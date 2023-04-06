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"Начальнику" окупаційної "поліції" Харківщини повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Встановлено особу керівника усієї окупаційної "поліції" Харківської області.

Про це повідомив у фейсбуці речник Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Служби безпеки, зрадником виявився 38-річний громадянин України, який останні дев'ять років жив на території окупованого Луганська і обіймав там керівні посади у так званому "МВД ЛНР".

До 2014 року він мешкав у Харкові та працював в органах колишньої міліції у чині молодшого лейтенанта.

"За даними слідства, у червні 2022 року він був призначений начальником незаконного правоохоронного органу - "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", яке розміщувалося в окупованому Куп'янську. Сфера його фейкових повноважень розповсюджувалася на тимчасово зайняті рашистами території Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зловмисник організовував діяльність псевдоправоохоронного органу, підписував та погоджував незаконні службові документи, керував і надавав вказівки своїм підлеглим, приймав на службу інших колаборантів, а також відповідав за виконання злочинних розпоряджень і вказівок окупаційних органів влади.

За свою службу російським загарбникам зрадник отримав від гауляйтера Харківської області спеціальне звання "полковника полиции".

"Нагадаємо, переважна більшість катівень, де російські окупанти та їх пособники знущалися з місцевих мешканців, були облаштовані саме в приміщеннях відділів так званої "народної міліції" на захоплених територіях. Встановлено, що на початку вересня, незадовго до звільнення Харківщини від рашистських окупантів, зловмисник втік до непідконтрольних територій, де поки що переховується від Українського правосуддя", - наголосили в СБУ.

Наразі зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення особистої причетності "начальника" окупаційної поліції до викрадення та катування людей.

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Начальнику окупаційної поліції Харківщини повідомлено про підозру, - СБУ 01
Начальнику окупаційної поліції Харківщини повідомлено про підозру, - СБУ 02
Начальнику окупаційної поліції Харківщини повідомлено про підозру, - СБУ 03
Начальнику окупаційної поліції Харківщини повідомлено про підозру, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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це, звісно, благородно та демократично - підозри й таке інше..., але воно вже хворе на всю голову та продажне за 30 срібників, та ніколи вже не стане нормальною людиною, десь випадковий постріл й все... немає проблеми...
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06.04.2023 10:40 Відповісти
терехов в метро уже 25.02.2022г уже готовил харьковчан к сдаче города и ничего,перекрасился и продолжает разворовывать бюджет города и гуманитарную помощ.
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06.04.2023 11:00 Відповісти
Дело Кернеса продолжим в веках.
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06.04.2023 11:43 Відповісти
..какой жирный хорек..Продажна тварь...Гранату к ноге и пусть бежит...
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06.04.2023 12:18 Відповісти
як взагалі ця тварь змогла працювати в поліції? їх перевіряють? враження що беруть туди всілякий сброд
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06.04.2023 13:33 Відповісти
яка нах підозра , в розпил пірідаста
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06.04.2023 18:41 Відповісти
Мабуть нікого не здивую, але поліція - це і є джерело і інструмент знищення України, що вже доведено і не раз
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06.04.2023 21:00 Відповісти
Справжній мусор! Я сказав би - еталонний! Із тих, що не їдять маринованих помідорів, бо голова в банку не пролазить.
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07.04.2023 02:54 Відповісти
 
 