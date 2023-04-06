У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК "Вагнер" та символом "Z". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Суд Праги виніс вирок чоловікові, який прийшов на антиурядовий мітинг, начепивши на себе одразу кілька символів підтримки російського вторгнення в Україну - шапку з триколором РФ, георгіївську стрічку, нашивки з логотипом ПВК "Вагнер", символом "Z" і малюнок ведмедя, який скалить зуби.
Про це повідомляє чеське видання vinegret.cz, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік є громадянином Чехії, його визнали винним у порушенні кримінальної статті "заперечення, схвалення чи виправдання геноциду", повідомила представник суду Єва Швіглерова.
За її словами, підсудного засудили до шести місяців в'язниці умовно та штрафу у розмірі 12 тис. крон. Крім того, чоловікові на один рік заборонили в'їзд до Праги (він мешкає в іншому регіоні Чехії).
Рішення суду ще не набрало законної сили, можна подати апеляцію.
У мережі також публікували фото чоловіка.
Будь ласка, зачекайте...
Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
Бо купка таких потім й рулить виборами в країні. Будь якій.
Колоборантів треба лишати громадянства, бо тільки громадянство дає право голосу. Нехай у автономну якусь республіку збиваються. В мокшандію, наприклад..буде на Землі реальна країна дурнів..
Правда, личности были достаточно масштабные.
Хотя этого "чеха" можно и не депортировать в рашу и не лишать гражданства, а достаточно в пихушку лет на 5, как в его любимом совке-рашке
На місці чехів я б це гівно депортував без права повернутися назад з конфіскацією майна. Демократичний світ занадто безхребетний.
v kazapii vze zdorovyh lujdej majze zovsim nema 😑