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В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який зазнав аварії в Брянській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Інцидент трапився біля села Бутовськ Брянської області. "Пілота затримав прикордонний загін", - йдеться у повідомленні прикордонного управління ФСБ РФ.
Причини аварії літака з'ясовуються.
Російські телеграм-канали повідомляють, що поруч із літаком нібито були виявлені присипані землею автомат, боєприпаси та бронежилет.
Сам пілот нібито намагався втекти в ліс, але був затриманий.
Топ коментарі
+28 Vitalius Ivanovus dc469830
показати весь коментар05.04.2023 20:22
+28 Paul Foxen 3f4b90a6
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+28 Марина Нєчаєва 65f96ff6
показати весь коментар05.04.2023 20:52
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А на расию какой нахер сейчас может быть контрабас?
дурні вкиди лиш смуту роблять, а журналюгам, аби першому, а далі пох....й
Якщо нє, то це - співробітник "рязанського цукрового" (з 1999 року) тікав після дарування статуетки якомусь довбню в кафе пітера, але збився з курсу.
Хотя формально они должны слушать частоту диспетчера и отвечать ему - транспондеры на них как правило глухи.
Картинка показана для того, чтобы было понятно, что небо над Украиной закрыто для любых гражданских летательных аппаротов, поэтому там и нет ни кого на флайтрадаре.
Еней був парубок льохкомоторний.
І хлопець хоч? Куди?