Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, є руйнування, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія обстріляла Нікополь, що на Дніпропетровщині. Зруйновано 14 будинків, пошкоджено газопровід та обірвано лінію електропередач.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь. Знову під ударом – цивільна інфраструктура. Є руйнування приватних садиб", - йдеться в дописі голови ОВА.
Ворожі снаряди зруйнували магазин. Побили 14 приватних будинків та 15 господарських споруд, кілька автомобілів. У місті обірвана лінія електропередач, понівечений газопровід.
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