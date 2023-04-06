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Фіксував наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі: СБУ затримала ворожого інформатора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Затримано ворожого інформатора, який збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.

"Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом", - додали у Службі безпеки.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

Також читайте: Затримано російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фіксував наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі: СБУ затримала ворожого інформатора 01
Фіксував наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі: СБУ затримала ворожого інформатора 02
Фіксував наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі: СБУ затримала ворожого інформатора 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Чергова мерзенна прарабсєйська ублюдіна...
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06.04.2023 10:10
+8
ВЛАДО! І КОЛИ БУДЕ ВЖЕ ЗАКОН ПРО РОЗСТРІЛ ТАКИХ ГНИД!?
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України і вони є членами терористичних угрупувань які винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони та інші зрадники обміну не повинні підлягати. За такі діяння , зраду їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні жорсткі ЗАКОНИ, дієві під час ВІЙНИ.
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06.04.2023 10:18
+4
Наверняка опять пенс-коммунист. Их давно надо было на специальный учёт ставить
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06.04.2023 10:15
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Чергова мерзенна прарабсєйська ублюдіна...
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06.04.2023 10:10 Відповісти
Наверняка опять пенс-коммунист. Их давно надо было на специальный учёт ставить
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06.04.2023 10:15 Відповісти
ПенсКомунист оказался "місцевий працівник IT-сфери"))))
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06.04.2023 13:14 Відповісти
ВЛАДО! І КОЛИ БУДЕ ВЖЕ ЗАКОН ПРО РОЗСТРІЛ ТАКИХ ГНИД!?
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України і вони є членами терористичних угрупувань які винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони та інші зрадники обміну не повинні підлягати. За такі діяння , зраду їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні жорсткі ЗАКОНИ, дієві під час ВІЙНИ.
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06.04.2023 10:18 Відповісти
Які закони?! Треба доляри через паркан перекидати... Це набагато серйозніша справа ніж якісь закони...
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12.07.2023 17:56 Відповісти
Ото навіщо пики замазувати?? Яка там таємниця слідства й захист підозрюємого? Може б його ще хто впізнав й добавилось епізодів.
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06.04.2023 10:34 Відповісти
Эта практика нашего законодательства, в других странах это не делают, а у нас беспокоятся о комфорте подозреваемых.
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06.04.2023 11:28 Відповісти
Так ото ж й погано.
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06.04.2023 12:26 Відповісти
ермак сидит в ОП с клоуном,а вы удивляетесь этому быдлу,которое за 1000гривен готово поменять ориентацию
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06.04.2023 10:54 Відповісти
інформатор курить в сторонці,
СМІ розповсюдили і фото, і відео,і опис того обстрілу вже через годину
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06.04.2023 11:21 Відповісти
..так замовник не спише кошти на ЗМІ...та відео з інтернету. Не скаже...що заплатив самому Єрмаку..чи іншому держпосадовцю з довгим язиком...))) .. яких аж пре від хайпа. Чого арестович с геращенко коштували...!! От і знайшов дурня..який фотографував... видаючи з себе ШПИЙОНА..))) а замовник ФСБшник списував кошти... )))
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06.04.2023 11:31 Відповісти
А що робити з мародерами, які під час війни тягнуть з казни??? Вони як не гірші за зрадників.
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06.04.2023 11:36 Відповісти
Рыло надо показывать.
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06.04.2023 12:28 Відповісти
давали б по 20 років за такий тероризм,
то було б менше бажаючих
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06.04.2023 20:24 Відповісти
 
 