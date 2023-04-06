З початку повномасштабної російської агресії в Україні вважається знайденою 11061 дитина.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 6 квітня 2023 року зниклими – 381 дитина, знайденими – 11061 дитина", - йдеться в повідомленні.

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