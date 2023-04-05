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До України повернули дитину, яку Росія депортувала з Херсонщини, - Лубінець. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україну вдалось повернути дитину, депортовану до російської федерації з тимчасово захопленої території Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі.

"На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до рф", - зазначив Лубінець.

Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до рф, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука. Проте Артема разом із іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію росії, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до міста Скадовська. Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину.

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"За моїм зверненням до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів з метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію", - підкреслив Лубінець.

Він подякував службі у справах дітей Херсонської ОДА, Дніпровській районній у місті Херсоні раді, БО "Благодійний Фонд "СОС Дитячі містечка Україна" та БФ "Посмішка ЮА".

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"Нагадаю, що у разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої родини, ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: за адресою: вул. Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08", - наголосив Лубінець.

У разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви "Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини" на сайті "Діти війни" у розділі "Надіслати звернення в один клік".

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До України повернули дитину, яку Росія депортувала з Херсонщини, - Лубінець 01

Автор: Роман Свиридович
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За 2022 рік у Новосибірську область рф перевезли близько 160 українських дітей без законних представників.

Про це йде мова у доповіді уповноваженої з прав людини у регіоні Ніни Шалабаєвої, повідомляє Тайга.Инфо.

«З урахуванням завдань, поставлених на федеральному рівні, визначено пункти тимчасового розміщення для осіб з інвалідністю, а також розміщення дітей у разі їхнього прибуття без законних представників. На території регіону на 1 січня 2023 року перебувало 798 даних громадян. Це майже 80% від загальної кількості прибулих. Близько 53% прибулих - це особи віком від 18 до 60 років, частка неповнолітніх - 20,5%», - йдеться у доповіді.

Усього ж за рік російське громадянство в Новосибірській області отримали близько 400 дітей з України.
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06.04.2023 00:18 Відповісти
Хто хто? Це вам українська журналістика, а не щось там собаче.
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06.04.2023 02:23 Відповісти
Це Дмитрик Лубінець такий розумний. Підіть на телеграм у статті (линк нижче).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі. Джерело: https://censor.net/ua/p3410372
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06.04.2023 02:27 Відповісти
От так і живемо з такими "спецами".
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06.04.2023 02:28 Відповісти
Ваш коментар крутий. З такими "спецами" і далі будуть "депортувати дітей".
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06.04.2023 02:42 Відповісти
Не нужно манипулировать на теме взрослых, просто несовершеннолетних, как петушары из дыныры со своей алеей ангелов. Ему лет 17, он уже выше за бабку, и уже сам мог бы иметь детей. Когда чтаешь заголовки тварей из лдыныры, то понимаешь что уподобаться им это мерзко.
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06.04.2023 09:13 Відповісти
А може 15. Проте видно, що зі значними проблемами у розвитку. Так що, крики тут ваші - не к місцю.
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06.04.2023 15:48 Відповісти
 
 