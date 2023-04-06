Наслідки обстрілів Донеччини: 18 ворожих атак у 11 населених пунктах. ФОТОрепортаж

Армія РФ обстріляла з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Ураган", артилерії, танків міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Залізне, Мирноград, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Олексієво-Дружківка, села Семенівка, Васютинське, Сергіївка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Внаслідок ворожих ударів знищено та пошкоджено 30 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, дитячий садок, кінотеатр, підприємства, господарчі споруди, лінію електропередач, трактор, автомобілі.

Ракету "С-300" російські війська спрямували по Сергіївці, поцілили в підприємство та автомобіль, вбили людину.

З "Ураганів" окупанти накрили Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, господарчі споруди та автотранспорт. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. "Смерчів" рашисти обстріляли Краматорськ. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Артилерією армія РФ продовжує нищити Бахмут. Пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та об’єкт соціальної інфраструктури. Маємо вбитих і травмованих місцевих жителів.

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