
так ото ж....
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05.04.2023 19:12 Відповісти
а нашо в інших місцях воно було треба? В очах ***** дехто побачив мир. І більшість наріду все влаштовувало.
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05.04.2023 19:48 Відповісти
то вони шоб зігрітися. в України всеодно нема з чого там висаджуватися, а в кацапів всеодно нема лічнава состава, шоб в ті окопи посадити...
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05.04.2023 18:22 Відповісти
Там сядуть ті, хто вийде з Херсонщини та Запоріжжя.
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05.04.2023 20:35 Відповісти
тоді най буде . Це буде дуже ефективно - сидіти вздовж пляжу
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05.04.2023 20:45 Відповісти
Але на бруствері можна буде позасмагати та й море поряд... Багато хто з них, ніколи в житті, того моря не бачили.
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06.04.2023 12:11 Відповісти
для цього не потрібно копати окопа
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06.04.2023 12:43 Відповісти
фортифікація Криму рашистами нагадує сіпання хворого на голову

від кого врятує оцей "Атлантичний вал" на євпаторійському пляжі або "лінія Мажіно" на Керченському півострові

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05.04.2023 18:24 Відповісти
Це краще чим асфальт,пірамідки можно перевезти і десь перекрити дорогу
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05.04.2023 18:38 Відповісти
магилки ватные этими пирамидками накрывать...шоб нэ вылизлы.
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05.04.2023 18:44 Відповісти
вони просто крадуть гроші
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05.04.2023 19:50 Відповісти
Чекають десант США з Румунії. Байден же ж обіцяв що зітре всі війська РФ на території України у випадку застосування нею ядерної зброї.
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05.04.2023 18:27 Відповісти
Чому асфальт не кладуть?
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05.04.2023 18:29 Відповісти
бо відступати будуть, а цією фігнею імітують підготовку до оборони і відповідно крадуть бабло
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05.04.2023 19:51 Відповісти
Під Ялтою ше не рили ? ТАК ЛОПАТИ В РУКИ І КОПАТИ ,
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05.04.2023 18:38 Відповісти
Це підготовка до курортного сезону, кораблі втічуть у новоросийськ, заселені понаєхі будуть пливсти на підручних засобах - результати захоплення Крима в 2014 році. Це все зря так як окопавшихся будемо вижигати вогнем, а пливучіх топити ракетами та снарядами.
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05.04.2023 18:39 Відповісти
Під час контрнаступу ЗСУ
треба прислухатися до мови, якою розмовляють місцеві
- якщо китайською, то потрібно зупинятися.
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05.04.2023 18:41 Відповісти
Велику могилку для себе викопали.
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05.04.2023 18:41 Відповісти
Дрони у цих траншеях садитимуть свої бурячки
скотоморді будуть у купі, для дронів це добре.
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05.04.2023 18:48 Відповісти
Це їм не допоможе! Смерть ***** та його **************!!!
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05.04.2023 18:52 Відповісти
.

панове,Ви тiльки подивiться,як УПЦ фiлiя сатанату РПЦ-КДБ iнструктує,як протистояти

вигнанню москальських попiв !

https://youtu.be/sK1gK9FXktg
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05.04.2023 19:18 Відповісти
Ці блєдь кАпатєлі,),у цей час,мабудь дуже заздрядь тим,),хто для них на московії,зараз могили риє,,,),,,
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05.04.2023 19:34 Відповісти
Дурного робота копати біля морського узбережжя - невдовзі всі траншеї залиються грунтовою водою і врешті обваляться.
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05.04.2023 19:45 Відповісти
Крысчане, может в 2014-м все же стоило впустить Бандеропоезд и поинтересоваться, не нужно ли бандеровцам жилье у моря, недорого ?
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05.04.2023 19:52 Відповісти
в них же раССеянские и проклятые бесы будут зарыты...
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05.04.2023 19:53 Відповісти
Основательно так готовятся к пляжному сезону.
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05.04.2023 20:55 Відповісти
а чо прилив їх не розмиває?
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05.04.2023 21:00 Відповісти
Я вот обеспокоился о экологии... Как на неё повлияют трупы из рашки.... А потом понял - окопы и блиндажи..... Чем не решение.... Только не знаю хлоркой или известью надо засыпать?
Есть на форуме специалисты на эту тему?
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05.04.2023 21:21 Відповісти
братская могила для тварей кремля готова!!
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06.04.2023 08:43 Відповісти
 
 