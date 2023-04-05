УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15230 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 313 2
евакуація (1925) Правий сектор (326) добровольці (779) медична допомога (84)

Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У мережі опубліковані кадри евакуаційної роботи медиків  1-шої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС.

У повідомленні зазначається: "Наші воїни щодня б’ються з ворогом та виборюють нашу свободу. А медики б’ються зі смертю вириваючи з її лап наших воїнів.

Робота нашої медичної служби УЛЬФ на Бахмутському напрямку".

Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 01
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 02
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 03
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 04
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 05
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 06

Світлини: Diego Herrera "Anadolu Agency"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
05.04.2023 22:39 Відповісти
фото номер 3 мені дуже НЕ сподобалось. Це те, що я думаю? Сподіваюсь НІ!!!
показати весь коментар
05.04.2023 23:55 Відповісти
 
 