Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.
"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.
Крім того, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України", - повідомили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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Спроба повалити державу, яка за це кара по закону?
Треба лише комiсiю та якийсь указ (кому з них в*ралась та конституцiя, в нaс зараз комiсiя та указ i застава замiнили всi закони).
Але головне, що ФСБ не буде бiльше гнати тут свою пропаганду вiрянам. Звicно що i овцы самi винуватi - могли б перестати ходити в сатанат Кирила, та без доната попи б вирили собi печернi нори та жрали мирру та мокриць.
- Самый большой грешник - поп и колхозный председатель !
Макрогнида.
Кожен день по одному попу, це мильна опера, поки ми тут поп-корн йемо. ПОП-корн