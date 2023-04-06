Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією. ФОТОрепортаж
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6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.
Як зазначається, на борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів улітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.
У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.
Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, регулярне сполучення в цьому напрямку запрацює через кілька місяців. Для цього відновив роботу залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років.
"Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску. Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання", - зазначив начальник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
А на 1км колії потрібно 1800 залізобетонних шпал. То щоб везти маскалю в Україну танки потягом сспершу треба привезти шпали. А у переводів на ЗБ шпалах поготів
Але, судячи з вашої грамотності, ви нічого не втямите.
А з грамотністю справді проблеми: "бетонну" пишеться з двома "Н", а "просвердлити" - з літерою "Д". Словник вам у поміч.
Коли хамовита, то хамовита.
Коли неук, то неук.
У 1941-у р., коли прийшли німці, всю колію змінили на вужчу за 1 місяць, хоча тоді у Західній Україні була більш розгалужена залізнична мережа. Потім совіти повернулися і теж дуже швидко переклали колію на свій лад. Щоправда, до цього було залучено багато працівників, зате з'явилися робочі місця. Але будь-яке завдання здійсненне, якщо є розуміння цього"
Я пояснював людині чим саме переобладнання колії в 1941 році було набагато простішим ніж зараз