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обстріл (21024) Донецька область (5684) Кириленко Павло (866)

Доба на Донеччині: обстріли з "Ураганів" Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники минулої доби завдавали ударів по населених пунктах Донецької області.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні зранку росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку з Ураганів — загинули 2 людини, поранено 4. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару — без жертв", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти обстріляли Мар'їнку, Красногорівку та Авдіївку. 

"На Горлівському напрямку відомо про 2 загиблих і 2 поранених цивільних у Бахмуті — до тотальних руйнувань у місті додалися пошкодження дитсадка, 2 приватних будинків та 3 багатоповерхівок. У Соледарській громаді пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки та крамницю в Никифорівці, і ще 3 будинки — у Васюківці. Під обстрілами — околиці Часовоярської й Торецької громад",- додав Кириленко.

На Лисичанському напрямку відбувся масований артобстріл Званівки — пошкоджено школу, будинок культури, крамницю і понад 20 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 9 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 01
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 02
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 03
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 04
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 05
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 06
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 07
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 08
Доба на Донеччині: обстріли з Ураганів Олексієво-Дружківки, авіаудар по Вугледару, артобстріли Мар’їнки та Красногорівки, є загиблі та поранені, - ОВА 09

Автор: Марина Макєєва
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