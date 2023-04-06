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У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК "Вагнер" та символом "Z". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Суд Праги виніс вирок чоловікові, який прийшов на антиурядовий мітинг, начепивши на себе одразу кілька символів підтримки російського вторгнення в Україну - шапку з триколором РФ, георгіївську стрічку, нашивки з логотипом ПВК "Вагнер", символом "Z" і малюнок ведмедя, який скалить зуби.

Про це повідомляє чеське видання vinegret.cz, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік є громадянином Чехії, його визнали винним у порушенні кримінальної статті "заперечення, схвалення чи виправдання геноциду", повідомила представник суду Єва Швіглерова.

За її словами, підсудного засудили до шести місяців в'язниці умовно та штрафу у розмірі 12 тис. крон. Крім того, чоловікові на один рік заборонили в'їзд до Праги (він мешкає в іншому регіоні Чехії).

Рішення суду ще не набрало законної сили, можна подати апеляцію.

У мережі також публікували фото чоловіка.

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У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК Вагнер та символом Z 01
У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК Вагнер та символом Z 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
У демократичній країні ці фрукти сміливі.
Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
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06.04.2023 16:40
+18
Слабенько... за таке має бути тільки довічна депортація до лаптестану, без варіантів
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06.04.2023 16:43
+14
Я завжди дивуюсь таким людям. Ти живеш у спокійній, нормальній країні, без війни і падаючих на голову бомб. Чому ж тебе так вперто тягне до лайна під назвою росія? (Я не конкретно за цього дурня говорю, а в принципі)
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06.04.2023 16:46
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У демократичній країні ці фрукти сміливі.
Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
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06.04.2023 16:40 Відповісти
якесь чмо бронхітне
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06.04.2023 16:54 Відповісти
Слабенько... за таке має бути тільки довічна депортація до лаптестану, без варіантів
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06.04.2023 16:43 Відповісти
Воно громаданин
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06.04.2023 16:46 Відповісти
Згоден. Але, в Україні часто й такої відповідальності не дочекаєшся. Я вже не кажу, скільки у нас ватникіа і зрадників.
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06.04.2023 17:08 Відповісти
А в Україні за таке б нічого не зробили. Ну то як "слабенько"?
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07.04.2023 19:54 Відповісти
Позбавили б громадянства та й по всьому.

Бо купка таких потім й рулить виборами в країні. Будь якій.

Колоборантів треба лишати громадянства, бо тільки громадянство дає право голосу. Нехай у автономну якусь республіку збиваються. В мокшандію, наприклад..буде на Землі реальна країна дурнів..
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06.04.2023 16:45 Відповісти
А шо ж наши не лишают гражданства ватников попов МП? Там букет преступлений будет похлеще, чем у этого мудилы.
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06.04.2023 19:10 Відповісти
То не до мене питання. Я тільки - ЗА. За те, щоб якщо не кримінальна відповвдальність, то хоча б позбавляти громадянства, майно на конфіскацію, а їх гнати срачельниками до парашастану.
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06.04.2023 20:48 Відповісти
Як це "позбавили громадянства"? А якщо його батьки доконвічні чехи? "Позбавли громадянства" і що далі? Депортувати? Куди? В кацапію? А на якій основі? Символіка? От я якось "недошурупав" в роки моєї юності у 80-ті вийти на площу у Львіві з прапором США, щоби мене депортували туди. А виявляється так було можна. А я чекав ж до 1990-го. "Стільки втрачених років".
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07.04.2023 20:03 Відповісти
Ну, при желании в совке лишали гражданства и депортировали в США граждан СССР. Примеров достаточно.

Правда, личности были достаточно масштабные.
Хотя этого "чеха" можно и не депортировать в рашу и не лишать гражданства, а достаточно в пихушку лет на 5, как в его любимом совке-рашке
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07.04.2023 21:46 Відповісти
Бажаю цьому лаптю, щоб його вагнери виїбали, раз він так в них закоханий.
На місці чехів я б це гівно депортував без права повернутися назад з конфіскацією майна. Демократичний світ занадто безхребетний.
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06.04.2023 16:46 Відповісти
Я завжди дивуюсь таким людям. Ти живеш у спокійній, нормальній країні, без війни і падаючих на голову бомб. Чому ж тебе так вперто тягне до лайна під назвою росія? (Я не конкретно за цього дурня говорю, а в принципі)
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06.04.2023 16:46 Відповісти
А его дедушка/бабушка любили Чехословацкую Социалистическую Республику и лично товарища Густава Гусака, который целовался в засос с Брежневым....
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06.04.2023 16:52 Відповісти
Вєлічія хочеться. Цьому шмаркачу точно. Дівки мабуть не дають, воно ображене так свій протест висловлює. От прійдут русскіє, я как поцєлую іх в зад, да как дадут оні мнє автомат, так я вас всєх, такіх красівих-нєдоступних, і пєрєтрахаю (єслі встанєт).
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06.04.2023 16:59 Відповісти
Чого ви вередуете?Суд виніс ВИРОК.Міняйте методичкиЗЕ....біки.
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06.04.2023 17:07 Відповісти
bo psyhi4ni vady peredajut´sja genety4no z pokolinnja do pokolinnja
v kazapii vze zdorovyh lujdej majze zovsim nema 😑
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06.04.2023 17:37 Відповісти
Money 💰💲
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07.04.2023 08:59 Відповісти
У нас таких дебилов хоть отбавляй и никто их не судит....
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06.04.2023 16:47 Відповісти
иногда полезного идиота видно издалека
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06.04.2023 16:48 Відповісти
У нас таких повно в Раді сидить і в ОПі, і в Уряді, а в СБУ, МВС, прокуратурі та судах - аж кишить. Люстрація, ****.
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06.04.2023 16:51 Відповісти
Всіх зібрати і на недільку за кошти держави відправити в Бахмут чи Пологі чи Вугледар пожить під обстрілами орди. А якщо ковирнути цю гидоту то незалежно від паспорта всі вони мають пращурів ординців це їх потомки
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06.04.2023 17:09 Відповісти
лівак жив з мамкою та мріяв про комунізм. тепер стикнеться з реальністю
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06.04.2023 17:14 Відповісти
Похожих дебилов хорошо лечит лишение гражданства и пожизненное выдворение из ЕС. В контексте можно нему вручить билет в Москву на один конец.
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06.04.2023 17:14 Відповісти
Да какой он чех!? Мокша 100%
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06.04.2023 18:56 Відповісти
Зачем им указывать что они раздают паспорта мокшам и эрзям?
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07.04.2023 00:22 Відповісти
Фашизм і свастика = рашизм і "зетка".
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06.04.2023 17:51 Відповісти
Може це втікач. І йому більше подобається альтернатива відсидіти в чеській тюрмі,ніж прожити більш нікчемне життя на росії? 🙀
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06.04.2023 18:04 Відповісти
Вибачте, але таких треба 3,14z∆иtи і краще ногами.
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06.04.2023 18:07 Відповісти
******** нет покоя
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06.04.2023 19:01 Відповісти
Заробітчани та біженці, вам не здається, що ви там в Чехії трохи не допрацьовуєте ? Хіба так важко знайти цього вилупка ? Вкоротіть йому віку . Найкраще, щоб пропав безвісти !...
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06.04.2023 20:53 Відповісти
Куйня очкастая , якобы **** занят на моби , лупануть по затылку шоб лисы слетели накуй...
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07.04.2023 19:09 Відповісти
 
 