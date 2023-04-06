У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
6 квітня у Сихівському районі Львова почали розбирати самовільно зведену церкву святого Володимира УПЦ МП.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, інформує Цензор.НЕТ.
"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові",- йдеться в повідомленні.
Заступник міського голови зазначив, що роботи розпочалися після молитви священника Православної церкви України.
"Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій", - додав Зубач.
Топ коментарі
+31 Ksenia VB
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+22 Bob Fayn
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чучеларпц-шного зиккурата
Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
Який там Господь і християнство
Це що - наслiдок менiнгiту, образа, чи ангел приснився? Це такий сорт хворих садомазо, чи це просто брехливi бiзнесмени? Як цей пошкоджений це пояснюйе - бути московським кондомом пiд час вiйни? Що тобi не так в укр церквi??? Чому саме москальська? Чого такi впертi? Заради чого? Хочется розкрутити голову та подивитися - чи присутнi там глисти.
🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐛 🐍
Це багато каже про очільників Києва і КМДА.
Майже в кожному сквері є.
Кличко кришує.
И да, уничтожение данного сооружения вполне обобряю. РПЙ МП - вообще филиал ФСБ
рогуль ср*ний
СТРАЖДАЛЬЦИ в рясах ФСБза «веру самозванную» та *****-убивці Українців!!