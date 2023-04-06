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У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

6 квітня у Сихівському районі Львова почали розбирати самовільно зведену церкву святого Володимира УПЦ МП.

Про це на  своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові",- йдеться в повідомленні.

Заступник міського голови зазначив, що роботи розпочалися після молитви священника Православної церкви України.

"Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій", - додав Зубач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО

У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП 01
У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП 02
У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+31
Членінців замінили куполами.
Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
Який там Господь і християнство
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06.04.2023 09:50
+22
достаточно одной спічкі
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06.04.2023 09:47
+20
Ого. Самовільно зведена ціла церква? В нас паркан біля хати поставиш , то наступного дня муніципали прилетять-давай показуй дозвіл!
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06.04.2023 09:54
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достаточно одной спічкі
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06.04.2023 09:47 Відповісти
Согласен, можно было бы, например, устроить проводы зимы с сожжение чучела рпц-шного зиккурата
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06.04.2023 22:40 Відповісти
Членінців замінили куполами.
Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
Який там Господь і християнство
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06.04.2023 09:50 Відповісти
суть любої релігії - рабство.
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06.04.2023 09:52 Відповісти
Хоча є пастафаріанство.
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06.04.2023 10:06 Відповісти
це не релігія...навіть не знаю як це назвати? мабуть громадський рух, мета якого показати, наскільки безглузда є релігія по своєї суті, як явище.
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06.04.2023 10:10 Відповісти
А мені подобається!
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06.04.2023 13:55 Відповісти
А мав би трохи IQ - перейшов би в укр церкву, але ж треба ось таким займатися - молитися на московського Кирила коли той Кирил - вiн же путiнський КГБист, а кожна родина в Украiнi втратила когось на фронтi, а той Кирил фанат вiйни з Украiною. Кирил це частина пропаганди та зомбi +уйла - i навiть це не переконало, що досить служити йому? Служать пропагандону +уйла. А люди ходять та слухають його в церквi, та заражаються цим лайном. Хлопцi помирають на фронтi, а раша-поп молиться на рашу, та взагалi рупор раши??? та якi тут розмови з ними? Кожна секунда дорога, бо ще кудись у Телеграм настучить, чи передасть координати, чи буде збирати дань щоб з цього жити та насаждати тут свойе московське 💩 ?

Це що - наслiдок менiнгiту, образа, чи ангел приснився? Це такий сорт хворих садомазо, чи це просто брехливi бiзнесмени? Як цей пошкоджений це пояснюйе - бути московським кондомом пiд час вiйни? Що тобi не так в укр церквi??? Чому саме москальська? Чого такi впертi? Заради чого? Хочется розкрутити голову та подивитися - чи присутнi там глисти.

🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐛 🐍
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07.04.2023 02:22 Відповісти
Не зрозумів... Це до кого було звернення?
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07.04.2023 09:18 Відповісти
в росіянців- так
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06.04.2023 10:47 Відповісти
кожен вірянин - раб божий, хоч на паРаші, хоч будь де. релігія привчає до покори та неконфліктного співіснування з ярликом "раб". на паРаші, та у мацковському сатанаті, додатково ще раб так званого патріарху... та інших попів. у мусульман взагалі це зведено в абсолют.
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06.04.2023 10:57 Відповісти
фу, мерзотно 🧟‍♂️
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07.04.2023 01:55 Відповісти
У західній традиції діти Бога, а не раби. У кафедеральних соборах проводять творчі заходи.
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06.04.2023 11:37 Відповісти
На ті заходи приходить багато хто. Священикам подобається, коли є діти, особливо хлопчики. 👪
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06.04.2023 14:35 Відповісти
ну а що каже Бог? З якого в1ку дозволено по библ11?
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07.04.2023 01:53 Відповісти
упокорення, а це далеко не одне і те ж. Користуймося досконалістю української мови.
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06.04.2023 11:53 Відповісти
як покору не назви - рабської суті релігії це не змінить.
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06.04.2023 12:03 Відповісти
Поцікавтеся різницею між християнством і хрестиянством. Багато можна знайти на сторінках "Народного оглядача",(думаю вас це зацікавить), (перепрошую).
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06.04.2023 11:48 Відповісти
Ого. Самовільно зведена ціла церква? В нас паркан біля хати поставиш , то наступного дня муніципали прилетять-давай показуй дозвіл!
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06.04.2023 09:54 Відповісти
бо спочатку треба занести
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06.04.2023 11:18 Відповісти
У нас посреди улицы поповский родственник поставил будку со старого шифера, использует ее как гараж. Спрашиваю у сотрудников горсовета, почему такие преференции попам, других терроризируют штрафами за две лопаты песка возле двора, а тут явное, наглое и открытое нарушение всех норм. Засрала тварь чистый и аккуратный когда-то квартал. Спрашиваю, что, попов боитесь? В ответ ничего вразумительного. Зато от владельца строительного шедевра угрозы физической расправы.
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06.04.2023 16:32 Відповісти
Що ж ви торгівельну точку зносите? Всі інші самовільні МАФи вже знесли?
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06.04.2023 09:55 Відповісти
А в Києві МАФ, який УПЦ ФСБ збудувало без дозволів, міська влада не хоче демонтувати.

Це багато каже про очільників Києва і КМДА.
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06.04.2023 09:55 Відповісти
В Києві таких мафії кілька десятків.
Майже в кожному сквері є.
Кличко кришує.
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06.04.2023 10:19 Відповісти
что то тебя юрик понесло! всем тебе плох Кличко. сам наверное честнейших людей ждал, таких как верещук и андрюша пальчевский!?
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06.04.2023 10:35 Відповісти
Якби Кличко, мірошниченко та інші злодії не отримували в з тих мафії відкати - одягнули б вишиванки і зійшли б на гівно, що то вопожв агентура.
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06.04.2023 11:03 Відповісти
о чём конкретно говорит? вы лично видели документ о самовольной постройке!?
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06.04.2023 10:31 Відповісти
а хто тут у нас ходив до фiлii ФСБ та донатив попам якi потiм навели ракету на дiм та трансформатор до якого привьязали узькоязичного наводчика?
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07.04.2023 01:48 Відповісти
Скрєпний курник..в якому місці той сарай церква??
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06.04.2023 09:56 Відповісти
Вітаємо львів'ян, добру робите справу. Не забудьте розібратись з московськими попами
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06.04.2023 09:56 Відповісти
Правильно - Ібо нех*й!
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06.04.2023 10:03 Відповісти
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06.04.2023 10:05 Відповісти
дети 2000 годов уже не будут верить в выдуманную религию, и это меня радует!
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06.04.2023 10:10 Відповісти
самовільно зведеної церкви..., це насправді, жах..., як би не останні події з вигнанням московських попів з Лаври, арештом паши мерседеса та скандалами, вони б так і почувалися всюди господарями життя...
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06.04.2023 10:13 Відповісти
Всі керманичі України впродовж 30 років "незалежності" - це совки. 40 років - це щонайменше для зміни еліти. Країни Балтії були окуповані менший час, тому їм вдалося швидше.
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06.04.2023 10:17 Відповісти
друг баканафф успішно кришував та захищав гундяєвське кривослав`я останні 3-и роки....
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06.04.2023 11:43 Відповісти
А біля Михайлівського собору, халабуду московську знесли, а з київських монастирів та церков москалів повиганяли, наприклад Видубичівський монастир на Печерську
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06.04.2023 10:36 Відповісти
Нарешті! Навіть не віриться... А ще поруч років з 10-15 лежали якісь їхні бетонні блоки з намальованими на них хрестами. Не знаю для чого, але виглядало так, щоб поруч ніхто нічого не збудував. І це все мало такий "гарний вигляд", церква ПЦУ, за декілька метрів від неї церква московитів і поруч - груда будівельних блоків, накидана як-небудь.. Це все - просто посеред щільно забудованого спального району
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06.04.2023 10:45 Відповісти
кацап не вірить в Бога; його маленький мозок вже намертво промитий атеїзмом, а РПЦ - просто фіговий листок.
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06.04.2023 12:28 Відповісти
Ну, строго говоря, вера в бога свидетельствует о полном отсутствии мозга. Или о его необратимом поражении религиозом...
И да, уничтожение данного сооружения вполне обобряю. РПЙ МП - вообще филиал ФСБ
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06.04.2023 13:49 Відповісти
атеїзм це теж релігія і доволі агресивна! а ще дивовижним чином державний атеїзм виявляється присутнім в тоталітарних системах, тобто це ідеологія рабів...
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06.04.2023 16:54 Відповісти
Простите, но это высказывание - есть сон беременного матроса. Вера (религия) есть принятие существования некоего объекта без доказательств. Однако ЛЮБОЙ объект по умолчанию не существует, пока не доказано обратное. Так что пока достаточно убедительно не докажете существование того, что вы зовете богом (кстати, какого бога вы имеете в виду, Вицлипуцли?), все ваши рассуждения можно игнорировать
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06.04.2023 17:38 Відповісти
Дожилися - піда час війни з московитами російська церква панує в України.
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06.04.2023 12:56 Відповісти
1943р., московія, тисячі церков берлінського патріархату...
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06.04.2023 13:03 Відповісти
ruZki -kurwy !
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06.04.2023 13:36 Відповісти
Вы передергиваете. основная часть каритальныз зданий и жилвх домов-построенны законно. Если говори о крупных застройщиках и даже большинство мелких. Поностью незаконного строительства думаю не больше 10-15% А эта "церковь"-она полностью незаконна и должна быть конфискованна у ЗЛОДЕЕВ-что и было сделано. Российская церьков ее Патриарх-одобрили нападение России и убийство украинецев. с этого дня вся РПЦ в Украине-незаконная преступная организпация не имеющая ничего общего с верой и Богом
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06.04.2023 15:14 Відповісти
А РАНІШЕ САДОВИЙ НЕ ПОМІЧАВ незаконних мафів рпц?

рогуль ср*ний
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06.04.2023 14:29 Відповісти
Хорошо но неразумно. Нужно было пронумеровать бревна,аккуратно разобрать и собрать уже какое-нить общественно-р=полезное здание в другом месте. Или продать бизнесменам-пусть сами соберут то что и хочеться. Занаю подобное сооружение нелегальное заброшенное на берегу Киевского водохранилища-почему не продать с аукциона и пусть новый собственник разбирает и собирает в другм месте
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06.04.2023 15:10 Відповісти
Гараж розібрали ну і х.р з ним
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06.04.2023 16:06 Відповісти
Московіти завжди зверхнє ставилися до Українців та за підтримки привладних продовжують і зараз «чудити» в Україні для ТБ та ЗМІ московії!!!
СТРАЖДАЛЬЦИ в рясах ФСБза «веру самозванную» та *****-убивці Українців!!
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06.04.2023 18:27 Відповісти
i не стидно тим прихожанам туди ходити? Дятли
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06.04.2023 23:56 Відповісти
Взагалі такі речі повинні робитися без розголосу - щоб було швидко і без перешкод зі сторони "колаборантів" як звичайних так і не примітних у держ структурах - правоохорона, судова та ін. система!..
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07.04.2023 03:48 Відповісти
 
 