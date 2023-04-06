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Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж За кордоном

потяг,євроколія

6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.

Як зазначається, на борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів улітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.

У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

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Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, регулярне сполучення в цьому напрямку запрацює через кілька місяців. Для цього відновив роботу залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років.

"Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску. Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання", - зазначив начальник ОВА.

Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 01
Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 02
Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 03
Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Не Петро І а Микола І. Про першого чули але не знали про котрого першого. А нам уперто бракувало перешитися на колію 1435мм. Це затратно. Але за 30 років вагонний і локомотивний парк перейшов би на Євроколію. А пункт перепідйомки був би у Зерновому. І тепер би маскалі ломали б голову а як це возити війська українською колією
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06.04.2023 16:33
+8
Ото петро1 зробив колію ''на*уй ширє'' а ми тепер маємо мороку.
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06.04.2023 16:26
+4
нам давно треба було перейти на уй меньше як показало життя
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06.04.2023 16:32
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Ото петро1 зробив колію ''на*уй ширє'' а ми тепер маємо мороку.
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06.04.2023 16:26 Відповісти
При петрі 1 каретами їздили.Але напрям думки правильний.
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06.04.2023 16:39 Відповісти
півсотні років західнонімецькому залізяччу... але бігає)))
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06.04.2023 16:31 Відповісти
нам давно треба було перейти на уй меньше як показало життя
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06.04.2023 16:32 Відповісти
Не Петро І а Микола І. Про першого чули але не знали про котрого першого. А нам уперто бракувало перешитися на колію 1435мм. Це затратно. Але за 30 років вагонний і локомотивний парк перейшов би на Євроколію. А пункт перепідйомки був би у Зерновому. І тепер би маскалі ломали б голову а як це возити війська українською колією
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06.04.2023 16:33 Відповісти
Одна справа коли рейки лежать на деревяних шпалах. Витягнув костилі з під однієї нитки і перешив на другу колію. Інша справа коли шпали залізобетонні. Тут треба міняти всі шпали поголовно бо конструкція шпали не дозволяє робити перехід на іншу колію без заміни шпал. Отвори закладних у бетоні не пересунеш
А на 1км колії потрібно 1800 залізобетонних шпал. То щоб везти маскалю в Україну танки потягом сспершу треба привезти шпали. А у переводів на ЗБ шпалах поготів
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06.04.2023 16:44 Відповісти
Можна подумати, бетонні шпали не свердляться.
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06.04.2023 17:42 Відповісти
Бот і бетону конструкцію може язиком просверлити.
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06.04.2023 18:33 Відповісти
Подивіться контрукцію шпали. Між рейкою і шпалою сталева проставка.
Але, судячи з вашої грамотності, ви нічого не втямите.
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06.04.2023 18:52 Відповісти
Звідки ж мені знати, що бетону шпалу проектували так, щоб вона була максимально міцною при оптимальній вазі, і що в ній не можна свердлити де заманеться. Потім такі розумники нароблять в квартирах ремонти і зносять несучи конструкції, а потім дивуються, чого це по цілому будинку тріщини пішли. Але ж вони розумні, усіх грамоті ще вчать.
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06.04.2023 19:17 Відповісти
Спочатку ви кажете, що хтось "бот", потім змінюєте тему на квартирний ремонт - це аргументи ?
А з грамотністю справді проблеми: "бетонну" пишеться з двома "Н", а "просвердлити" - з літерою "Д". Словник вам у поміч.
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06.04.2023 19:49 Відповісти
Тільки боти чіпляються до орфографії, бо нема чого сказати по суті, коли людина пише в дорозі на мобільному буквально на колінці.
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06.04.2023 20:43 Відповісти
Коли людина безграмотна, то вона безграмотна і за столом, і на коліні (а не на коленке).
Коли хамовита, то хамовита.
Коли неук, то неук.
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06.04.2023 22:52 Відповісти
Це ви самокритично, не чекав. Свердли далі, ук.
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07.04.2023 02:22 Відповісти
Мне вот интересно, вы ж/б шпалу в глаза хоть видели?) Не говоря уже о том, как меняется линия и почему меняют одни ж/б шпалы на точно такие же) Про прочность конструкции даже речь не идет))) Вы на полном серьезе несете бред и когда вам на простейшем примере обьясняют бредовость ваших идей, вы цепляетесь к орфографии))) Так покажите на этой фотке в каком месте сверлить бетон?)))
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08.04.2023 03:51 Відповісти
Или вот на этой)
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08.04.2023 03:55 Відповісти
А переобладанати вантажні вагони під колію1435 не важко. Коли розроблялася ходова частина вагона бралося до уваги переобладнання ходової з 1520 на 1435 з мінімальними затратами
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06.04.2023 16:37 Відповісти
Все говорит о ширине колеи, но забывает что для успешного железнодорожного сообщения между странами железная дорога в соединённых странах должна иметь не только одну ширину колеи, но и одинаковую систему сигнализации. И это не только столбы и сигналы семафоров, которых видит все, но и передатчики и датчики на путях и в подвижном составе и система их соединения и обработки. Которая управляет семафорами и много где - стрелками с дистанционным управлением. В Польше сигнализация европейского стандарта, в Украине - осталась советская. Вместе они не работает. Это у наших железнодорожников в странах Балтии большая попаболь с начала строики Rail Baltica на 1435 ширине.
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06.04.2023 16:53 Відповісти
Да им и не надо работать вместе - надо идти путём Польши.
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06.04.2023 17:59 Відповісти
я скажу так - у тій Польщі, де я - стрілки перемикаються якимось допотопними перемикачми, які приводяться у дію з допомогою тросів та ще чогось.... по цим коліям ходять интерсіті ... але вздовж колії на багато метрів тянеться та фігня
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07.04.2023 09:17 Відповісти
з такою швидкістю залізницю до Львова ще років п'ять будувати...
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06.04.2023 17:10 Відповісти
п'ять??? тридцять п'ять!
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06.04.2023 20:55 Відповісти
У 1941-у р., коли прийшли німці, всю колію змінили на вужчу за 1 місяць, хоча тоді у Західній Україні була більш розгалужена залізнична мережа. Потім совіти повернулися і теж дуже швидко переклали колію на свій лад. Щоправда, до цього було залучено багато працівників, зате з'явилися робочі місця. Але будь-яке завдання здійсненне, якщо є розуміння цього
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06.04.2023 18:03 Відповісти
Ти різницю між паровозом та електровозом розумієш?
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07.04.2023 10:27 Відповісти
Хай буде ти, хоч я з Вами не знайомий. Чим відрізниється колія для електровоза і паровоза?
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07.04.2023 16:29 Відповісти
Колія - нічим А от джерела енергії - різні Паровоз його з собою возить а електровоз прив"язаний до електромережі А її обладнання коштує набагато дорожче колії
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07.04.2023 16:44 Відповісти
Хоч і зарікався , але не витримав (( А яким боком ширина залізничної колії до контактної лінії і навіщо її переобладнувати при зміні ширини ?
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07.04.2023 22:41 Відповісти
"Yuriy Kobiv

У 1941-у р., коли прийшли німці, всю колію змінили на вужчу за 1 місяць, хоча тоді у Західній Україні була більш розгалужена залізнична мережа. Потім совіти повернулися і теж дуже швидко переклали колію на свій лад. Щоправда, до цього було залучено багато працівників, зате з'явилися робочі місця. Але будь-яке завдання здійсненне, якщо є розуміння цього"

Я пояснював людині чим саме переобладнання колії в 1941 році було набагато простішим ніж зараз
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07.04.2023 22:59 Відповісти
Пояснення вийшло трішки сумбурним , не у тязі причина , а у самій колії ( її матеріалах ) , а про це раніше чим ти вже написали , не хотів повторюватися , міг на інших послатися . До речі , щось не впевнений у тому , що нацисти все так за місяці переробили на свою колію , навіщо їм це було потрібне якщо перевезення із совка у бік Німеччини і так були налагоджені до 41-го . Всього доброго !
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07.04.2023 23:18 Відповісти
 
 