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Підтримували ПВК "Вагнер" та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Викрито трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів", - йдеться в повідомленні.

На Київщині кіберфахівці СБУ заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах. Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.

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Також затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. На платформі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу "Вагнера" і її власника Пригожина. СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим".

Водночас на Одещині затримали місцевого жителя, який в російській соцмережі "Вконтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві. Крім того, зловмисник поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Підтримували ПВК Вагнер та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині 01
Підтримували ПВК Вагнер та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині 02
Підтримували ПВК Вагнер та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині 03
Підтримували ПВК Вагнер та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині 04
Підтримували ПВК Вагнер та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Чергові мерзенні гниди...
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06.04.2023 14:44
+9
Таку шваль, мразь відразу на уранові рудники, майно експопріювати.
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06.04.2023 14:48
+7
таких прорашистських манкуртів ,лакеїв і срако,,лизів в Україні повно,або по рашистськи(до к. у..я )
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06.04.2023 14:47
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Чергові мерзенні гниди...
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06.04.2023 14:44 Відповісти
таких прорашистських манкуртів ,лакеїв і срако,,лизів в Україні повно,або по рашистськи(до к. у..я )
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06.04.2023 14:47 Відповісти
Таку шваль, мразь відразу на уранові рудники, майно експопріювати.
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06.04.2023 14:48 Відповісти
"з Маріуполя, з Бучі..." - скільки вовка не годуй, а в слона все одно яйця більші (с)
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06.04.2023 14:57 Відповісти
Где бы хоть одного такого встретить ? С удовольствием бы такую мразь за горло подержал ).
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06.04.2023 15:11 Відповісти
Наприклад на продуктовому ринку. Одягаєтесь бідно, підходите до м'ясного ряду, питаєте по чому сало. Після відповіді закочуєте очі і волаєте російською "при союзе по рупь п'ятдесят било, сестра из Курска чи брат из Симферополь пишет что по долару и никто не берет", далі в тому ж дусі. Хвилин через 10 снующа на ринку сєпарня утворить вам групу підтримки. І почнеться "путин_навел_парядок в_раисии_такого_нет", тоді бийте хоч із закритими очима, не промахнетеся,
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06.04.2023 15:49 Відповісти
А ти естет.Браво!
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06.04.2023 16:22 Відповісти
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06.04.2023 17:41 Відповісти
Скріните той ютуб + url і на сайт, канал, єворог та емейл сбу, гру, нацполіції. Кілька разів протягом 10 днів.
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06.04.2023 19:55 Відповісти
Чесно кажучи, що ці зрадники з Маріуполя, мене не здивувало. За словами Азовців там процентів 80 конкретні "любітєлі кацапського міра", 15% за мір но Україна вінаватая, і тільки 5 % це сім'ї українських військових та правоохоронців за Україну. Ще й проститутки з Маріупаля заполоняли у 90-х маскву, про що кацапи кричали що українки стаят у нас на арбатє.
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06.04.2023 16:26 Відповісти
Ви думаєте їм щось буде за ці злочини!? Ні. Піймали а тепер і відпустять. Влада імпотентна, бездіяльна. І це підчас війни?! І потім ми запитуєм чому ракети чи безпілотники вразили об'єкти, чому появляються пропагандисти руського міра...?! Тому що влада не бороться з такими покидьками, з коригувальниками. Влада бездіяльна, законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають...ВЛАДО ПРОСНИСЬ, В КРАЇНІ ВІЙНА, ВІД ДІЙ ТАКИХ ГНИД ГИНУТЬ ЛЮДИ А ВИ НІЧОГО НЕ РОБИТЕ. ПРОПАГАНДИСТІВ САДЖАТИ МІНІМ НА 15 РОКІВ І ПОЗБАВЛЯТИ В ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ, ГРОМАДЯНСТВА. КОРИГУВАЛЬНИКІВ ТРЕБА ЗНИЩУВАТИ, ІНШОГО НЕ ДАНО. А ЇМ ЗА УЧАСТЬ У ОРГАНІЗОВАНИХ ВБИВСТВАХ ПРИСУДЖУЮТЬ 10-15 РОКІВ. СМІШНО. ВІДПОВІДНІ ЗАКОНИ ТРЕБА І СУДИ. ТАКИХ ПОКИДЬКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ПОВИНЕН СУДИТИ ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ ПО УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.
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06.04.2023 17:22 Відповісти
vony ta taki, jak vony, e pru4ynoju zagybeli bagat+oh ukrainziv
temu za tse pid 4as vijny povynna zastosovyvatysja strata, jak6o ihnja vyna bude dovedena 😡
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06.04.2023 17:55 Відповісти
Намагався вчитатись і зрозуміти і не зрозумів логіки.Чому втікли і не зустрічали коли прийшли?А коли не поряд з ними то за них.Виходить я тебе люблю,але на відстані де тебе нема і сумую за тобою,але коли ти далеко бо коли близько ти мене вб'єш.
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06.04.2023 19:03 Відповісти
Вони чекали "танки_ва_Львове". Тіпа диванні сєпари, як наші диванні експерти та патріоти - пісні, вишиванка а сам купляє звільнення від служби.
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06.04.2023 19:46 Відповісти
 
 