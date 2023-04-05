Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У мережі опубліковані кадри евакуаційної роботи медиків 1-шої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС.
У повідомленні зазначається: "Наші воїни щодня б’ються з ворогом та виборюють нашу свободу. А медики б’ються зі смертю вириваючи з її лап наших воїнів.
Робота нашої медичної служби УЛЬФ на Бахмутському напрямку".
Світлини: Diego Herrera "Anadolu Agency"
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Чайка Київ
показати весь коментар05.04.2023 22:39 Відповісти Мені подобається 9
Алексей Алексеев f1200f63
показати весь коментар05.04.2023 23:55 Відповісти Мені подобається 0
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