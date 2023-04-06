Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В Україні з травня минулого року діяла схема незаконного вивезення чоловіків призовного віку до Молдови, яку організували поліцейські та працівники інших державних установ. З кожного брали по $5 тис.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань і Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини за попередньою змовою групою осіб налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку, які не мають на це законних підстав", - йдеться у повідомленні прокуратури.
В ДБР зауважили, що правоохоронець діяв не сам - він сформував "команду" зі своїх колег та працівників інших державних установ. Одні її члени підшукували "клієнтів", інші - проводили інструктажі та вирішували оргпитання.
""Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США", - розповіли в ДБР.
Організатора схеми затримали під час отримання грошей від чергового "клієнта". Поліцейському загрожує до 9 років за ґратами.
ДБР продовжує розслідування та готується повідомити про підозру іншим учасникам схеми.
Будь ласка, зачекайте...
А ви не знали?
Ти моє посвідчення бачив?
А ти сам хто, раз ты не на фронті то теж ухилянт, по твоїй же логіці?
Це працює в обидві сторони, ухилянте.
він один це провертав???
воїну, який налякався вмерти, чи попасти в полон і втік 500 метрів з позиції до 12 років
а держслужбовцю за держзраду в корисних цілях, який підриває мобілізаційний процес лише грозить до 9ти
а при слідстві знайдуть заслуги перед хузнаким + вислуга + діти + хабар і в результаті вільний
де ***** справедливість в цій ібучій державі???
я не про Україну, а про владу, іобані закони та як їх можна обійти
хлопчика Тлялова застрілили п"яні мусора.....
не отримали нари, БО СУКИ НЕ ПАМ"ЯТАЮТЬ ХТО З НИХ СТРІЛЯВ,,,..
і слідство з судом на це ведеться
як Вам ЗАКОНИ, їх суку*****мать????
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
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Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Ганьба це не евакуювати та не попередити людей завчасно. Коли своїх повивозили, а інші самі, все самі(с)
https://www.tiktok.com/@ukrainatrue/video/7194889357197643009
Всі знають що і мусора і прикордонники заробляють на вивозі за кордон осбі призовного віку!!!! це мега клондайк!!!! і всім пох...ю
Пробки, стройки, грязь
- Ну... Багато чим.
- Наприклад?
- Наркотиками, проституцією, пограбуваннями, вбивствами... Загалом - усім тим, що заборонено законами!
Но Шарікови це не понять, легше "взять і подєліть" (с)