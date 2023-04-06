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Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 квітня внаслідок авіаційного обстрілу Чернігівської області загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Олена Чебелюк.

Вона зазначила: "Вчора 4 квітня роssійські вир0дки вбили Катрусю Ющенко... Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині.

Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого - пораненого розвідника Сергія Ющенка.

Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати.

У 2018 р. Катя підписала контракт із ЗСУ, була старшим солдатом, служила у військовій частині Глухова, де вони жили разом з чоловіком. Була...

Щирі співчуття Сергію і усім близьким нашої красуні-Воїна Катерини...Нестерпний біль..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 01
Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 02
Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 03
Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Шана 🇺🇦
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05.04.2023 18:52
+38
всё горе кацапам вернём с процентами...
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05.04.2023 18:53
+37
Герою Слава !

співчуття чоловіку Воїну та рідним
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05.04.2023 19:00
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Шана 🇺🇦
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05.04.2023 18:52 Відповісти
всё горе кацапам вернём с процентами...
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05.04.2023 18:53 Відповісти
ne treba z procentamy, rivno stil'ky skil'ky vony daly... bo todi vje nam budut' vynni...
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05.04.2023 19:35 Відповісти
только с процентами..
зло должно поперхнуться и усвоить урок.
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05.04.2023 19:44 Відповісти
treba za bud' yakyh umov lyshatys' ludynou... inakshe zagubymo svou svidomist' (dushu) pislya smerti... u kacapiv, yak tyraniv, i tak nema jodnogo shansu... tobto vonu jertvuut' svoeu svobodou zarady nas, dauchy nam shans zberegty svidomist' pislya smerti.
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06.04.2023 02:17 Відповісти
Посієш вітер - пожнеш бурю
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05.04.2023 20:09 Відповісти
ми багато чого ще не знаємо... втрати жахливі, але це плата за свободу
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05.04.2023 18:56 Відповісти
Угу, обычно информацию по военным после таких авиаударов не публикуют. Пишут потерь среди гражданских нет...
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05.04.2023 19:04 Відповісти
Герою Слава !

співчуття чоловіку Воїну та рідним
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05.04.2023 19:00 Відповісти
Редакторы, вы хотя бы проверяйте информацию прежде чем писать!!! Во первых Глухов - город в Сумской области. Во вторых, вчера бы авиаудар по Печенюгам в Черниговской области.
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05.04.2023 19:03 Відповісти
Чтоб они все, кассабы поганые, посдыхали. А Газпромию заасфальтировали бы и сделали большую парковку. Нелюди!
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05.04.2023 19:05 Відповісти
Два в одном...
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05.04.2023 19:50 Відповісти
Всі сили на нове озброєння і багато навчання. Відомстимо, кацапи мають вмирати у семикратному співідношенні. Спи спокійно !!!
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05.04.2023 19:12 Відповісти
спочивай з миром.. дитино..
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05.04.2023 19:17 Відповісти
RIP
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05.04.2023 19:23 Відповісти
які бляха ще можуть бути в\ч майже на кордоні зі скотостаном
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05.04.2023 19:38 Відповісти
тоже такой вопрос нарисовался,ну слава богу хоть теперь по тревоги все в подвал спускаються
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05.04.2023 19:48 Відповісти
****!!!!
чочу щоб виздихали всі орки від калінінграду до сахаліну
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05.04.2023 19:53 Відповісти
Співчуття...родині...серед Ющенків е реальні воени...
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05.04.2023 19:56 Відповісти
Герої не вмирають! Вічна та світла пам'ять! 🙏❤️
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05.04.2023 21:11 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.04.2023 22:07 Відповісти
ziron´ka- krasunja tak rano pi6la na nebo 😰 duze bolja4e...
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05.04.2023 23:43 Відповісти
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06.04.2023 00:53 Відповісти
Разом з нею померли і ненароджені нею діти . Ось чому так важливі жінки для України.
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06.04.2023 01:13 Відповісти
Іншої назви ,окрім як московитські свинособаки, немає
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06.04.2023 12:27 Відповісти
 
 