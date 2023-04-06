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Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Україні з травня минулого року діяла схема незаконного вивезення чоловіків призовного віку до Молдови, яку організували поліцейські та працівники інших державних установ. З кожного брали по $5 тис.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань і Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини за попередньою змовою групою осіб налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку, які не мають на це законних підстав", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Читайте: Громадянин Молдови за 13 500 дол. намагався на човні переправити через кордон трьох українців, - ДПСУ

Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР 01

В ДБР зауважили, що правоохоронець діяв не сам - він сформував "команду" зі своїх колег та працівників інших державних установ. Одні її члени підшукували "клієнтів", інші - проводили інструктажі та вирішували оргпитання.

Також читайте: Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському-зраднику, який "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів, - ДБР

Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР 02

""Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США", - розповіли в ДБР.

Організатора схеми затримали під час отримання грошей від чергового "клієнта". Поліцейському загрожує до 9 років за ґратами.

Читайте: Чоловіків, які намагаються незаконно виїхати з України, стало менше, - Держприкордонслужба

Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР 03

ДБР продовжує розслідування та готується повідомити про підозру іншим учасникам схеми.




Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Обратили все внимание,что систематически преступлением занимаются или бывшие полицаи или действующие или СБУшники бышие или действуйщие. И это после всех всех реформ реформаторов. Жесть. ОПГ в законе
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06.04.2023 13:29
+15
Нічого дивного тут немає. Попрацював в силовій структурі, зрозумів сильні і слабкі сторони системи, набрався звязків, засвоїв основні схеми і загальна кримінальна освіта пройдена. Та й робота в органах шкурна і створює негативний шкурний клімат, який диформує чесноти людини, розмиває гарні якості і загострює адаптивну сторону людської сутності. Якщо довго дивитися в пітьму, то вона починає дивитися на тебе.
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06.04.2023 13:35
+12
Ну то може ментів нарешті на фронт? Хоча б окопи копати та цигарки пацанам крутити?
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06.04.2023 13:35
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тю..недорого....а ви думаєте чому в країні не узаконениний легальний виїзд за тіж ж самі 5к у.о. до бюджета?
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06.04.2023 13:28 Відповісти
Мали бути кордони відкриті і ніхто би незаконно і злочинно заробляв.
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06.04.2023 13:28 Відповісти
А край боронити хто буде?
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06.04.2023 13:54 Відповісти
В нас за 20 років скільки силовиків накопичилось? Може пора вже тцкашникам йти? Їх десятки тисяч.
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06.04.2023 14:32 Відповісти
Літій, як там зараз погода в Сиктивкарі?
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06.04.2023 15:32 Відповісти
В тебе там родичі, запитай їх.
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06.04.2023 15:52 Відповісти
а мусорам, прикордонника як збагачуватись тоді???? а чинушам на дозволах системи ШЛЯХ???
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06.04.2023 15:17 Відповісти
Обратили все внимание,что систематически преступлением занимаются или бывшие полицаи или действующие или СБУшники бышие или действуйщие. И это после всех всех реформ реформаторов. Жесть. ОПГ в законе
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06.04.2023 13:29 Відповісти
Нічого дивного тут немає. Попрацював в силовій структурі, зрозумів сильні і слабкі сторони системи, набрався звязків, засвоїв основні схеми і загальна кримінальна освіта пройдена. Та й робота в органах шкурна і створює негативний шкурний клімат, який диформує чесноти людини, розмиває гарні якості і загострює адаптивну сторону людської сутності. Якщо довго дивитися в пітьму, то вона починає дивитися на тебе.
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06.04.2023 13:35 Відповісти
А чого ж незаконно -- вони ж гроші платили -- значить все ок .
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06.04.2023 13:31 Відповісти
Як тільки влада зашкварюється, цього разу з агентами ФСБ на самому верху, зразу дебеери та есбеу виявляють бурхливу активність...
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06.04.2023 13:34 Відповісти
... ці мусора всього на всього формували "бригади відступу"
А ви не знали?
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06.04.2023 13:34 Відповісти
Топ комент!!
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06.04.2023 13:48 Відповісти
Ну то може ментів нарешті на фронт? Хоча б окопи копати та цигарки пацанам крутити?
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06.04.2023 13:35 Відповісти
Разом з прикордонниками з західного кордону.
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06.04.2023 13:43 Відповісти
Ухилянт розповідає про прикордонників західного кордону. А ти вкурсі, що на Донбасі якраз воює чимало прикордонників із Заходу?! Експерт довбаний.
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06.04.2023 14:15 Відповісти
Знайомий айтішник виїхав як раз за хабар через одну із західних митниць. Доречі як поясните як у декотрих митників є хатинки більш ніж за 170 штук баксів і тачки преміум класу, а у жінок їхніх процвітаючі бізнеса і жодних нюансів із законом. А із сел та невеликих містечок позабирали на війну звичайних хлопців.
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06.04.2023 16:17 Відповісти
Митниця і прикордонник - це трохи різні чуваки.
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06.04.2023 16:52 Відповісти
А з чого ти вирішив що я ухилянт?
Ти моє посвідчення бачив?
А ти сам хто, раз ты не на фронті то теж ухилянт, по твоїй же логіці?
Це працює в обидві сторони, ухилянте.
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06.04.2023 20:30 Відповісти
поліцейському???
він один це провертав???
воїну, який налякався вмерти, чи попасти в полон і втік 500 метрів з позиції до 12 років
а держслужбовцю за держзраду в корисних цілях, який підриває мобілізаційний процес лише грозить до 9ти
а при слідстві знайдуть заслуги перед хузнаким + вислуга + діти + хабар і в результаті вільний
де ***** справедливість в цій ібучій державі???
я не про Україну, а про владу, іобані закони та як їх можна обійти
хлопчика Тлялова застрілили п"яні мусора.....
не отримали нари, БО СУКИ НЕ ПАМ"ЯТАЮТЬ ХТО З НИХ СТРІЛЯВ,,,..
і слідство з судом на це ведеться
як Вам ЗАКОНИ, їх суку*****мать????
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06.04.2023 13:35 Відповісти
Ганьба та стид для чоловіків-намагатися втекти з країни під час повномасштабної війни.
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06.04.2023 13:47 Відповісти
Якби ти сам читав конституцію, то таку хєрню не писав би
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06.04.2023 14:13 Відповісти
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
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06.04.2023 17:17 Відповісти
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
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06.04.2023 17:19 Відповісти
за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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06.04.2023 18:50 Відповісти
У тому і справа що обмеження не встановлені законом
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06.04.2023 20:31 Відповісти
Конституція України
"Стаття 65.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
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06.04.2023 14:15 Відповісти
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
показати весь коментар
06.04.2023 17:16 Відповісти
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
показати весь коментар
06.04.2023 17:18 Відповісти
Поки одні громадяни свідомо виконують свій конституційний обов'язок і зі зброєю у руках захищають Вітчизну, інші-шукають лазійки у Конституції, щоб будь яким шляхом "відпетляти" від фронту.
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06.04.2023 19:58 Відповісти
Як то самі представники тцк та деякі служби.
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06.04.2023 20:33 Відповісти
Я вижу вам ,где про обязанности нравится,а где о правах не нравится.Тут соблюдаем,а тут нет,прям ,как клоун Зеленский.
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06.04.2023 21:10 Відповісти
А що, хай сім'я сидить десяткі років в державній общазі за 3к гривень на місяць і без роботи? А дитина вчитися онлайн по телефону?
Ганьба це не евакуювати та не попередити людей завчасно. Коли своїх повивозили, а інші самі, все самі(с)
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06.04.2023 20:38 Відповісти
А скільки сам грошей відвалив аби втікти з країни?
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06.04.2023 14:11 Відповісти
А в перерыве от переправки за границу людей, стоял на блокпостах и кошмарил водителей. Рассказывал, как надо Украину любить и предъявлять документы. А то много предателей.
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06.04.2023 13:47 Відповісти
Наверное народ только радовался бы подобным новостям ... если бы у нас был мобилизация "по честному".
https://www.tiktok.com/@ukrainatrue/video/7194889357197643009
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06.04.2023 13:51 Відповісти
А чим ще мусора будуть займатись??? злочини розслідувати??? щаааас!!!!

Всі знають що і мусора і прикордонники заробляють на вивозі за кордон осбі призовного віку!!!! це мега клондайк!!!! і всім пох...ю
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06.04.2023 14:08 Відповісти
Ну ОК. Чого дивного. Хтось на фронті, а мусорня , з чинушами бабло косять в тилу...
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06.04.2023 14:09 Відповісти
В этой стране никогда ничего не менялось
Пробки, стройки, грязь
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06.04.2023 14:55 Відповісти
- Чим займається поліція?
- Ну... Багато чим.
- Наприклад?
- Наркотиками, проституцією, пограбуваннями, вбивствами... Загалом - усім тим, що заборонено законами!
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06.04.2023 14:11 Відповісти
У держави є купа способів аби покарати ухилянтів. Наприклад оголосити недійсними всі закордонні паспорти чоловіків у віці від 18 до 59 років. Чи перестати видавати будь-які документи консульськими установами по світу чоловікам без довідки з військомату про взяття на облік. Однак зелені довбні чомусь це не роблять, бо шефіри, суркіси, портнови та інші тварини які втекли з країни, їм важливіші, а ніж справедливость і рівність громадян перед законом.
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06.04.2023 14:20 Відповісти
Це автоматично поставить хрест на поверненні будь-кого.
Но Шарікови це не понять, легше "взять і подєліть" (с)
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06.04.2023 20:34 Відповісти
Поліція з народом)
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06.04.2023 14:53 Відповісти
ахахха це точно )))
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06.04.2023 16:19 Відповісти
Это реформированные мусора.
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06.04.2023 15:17 Відповісти
Особисто фашист татаров вже 4 роки реформує правоохоронну систему. Яких тобі ще реформ не вистачає
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06.04.2023 16:47 Відповісти
Наче вона і до татарова реформувалася.
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06.04.2023 20:39 Відповісти
Мусора і ********* це останні кончені колонки,все що вміють так це грабувати і террозувати людей.
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06.04.2023 18:17 Відповісти
 
 