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СБУ (10022) УПЦ МП (1095) підозра (347)

Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.


За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.

"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.

Крім того, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Також читайте: Священнику УПЦ МП повідомили про підозру: не давав журналістам знімати митрополита Павла

Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ 01
Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Пора цей гнидник спалити к куям, але слуги не дадуть
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06.04.2023 12:39
+10
Ці московитські курви діють за одною методичкою. Вони вносять в голови вірян, що в війні винна українська влада, бо провокували нещасну росію і в них не залишалось виходу.
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06.04.2023 12:41
+10
безкінечний поток доказів ворожості до України й українців моспархатного лайна, влада з ними в піжмурки грає? коли будуть моспархату секту закривати, розпускати, майно націоналізувати????
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06.04.2023 12:44
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Всі ці попи ворожа агентура.
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06.04.2023 12:37 Відповісти
на рясі пришита велика торба для бабла
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06.04.2023 13:23 Відповісти
Очередной какой-то Паша-BMV
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06.04.2023 15:26 Відповісти
Пора цей гнидник спалити к куям, але слуги не дадуть
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06.04.2023 12:39 Відповісти
Тільки в коплекті.
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06.04.2023 12:46 Відповісти
Отправьте его в рашу . Пусть там отбывает ...
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06.04.2023 12:40 Відповісти
Його після Софронія направили до Черкассаме з москви.
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06.04.2023 13:35 Відповісти
Ці московитські курви діють за одною методичкою. Вони вносять в голови вірян, що в війні винна українська влада, бо провокували нещасну росію і в них не залишалось виходу.
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06.04.2023 12:41 Відповісти
В Сумах також є така курва і напевне що не одна, бо московських церков у місті більше ніж українських... Наприклад, піп Троїцької церкви на початку війни розповідав людям, що прийшли ховатися до підвалу храму від кацапських обстрілів, Карл!, що нє все так адназначна. Та мабуть і зараз розповідає...
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06.04.2023 14:20 Відповісти
" Вони вносять в голови вірян, що в війні винна українська влада" а ось це вже тягне на бан для поп.

Спроба повалити державу, яка за це кара по закону?
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07.04.2023 03:32 Відповісти
безкінечний поток доказів ворожості до України й українців моспархатного лайна, влада з ними в піжмурки грає? коли будуть моспархату секту закривати, розпускати, майно націоналізувати????
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06.04.2023 12:44 Відповісти
та закон як дишло в Украiнi. Якщо зараз спробувати арештувати, то воно в суд пiде. А якщо знайти в Телеграм переписку з кураторами, та розкрутити скандал, то можна всю органiзацию забанити.

Треба лише комiсiю та якийсь указ (кому з них в*ралась та конституцiя, в нaс зараз комiсiя та указ i застава замiнили всi закони).

Але головне, що ФСБ не буде бiльше гнати тут свою пропаганду вiрянам. Звicно що i овцы самi винуватi - могли б перестати ходити в сатанат Кирила, та без доната попи б вирили собi печернi нори та жрали мирру та мокриць.
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07.04.2023 03:28 Відповісти
І ще один московський слуга сатани відсиджувався у своїй манюнькій печері, яку власноруч викопав.
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06.04.2023 12:49 Відповісти
Жовто блакитна наклейка на воротах мала захистити від СБУ?
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06.04.2023 12:50 Відповісти
Бабушка всегда говорила:
- Самый большой грешник - поп и колхозный председатель !
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06.04.2023 12:52 Відповісти
Феодосій? ти?
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06.04.2023 12:56 Відповісти
коли вже в нашому Соборі Аристратига Михайла зазвучить українська!?
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06.04.2023 12:59 Відповісти
Мікрополит.
Макрогнида.
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06.04.2023 13:03 Відповісти
Онуфрий, как настоящий офицер, после такого масштабного провала должен был бы уже застрелиться. Но, видно офицеры ФСБ боятся такой чести
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06.04.2023 13:05 Відповісти
Для чого иому ці лишні гулі на голові .
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06.04.2023 13:06 Відповісти
Ура! Нарешті рідні Черкаси також очищаються від цього лайна
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06.04.2023 13:14 Відповісти
В Черкасах велика церква в самому центрі міста підпорядковується кацапам. Скоріш за все це ї є їх митрополит. І цю лавочку давно час закрити. А в церкву пустити українця.
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06.04.2023 13:33 Відповісти
все эти подозрения ничего не решают
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06.04.2023 13:43 Відповісти
обісцяти б його для початку
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06.04.2023 15:37 Відповісти
Які у них усіх маєтності круті....Намолили. А може насмоктали....
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06.04.2023 18:00 Відповісти
Митрополита Софронія отруїли а цю потвора прислали
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06.04.2023 18:04 Відповісти
Це цiкавий серiал!

Кожен день по одному попу, це мильна опера, поки ми тут поп-корн йемо. ПОП-корн
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07.04.2023 03:16 Відповісти
 
 