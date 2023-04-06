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Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Херсонщині поліція фіксує наслідки атаки російської армії на об’єкти критичної інфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Під нищівними ударами російських військ опинилися громади Бериславського та Херсонського районів. Мирні населені пункти окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та БПЛА. У місті Берислав внаслідок артобстрілу пошкоджені приміщення магазину та приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Житлові квартали Херсона ворожа армія накривала вогнем цілодобово, центр міста та прибережні райони опинилися під артобстрілом з лівого берега Дніпра. Пошкоджень та руйнувань зазнали два комунальні підприємства, в адмінбудівлях вибиті вікна, розбиті дахи, осколками снарядів посічені фасади, постраждала територія порту, приватні та багатоквартирні будинки у мікрорайоні Корабел.

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Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури 01
Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури 02
Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури 03
Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури 04
Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури 05
Наслідки обстрілів Херсонщини: під ворожим вогнем опинилися два райони, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури 06

Автор: Марина Макєєва
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