В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У Маріуполі російські окупанти збільшили кількість "зубів дракона", які перевозять. Окрім того, запустили їхнє виробництво на бетонних заводах.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"До "зубів дракону" також додались бетонні укріплення для бліндажів. Тепер все це частково складується в районі перехрестя вул. Купріна та пр. Миру (фактично на території "Невського") та челночним способом перевозиться маршрутами Маріуполь-Мангуш-Беряднський напрям або Маріуполь-Нікольське-с. Розівка (Запоріжжя)", - йдеться в повідомленні.
Проте за словами радника міського голови, основним постачальником "зубів" далі залишається Росія.
Топ коментарі
+9 Альтер Эго 3c28df09
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Будь ласка, зачекайте...
Як писав Бутусов- одна із глобальних проблем системи оброни- відсутність побудови укріп районів у тилу. Хоча купа будівельної техніки а воєнних адміністрацій.
Эта информация, безусловно, вселяет в нас уверенность в нашей победе.
Як вам результат?
Меня больше интересует что делаем МЫ для победы в этой войне. Мой коммент был об этом. А что интересует вас? Что думают москали?
Мене цікавить та хвилює те що у нас цькують висвітлення недоопрацювань, дір в безпеці, а саме головне що у нас пропагують що ми вже перемогли. Тому що таке пропагування нам дуже дорого коштуватиме та більше воно має всі шанси стати навіть причиною програшу і заморозки. Населення навпаки має розуміти всі проблеми та по максимум вкладатись в перемогу, а не донатити тільки в помсту за якісь атаки рф.
Впевнений що якби населення знало що треба, то знайшлись би будівельні компанії, інженерна техніка, будівельні матеріали, чи наприклад відповідні спеціалісти радіотехніки, робототехніки і так далі що треба для розгортання масового виробництва ******** зброї.
P.S. Зрозумійте перемоги і фіналу цього року НЕ БУДЕ. Хто стверджує інше ВОРОГ чи його пособник. А все тому що для перемоги треба вбити мінімум 20 мільйонів росіян та перетворити в руїни москву.
Тобто якщо звільнити ще пару міст, навіть якщо це буде Донецьк, Севастополь то це не є кінець війни, тобто не є перемога. Подумаєш вб'ємо всіх членів рф на території України. Думаєте Кремль після цього вспокоїться? Ні, росіяни будуть мобілізуватись, стріляти ракетами, нарощувати виробництво дронів, і потім йти в нові ще масштабніші атаки.
Ми тепер як Ізраїль який далі 80 років з воєнним станом. І вибору у нас немає інакше росіяни що завжди брешуть зроблять наш геноцид. Тобто воювати нам аж поки не буде зруйнована в руїни система держави рф. Українці через слухання арестовича втратили шанс розгромити армію рф на початку. Тепер реальних шансів що рф сама розвалиться немає. Лише ми можемо її розвалити. І для цього треба працювати, а не захищати свою безглузду хвору впевненість.
1. Для начала, в нашем обществе полностью отсутствует понимание параметров "победы" (т.е. "победа" - это когда ЧТО?). Без четкого понимая цели, достичь ее невозможно.
2. Не нужно считать убитых москалей. В РФ моб.ресурс - 15 млн. У нас - 3 млн. При нынешних потерях РФ (включая безвозвратные санитарные) в 400 000 в год, они могут воевать еще 37 лет. Вы верите в войну 37 лет?
При наших потерях, предположим в 4 раза меньше (т.е. 100 000/год) мы можем воевать 30 лет. Вы верите в войну 30 лет?
3. А вот полный разгром армии РФ начнет тектонические сдвиги в РФ. История учит, что "диктаторы" никогда не переживают поражение. За 400 дней войны ни одна большая группировка РФ (не говоря уже о всей армии) не была разгромлена. Они отступали, они бежали, но не были разгромлены. И именно это дает путлеру уверенность в том, что они победят.
4. На счет "нам стать Израилем", я с вами полностью согласен. Но есть один неприятный нюанс: Нет ни единого симптома того, что мы движемся в этом направлении.
5. И да, даже если п.3, то маловероятно, что РФ развалится. Но у нас появится достаточный лаг времени, что бы "стать Израилем". Но ... п.4
Перша це незалежність всієї України, тобто щоб від нас українців всі відї***сь і ми знали що більше нічого вертати не треба. Тобто щоб ми були зайняті виключно класичним внутрішнім срачом "де два українці - там три гетьмани". Гетьмани яких ми по черзі кататимемо в мусорних баках;
А друга умова це відсутність війни тобто відсутності обстрілів, відсутності прильотів, та відсутності можливості що ось там за уралом є армія і вона може на нас напасти бо марить імперією.
2. Я вірю в столітню війну. І 20 мільйонів я рахував не так. А брав втрати населення рейхом у відсотках та переводив ці відсотки на населення рф.
3. Їх впевненість в перемозі є через те що вони бачать що ніхто не планує воювати на їх території. А тому як вони можуть програти? Вони просто не зможуть перемогти, но навіть відсутність перемоги ще не є причиною для закінчення війни програшем, бо імперська війна чи по іншому колоніальна війна може йти перманентно без накопичення втоми від війни. Банально наприклад завдяки підрахунку по очках по типу чия територія є в руїнах та вливанням цього і іншого імперським-рабам. Крім того поки імперія воює і розширяється, поки має зовнішніх ворогів, доти вона існує. Зрозумійте режим рф не має підстав для падіння навіть якщо одномоментно помруть всі члени рф на офіційній території України. В рф кремль зачистив всіх лідерів. Є тільки маріонетки на різний смак. В тому числі такі що вдають противників режиму. Кремль регулярно демонструє свою силу і всі царьки рф бачать її. І головне те що ця сила не базується на армії рф якою вона воює в Україні. Тобто розвалу НЕ БУДЕ. На трон єдиної росії посадять нову ляльку царя. Цар помер нехай живе цар.
Що робити? Якщо ми хочемо цю стабільність в рф зруйнувати, то треба показати локальним царькам рф і всім жителям рф що кремль армією загруз, а фсб-росгвардія легко та масово при потребі знищується. Тобто повністю протилежно до тої вистави що була в Чечні де двох борців з режимом вбили. Має бути ситуація на подобі - виникла група борців з режимом рф за свободу наприклад Бурятії. Вони вбили всю місцеву поліцію. Потім всю росгвардію та тих кого туди перекинули. І щоб їм рф змогла протидіяти лиш коли туди направила свою авіацію та почала бомбити. При тому мають бути хоча б мінімальні втрати авіації рф. А бійці повинні просто тимчасово розсосатись обійшовшись втратою захопленої раніше військової техніки рф. Ось коли таке буде відбуватись в декількох регіонах рф, то можна буде говорити про втрату стабільності рф і її розпад у випадку чогось типу розгрому армії рф в Україні.
4. Згідний ми не рухаємось швидко в цьому напрямку. І це сумно. Але Ізраїль теж не зразу став таким. Тому вважаю що історія нас просто заставить.
2. В столетнюю войну я, возможно, и верю. Но не такой интенсивности и не с таким кол-вом участников. Так не бывает. Бесконечных ресурсов нет ни у кого.
3. На чьей территории ведется война - не имеет значение. Имеет значение только ход военных действий. Других примеров история не знала.
Ваши фантазии на тему "что делать" интересны, но утопичны. Я глубоко убежден, что только "разгром армии РФ" может принципиально изменить ситуацию. Если нет, то либо полная капитуляция, либо нас усадят за стол переговоров с очередным "Минском".
4. Я не согласен с вами, что "ми не рухаємось швидко в цьому напрямку". Мы ВООБЩЕ не движемся в этом направлении. А учитывая "яйца по 17" и кучу "московских консерв" в правительстве, то скорее движемся в обратном направлении.
Именно в этом и заключается вся суть сегодняшнего, очень тяжелого положения Украины.
Никто не обсуждает "ЧТО мешает ВСУ разгромить армию РФ?". Это табу. Бутусова иногда "прорывает" на эту тему. Но он говорит только 20% правды. Насмотревшись "3,14здеца" на фронте, он рассказывает "как надо делать правильно". Но никогда не говорит почему так не делается и как конкретно реализовать это самое "по-правильному".
Вы задали правильные вопросы. И я могу накидать еще пару десятков таких же правильных вопросов. И проблема не в том, что нет ответов на эти вопросы. Проблема не в том, что проблемы не решаемые. Проблема в том, что эти проблемы никто не решает.
2. "Бесконечных ресурсов нет ни у кого" - а це має значення?) Україна не планує воювати на території рф. Ресурсів на обстріли рф хватить. Вже є в рф свій JDAM тобто УПАБ. ФАБів тьма, вони дешеві у виготовленні. Все не збити. Жити під прильотами це війна. І це не значить що рф постійно наступатиме як зараз. Ні вона просто обстрілюватиме, та рік буде рік накопичувати м'ясо і броню, а потім стотисячним кулаком руйнуватиме чи захоплювати якесь наше місто. Вбити 100 тисяч на рік свого м'яса для неї не багато. Ось вам і будуть бескінечні ресурси.
3. "На чьей территории ведется война - не имеет значение" - фейспалм 🤦♂️. Завжди треба воювати не на своїй території, бо інакше залишишся на руїнах в той час як противник навіть не помітить війну.
"но утопичны" - що пропонуєте? Давайте поспоримо, що коли ми виб'ємо армію рф з території України, то війна не закінчиться і рф не розвалиться.
"за стол переговоров с очередным "Минском"" - справді є неймовірний ризик цього. Бо влада України не готується воювати в довгу, і є вже заяви про переговори за Крим, а ще колись арестович ще коли був радником то ляпнув що їм треба для населення України принаймні зробити видимість що вони пробували відбити, но не змогли, а потім вже переговори. Но я вірю що таких перемовників вб'ють і війна буде йти далі тримаючись на волонтерах.
4. "Мы ВООБЩЕ не движемся в этом направлении" - ви не знайомі із Ізраїлем та не знаєте його історії. І так зверніть увагу яка зараз влада в Ізраїлі, і те що вона узурпує владу...
Сразу оговорюсь, что мое видение победы - это то, как должно быть (с моей т.з.), то как мне бы хотелось. Как это может быть в реальности, исходя из сегодняшнего, реального положения дел, это совершенно другая тема обсуждения.
1. Полный разгром группировки РФ в Украине (потеря не менее 70% л/с (в т.ч. пленными) и техники)
2. Выход на границы 1991 г.
3. Создание на территории РФ вдоль границы с Украиной 30 км. демилитаризованной зоны.
4. Вступление Украины в НАТО.
5. Списание всех внешних долгов Украины (государственных)
6. Репарации.
Каждый из этих пунктов считаю реальным. Но все эти пункты на 100% зависят от п.1. Причем не только от его ПОЛНОГО выполнения, но и от сроков его выполнения, т.к. ,к сожалению, время в этой войне работает против нас.
1. У нас нет ресурсов для такой "стратегии". И они не появятся, т.к. ресурсы нам дает Запад. А в их понимании это совковая стратегия времен 2-й мировой. НАТО так не воюет, т.к. такая "стратегия" требует невероятное кол-во ресурсов, т.е. хоронит любую экономику.
2. Вы описали "тактику выжженой земли". При войне на чужой территории было бы насрать. А как вы себе представляете такую "стратегию" на нашей земле (т.е. при деоккупации)?
3. Москали уже пол-года строят очень серьезные и грамотные оборонные рубежи. Закапываются железобетонно, минируют каждый кв.см. Артиллерийским огнем такую оборону уничтожить крайне сложно. Опять же требуется огромное кол-во стволов и боеприпасов (см. п.1)
История показывает, что нет непреодолимых крепостей. Даже если у тебя ограничены ресурсы. Если коротко, то для этого нужен "полководческий талант" и соответствующие условия.
Был ли Наполеон гением военного дела? Нет, не был. Но в наполеоновской армии талантливые лейтенанты быстро становились генералами.
Пример более "свежий" - это войны Израиля. Враги всегда нападали на Израиль кратно превосходящими силами.
Я глубоко убежден, что разгромить армию РФ реально. Но не с нынешней властью и ... боюсь что не с нынешним командованием.
Запад уже не даст Украине "совсем проиграть". Поэтому, скорее всего, будет очередной "Минск".
Тригером для нового Минска станет (боюсь, что уже стало) несколько факторов.
1. Нежелание Запада вести войну на истощение с РФ (+ фактор Китая)
2. Неготовность РФ войну на истощение. + фактор Китая
3. Скажу очень мягко: У Запада очень много неприятных вопросов к нашему правительству, МО и Генштабу. И несмотря на то, что эти вопросы не озвучиваются открыто, они не просто есть но и увеличиваются.
1. Розгром угрупування рф. 2. Кордони 91. 3. ДМЗ. 4. Вступ у НАТО неможливий бо США та Німеччина проти. І проти вони будуть до підписання росією мирного договору, або ймовірніше її зникнення. Бо навіть якщо ми вступимо в НАТО рф всеодно обстрілюватиме та не визнаватиме наш вступ. Вона вже обстрілювала країни НАТО і воно було вимушено морозитись.
5. Цього не буде. Можливо лиш перекриють репараціями.
6. І ось тут затик. Щоб рф виплатила репарації то наші війська мають стояти в москві і там має бути встановлена на десятиліття наша адміністрація. Но як це зробити якщо ми не заходимо військами в рф? А ніяк. Ми знищуємо угрупування рф в Україні, а в рф Кремль робить шоу для бидла і новим царем стає Медведев чи навіть Гіркін. Все протести спущено в 0. Це єдине до чого може призвести знищення угрупування в Україні. І цей новий цар звичайно що ніякі репарації платити не буде і відмовиться навіть говорити про мир, бо мир і репарації стануть причиною справжнього бродіння та невдоволення в рф. А буде цей цар просто обстрілювати Україну ракетами, УПАБ і готувати пару армій по мільйону щоб регулярними набігами пробувати засипати м'ясом і ще більше спустошити Україну, бо його буде цікавити навіть не перемога, а щоб просто ми жили в руїнах і він всім міг показувати що буде з бунтуючою провінцією. В той час Білорусь з ядерною зброєю буде приклад чемної провінції.
Якщо рф розпадеться то тоді теж швидше за все репарацій не буде. Але тоді ми з чистою совістю принаймні конфіскуємо міжнародні активи рф, і землі ДМЗ від Сочі до Волгодонська і до Білгорода. І ніхто нічого не скаже бо рф не існуватиме.
А тепер ще раз перегляньте свої пункти і побачите що вони повністю вписуються в ті 2 умови які я описував. Просто ви їх реалізацію бачите по іншому. І я вашу реалізацію вважаю як таку що на жаль не вийде виконати.
Давайте опять же по пунктам. п.1 Почему не возможно разгромить армию РФ в Украине?
Ось вже відомо що рф таких кидків КАБ робить 20 штук на добу, на дистанцію в 50 км доставляє 500кг бч. Що є катастрофічно багато порівняно із бч хімарсів, ця бч на рівні LORA. Фабів у неї тьма, мова про умовно безконечні кількості. Лиш прикручуй до них крила і роби їх КАБ. І як бачимо крила вони штампують та прикручують швидко.
І зараз здається спикер Юрій Ігнат заявляє що рф вже закінчує розробку і примірюється використовувати УПАБ та КАБ на декілька тон. А декілька тон це без матів не можна...
Ваши сомнения в том, что это, по большому счету, не на что не повлияет и война продолжится (т.к. "новый царь", "РФ не развалится" и т.п.). Это я понял, но я не увидел ни единого аргумента вашей позиции. Не аргументированная позиция не может быть объективной и обоснованной.
Я считаю, что разгром армии РФ изменит все принципиально. И вот мои аргументы:
1. ВСЯ (от слова "без исключения") мировая история доказывает, что после полного разгрома армии, диктаторская власть в стране меняется. И не просто "власть меняется", но и меняется государственная политика, даже если к власти приходит условный наследник диктатора.
2. Полное поражение армии РФ изменится расстановка союзников. У РФ они вообще могут исчезнуть, а у Украины появятся новые, а "старые" усилят свою помощь. Это реализация вековой мудрости: "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота".
3. Разгром армии РФ - это потеря не менее 70% техники и л/с. Подготовка новой "армии вторжения" займет у РФ не менее 5 лет. А при усилении санкций и исчезновении союзников - не менее 10 лет. Напомню, что путлер реформировал/восстанавливал свою армию 12 лет. (реформа 2008-2020 гг). Результаты мы видим.
За это время Украина может стать непобедимой твердыней. Т.е. повторение 24.02.22 будет исключено.
Как видите "новый царь" тут не имеет значения. "Развал РФ" - не имеет значения (развалится-хорошо, не развалится - пох). Репарации - отдельная тема, к разгрому армии РФ отношения не имеет.
Обстрел Украины ракетами возможен. Но во-первых, для этого есть ПВО, а во-вторых после полного разгрома армии РФ будут вполне уместны/возможны кратные удары возмездия. А это, как правило, быстро отбивает желание пулять ракетами.
Башні Кремля можуть посадити на трон навіть навального та грати демократію. Але чи треба їм це? Ні бо їх народ не хоче навального, а хоче імперію. А отже протестні настрої це не спустить. Тому саджатимуть на трон когось з "патріотів імперії". І буде вам навіть зміна устрою з олігархії кооперативу на наприклад комунізм та олігархію червоних директорів, чи щось нове. А ось зміни системи кремля, фсб і т.п. не буде, бо не буде причин так як ця система під декораціями. Простий масовий бидло росіянин не буде вимагати щоб поміняли того про існування кого він не знає.
2. "расстановка союзников" - вони в рф є не тому що в рф є армія. А тому що союзники рф це фанати багатополярного світу, ідеї відродження імперій, та просто вороги сша. А тому союзниками вони залишаться. І щоб це змінити треба робити як було в Німеччині де союзників рф посадили за держпереворот.
3. Звідки такі терміни? Навчити простого солдата це 4 місяці, додамо затрати на накопичення снарядів, дронів і цим збільшимо нехай все до року. Не буде ніякої важкої техніки, бо її не треба. Будуть дешеві дрони, дешеве м'ясо росіян. Та снаряди, дофіга снарядів. І вийде що кожен рік рф зможе так руйнувати прикордонні міста як це робить вагнером. І при тому сама рф буде жити так ніби війни немає.
"для этого есть ПВО" - ніякого ппо і про не хватить. "Спис" завжди дешевше "щита".
" вполне уместны/ возможны кратные удары возмездия" - а зараз чого ні?) Бо в рф є армія і вона нападе? Ні бо Україна не воює на території рф.
Мой аргумент был именно об этом. (а не о том, что "РФ не успокоится")
2. Вы рассуждаете общепринятыми штампами.
Какие "имперские амбиции" у Ирана, Китая или Сев. Кореи?
Почему США враг Ирану, Китаю или Сев. Корее?
"Многопоолярный мир" - это штамп. С т.з. авторитарных стран, этот штамп имеет очень простое наполнение "Мы хотим делать что хотим и не хотим чтобы нам кто-то мог дать по голове за наш беспредел". Именно разгром армии РФ и покажет таким странам, что так не будет. И что вы хотите сказать: Что после того как главный гопник получил 3,14здюлей по полной, его шестерки пойдут беспределить дальше? Так не бывает. Шавки всегда разбегаются.
3. Думаю вы не будете спорить с тем, что путлер уже давно понял, что 24.02.22 РФ не была готова к войне. И выводы они делают. Если будет разгромлена армия РФ и если после этого будет создаваться новая группировка вторжения, то, естественно, все эти ошибки будут учтены. Новая группировка должна быть в разы больше и мощнее. Отсюда и сроки на ее подготовку. Не забывайте, что мы говорим о "разгроме армии РФ" (а не её отступлении или бегстве), т.е. РФ придется создавать новую армию практически с нуля.
4. Вы действительно не понимаете "почему СЕЙЧАС нет ударов возмездия"?
Намекну на две основные причины: Союзники против и тупо нечем.
Ось таке у нас "ефективне" міністерство оборони.