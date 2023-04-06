Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

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За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.



"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.



Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.



Крім того, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України", - повідомили в СБУ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).



Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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