Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко. ФОТОрепортаж

4 квітня внаслідок авіаційного обстрілу Чернігівської області загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Олена Чебелюк.

Вона зазначила: "Вчора 4 квітня роssійські вир0дки вбили Катрусю Ющенко... Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині.

Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого - пораненого розвідника Сергія Ющенка.

Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати.

У 2018 р. Катя підписала контракт із ЗСУ, була старшим солдатом, служила у військовій частині Глухова, де вони жили разом з чоловіком. Була...

Щирі співчуття Сергію і усім близьким нашої красуні-Воїна Катерини...Нестерпний біль..."

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