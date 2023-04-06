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діти (4402) омбудсмен (388) зниклий безвісти (145)

Наразі вважаються знайденими понад 11 тисяч дітей, - Офіс Омбудсмана. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку повномасштабної російської агресії в Україні вважається знайденою 11061 дитина.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 6 квітня 2023 року зниклими – 381 дитина, знайденими – 11061 дитина", - йдеться в повідомленні.

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Наразі вважаються знайденими понад 11 тисяч дітей, - Офіс Омбудсмана 01

Автор: Марина Макєєва
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Нужно вопросы задавать омбудсману и президенту,я бы спросил бы егои о шашлыках и о яблуках и о яйцах по 17 ,а ещё бы спросил бы про Мариуполь и Азов.
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06.04.2023 11:44 Відповісти
 
 