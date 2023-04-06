Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
4 квітня внаслідок авіаційного обстрілу Чернігівської області загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Олена Чебелюк.
Вона зазначила: "Вчора 4 квітня роssійські вир0дки вбили Катрусю Ющенко... Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині.
Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого - пораненого розвідника Сергія Ющенка.
Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати.
У 2018 р. Катя підписала контракт із ЗСУ, була старшим солдатом, служила у військовій частині Глухова, де вони жили разом з чоловіком. Була...
Щирі співчуття Сергію і усім близьким нашої красуні-Воїна Катерини...Нестерпний біль..."
Будь ласка, зачекайте...
зло должно поперхнуться и усвоить урок.
співчуття чоловіку Воїну та рідним
чочу щоб виздихали всі орки від калінінграду до сахаліну
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!