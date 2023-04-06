Команда канадських саперів у Польщі навчає українських військових. ФОТОрепортаж

Команда канадських саперів у Республіці Польща навчає українських військових навичкам подолання мінної загрози на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Поки триває війна росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER", - повідомив Павлюк.

Як зазначається, команда канадських саперів у Польщі навчає українських військових багатьом навичкам, необхідним для виживання та витривалості. Військовослужбовці Збройних Сил Канади перебувають на території Польщі, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність.

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