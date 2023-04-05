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В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який зазнав аварії в Брянській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Інцидент трапився біля села Бутовськ Брянської області. "Пілота затримав прикордонний загін", - йдеться у повідомленні прикордонного управління ФСБ РФ.

Причини аварії літака з'ясовуються.

Також читайте: У Брянській області РФ повідомили про атаку українського безпілотника на військкомат і будівлю поліції

Російські телеграм-канали повідомляють, що поруч із літаком нібито були виявлені присипані землею автомат, боєприпаси та бронежилет.

В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 01
В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 02
В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 03

Також читайте: Росіяни збили у Брянській області український безпілотник, який нібито намагався атакували хімічний завод

Сам пілот нібито намагався втекти в ліс, але був затриманий.

В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Из разряда "в том сарае куда мы попали, был штаб нацистов".
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05.04.2023 20:22
+28
таки не збрехав
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05.04.2023 20:33
+28
Легкомоторний з Пашею не злетить
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05.04.2023 20:52
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Шо за куйня?
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05.04.2023 20:21 Відповісти
Из разряда "в том сарае куда мы попали, был штаб нацистов".
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05.04.2023 20:22 Відповісти
І що ти ,кацаподурню,в цьому смішного бачиш?
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05.04.2023 20:29 Відповісти
жалеем всем Цензором что тебя ИгорёшуL не избило ЗСУ...!
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05.04.2023 20:40 Відповісти
Матіас Руст 2.0
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05.04.2023 22:16 Відповісти
ну, и кому это сейчас на СЛА можно летать??
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05.04.2023 20:23 Відповісти
Контрабанда? Хотя самолеты даже до войны на западе только использовали.
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05.04.2023 20:37 Відповісти
контрабас на аэрошютах и паратрайках у нас возможен был некоторое время назад (лет пят-шесть) на западных границах. После "летальных" принудительных приземлений, а также превентивного изъятия этой техники у местных, эта херня прекратилась. Ну и не так много у нас было операторов такой техники.
А на расию какой нахер сейчас может быть контрабас?
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05.04.2023 20:48 Відповісти
Нифига не ясно,это производство Украины,пилот украинец,что этот аэроплан там делал....соберите хоть какую-то инфу,потом публикуйте.
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05.04.2023 20:23 Відповісти
і я завжди за це
дурні вкиди лиш смуту роблять, а журналюгам, аби першому, а далі пох....й
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05.04.2023 20:44 Відповісти
Судя по всему, Украина использует опыт наработанный СССР во второй мировой. Надеюсь, пилот вернётся по обмену, а кто-то переместился куда надо и в безопасности.
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05.04.2023 22:35 Відповісти
серия "распятый мальчик в трусиках" продолжение.
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05.04.2023 20:24 Відповісти
Пока визитку Яроша и кусок сала из самолетной аптечки не покажут - не поверим. Ведь всем известно что наши диверсанты их носят с собой.
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05.04.2023 20:25 Відповісти
зебабуін повертався з польщі?
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05.04.2023 20:26 Відповісти
😁
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05.04.2023 20:26 Відповісти
Руст?))
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05.04.2023 20:42 Відповісти
Знову ОП інформацієй поділились з колегами з кремля ?
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05.04.2023 20:26 Відповісти
Сині капці, помаранчева палатка, узвар у термосі і, головне, візитки Яроша чи "Азова" знайшли?
Якщо нє, то це - співробітник "рязанського цукрового" (з 1999 року) тікав після дарування статуетки якомусь довбню в кафе пітера, але збився з курсу.
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05.04.2023 20:32 Відповісти
таки не збрехав
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05.04.2023 20:33 Відповісти
А легкомоторным что, пофиг на это?

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05.04.2023 20:37 Відповісти
В общем-то да.
Хотя формально они должны слушать частоту диспетчера и отвечать ему - транспондеры на них как правило глухи.
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05.04.2023 20:48 Відповісти
вот нихера. Сейчас даже на параплане на лебёдке никто не подымается.
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05.04.2023 20:51 Відповісти
Ну я так понимаю, человек удивился почему этот кукурузник не был виден на флайтрадаре.
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05.04.2023 21:11 Відповісти
просто у пилота нет встроенного в жопу транспондера.
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05.04.2023 21:14 Відповісти
Нет, человек удивился тупости пилота, если это реально украинский самолёт. Украинский по месту его ргистрации, а не по месту его производства\сборки\бывшей регистрации.
Картинка показана для того, чтобы было понятно, что небо над Украиной закрыто для любых гражданских летательных аппаротов, поэтому там и нет ни кого на флайтрадаре.
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05.04.2023 21:58 Відповісти
Літак дійсно український та вироблений і навіть сконструйований в Україні.Це - "Аеропракт".Скоріше за все хтось з "Антоновського" або "Мотор-Січевського" шлейфів відчув,що тхне паленим і "рвонув нитку".
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05.04.2023 22:07 Відповісти
То мабуть Еней.
Еней був парубок льохкомоторний.
І хлопець хоч? Куди?
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06.04.2023 01:51 Відповісти
новость для парашников , они ее сглотнут.
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05.04.2023 20:38 Відповісти
По ходу кто-то из наших слинял на раху) может паша мерседес? Но хрена нам там повезет.
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05.04.2023 20:43 Відповісти
Легкомоторний з Пашею не злетить
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05.04.2023 20:52 Відповісти
😀😀😀
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05.04.2023 20:58 Відповісти
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05.04.2023 20:59 Відповісти
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05.04.2023 22:00 Відповісти
Почти догадались, то Паша мерс заказал, за ним летел этот Чкалов! Та так и есть. Сломали пух кацабы праведнику.
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05.04.2023 21:25 Відповісти
А це часом не данілов хотів повторити Руста?
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05.04.2023 20:45 Відповісти
Може це полковнік Люся повертався з бомбардування будівлі мо рф?
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05.04.2023 20:49 Відповісти
Правильне написання - мор ф.
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06.04.2023 01:54 Відповісти
То й шо , виходить у кацапiв з ППО великi проблеми ще з часiв Руста.
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05.04.2023 21:10 Відповісти
Всьо, Пабеда! На кукурузніку какого-то лоха обєзвреділі. Не здав чувак у Брянській області на льотчика-пойдьот в піхоту.
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05.04.2023 21:16 Відповісти
Недоінфомамацію нóлито з бочки з написом "Падпісивайтесь на мой блог!"
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05.04.2023 21:18 Відповісти
від таких новин хочеться цеглину в когось кинути але не зрозуміло в кого і за що.
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05.04.2023 21:18 Відповісти
кидайте, після будемо розбиратися.
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06.04.2023 01:56 Відповісти
Всьо Пабєда! Поймали лоха на кукурузнікє. Всем медалі! Чувак на права не здал в Брянской обл. НУ НЕ ВИЙШЛО льотчіком-будєш піхотой в окопах.
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05.04.2023 21:25 Відповісти
Якийсь дідусь в окулярах з заламаними руками на фото. Це чорний жарт чи легкий пар москальні?
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05.04.2023 21:26 Відповісти
А де ж сині в'єтнамки?
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05.04.2023 21:50 Відповісти
Маячня, якась.
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05.04.2023 22:16 Відповісти
Я не здивуюсь якщо кацапи знайдуть в літачку ядерну бімбу!
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05.04.2023 22:18 Відповісти
abo uranovy trusy kak minimum
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06.04.2023 02:18 Відповісти
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05.04.2023 22:23 Відповісти
Треба дочекатись поки з'ясують особу пілота. може це хтось з наших в кого сім'я загинула і йому вже нічого втрачати?((
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05.04.2023 22:44 Відповісти
Сміливий вчинок ..Ухилянти , а ви що зможете крім жрати і срати в тилу у мамки за пазухою ?
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05.04.2023 22:52 Відповісти
alexandr shamov А ви що тільки дізнались про це
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05.04.2023 23:34 Відповісти
Виробництво подібних приватних літаків власноруч бачив ще років 15-20 тому у Києві. При чому у такому місці, що й не здогадався б що таке роблять. Місце не скажу, бо не тільки патріоти читають Цензор. Собівартість була десь 60 тис. долл. Бачив складові літаків, процес виготовлення (малосерійний), документацію та економічні розрахунки. Отже повинні десь бути ці літачки.
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05.04.2023 23:36 Відповісти
А де візитівка Яроша та Кобзарь?
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05.04.2023 23:51 Відповісти
Пхахахахаха.
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05.04.2023 23:51 Відповісти
так біг так біг і присипав землею бронік --- а вийщов чистий ніби з хімчистки з поля ))))))
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06.04.2023 01:05 Відповісти
Дед летел на задание, завлить ху.ла!
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06.04.2023 01:24 Відповісти
во блин, уже побрили и шапку военную надели
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06.04.2023 06:10 Відповісти
Даже кепку нашли
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06.04.2023 08:54 Відповісти
 
 