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Київський апеляційний суд передав 3 авто на потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Київський апеляційний суд передав Збройним Силам України три автомобілі, які допомагатимуть захисника ефективніше виконувати бойові завдання.

Про це повідомили в суді, інформує Цензор.НЕТ.

Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ Київський апеляційний суд передав ЗСУ вже десять автомобілів. Також він щомісяця перераховує частину суддівської винагороди на потреби армії. Загалом судді за понад рік перерахували на спецрахунок 75 118 524 гривні.

Крім того, колектив суду постійно купує або фінансує закупівлю необхідних військових приладів та спорядження за адресними запитами окремих бригад.

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"Київський апеляційний суд продовжуватиме зміцнювати українське військо та долучатися до волонтерських ініціатив, які спрямовані на підтримку обороноздатності нашої держави, наближаючи перемогу України над російськими загарбниками", - пообіцяли в суді.

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Київський апеляційний суд передав 3 авто на потреби ЗСУ 05
Київський апеляційний суд передав 3 авто на потреби ЗСУ 06

Автор: Ольга Лузан
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Це з хабарів чи з зарплат?В обох випадках судді виглядають не дуже привабливо...
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06.04.2023 12:55 Відповісти
Написано ж - з винагород)) Та хай хоч так, все одно індульгенцію не куплять.
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06.04.2023 12:59 Відповісти
З зарплат на ЗСУ, а з винагороди на рашен-рейх. Тут без програшу.
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06.04.2023 14:35 Відповісти
слабо.. де ролс-ройси?
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06.04.2023 12:59 Відповісти
Ролс-ройси собі.
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06.04.2023 13:57 Відповісти
Задабривают население....знают что шкодные...а у нас народ все схавает....
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06.04.2023 17:35 Відповісти
 
 