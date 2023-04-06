"Начальнику" окупаційної "поліції" Харківщини повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Встановлено особу керівника усієї окупаційної "поліції" Харківської області.

Про це повідомив у фейсбуці речник Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Служби безпеки, зрадником виявився 38-річний громадянин України, який останні дев'ять років жив на території окупованого Луганська і обіймав там керівні посади у так званому "МВД ЛНР".

До 2014 року він мешкав у Харкові та працював в органах колишньої міліції у чині молодшого лейтенанта.

"За даними слідства, у червні 2022 року він був призначений начальником незаконного правоохоронного органу - "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", яке розміщувалося в окупованому Куп'янську. Сфера його фейкових повноважень розповсюджувалася на тимчасово зайняті рашистами території Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зловмисник організовував діяльність псевдоправоохоронного органу, підписував та погоджував незаконні службові документи, керував і надавав вказівки своїм підлеглим, приймав на службу інших колаборантів, а також відповідав за виконання злочинних розпоряджень і вказівок окупаційних органів влади.

За свою службу російським загарбникам зрадник отримав від гауляйтера Харківської області спеціальне звання "полковника полиции".

"Нагадаємо, переважна більшість катівень, де російські окупанти та їх пособники знущалися з місцевих мешканців, були облаштовані саме в приміщеннях відділів так званої "народної міліції" на захоплених територіях. Встановлено, що на початку вересня, незадовго до звільнення Харківщини від рашистських окупантів, зловмисник втік до непідконтрольних територій, де поки що переховується від Українського правосуддя", - наголосили в СБУ.

Наразі зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення особистої причетності "начальника" окупаційної поліції до викрадення та катування людей.

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