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Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті продовжуються кровопролитні бої.

Люди, прошу, допомагайте фронту!!

Страшні втрати, кожного дня десятки загиблих та важко поранених.

Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки. ФОТОрепортаж

Зараз дуже потрібно викупити:

Рації Моторолла- 240 т грн

Ще 3 дрона Мавік 3 Комбо -283 т

Планшети 7 штук -42 т

Прошу допомоги

З понеділка оплатила автівку -228 т грн та 85 т грн за покраску, запчастини, посилення та уставку необхідного

Викупила 3 Мавіка Комбо -7000 євро

Турнікети-10 т

Приціл -23 680 грн

Відправили на фронт дрони, тепловізори, приціли, ліки, рації, турнікети

Дуже прошу допомогти зі збором !

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 01 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 02 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 03
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 04
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 05
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 06
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 07
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 08
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 09
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 10
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 11
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 12
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Топ коментарі
+8
+
Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
Слава Україні!
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06.04.2023 16:44
+7
Може хтось розповісти - на які кошти живуть волонтери? Треба ж поїсти хоча б двічі на день, у щось вдягнутися, сплатити комуналку - перелічене як мінімум. Вони десь працюють, а волонтерять у вільний від роботи час, чи живуть на відсоток від зібраних коштів? Якщо останнє, то який то відсоток?
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06.04.2023 16:54
+5
На ті ж і живуть.
А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
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06.04.2023 17:39
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Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
Слава Україні!
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06.04.2023 16:44 Відповісти
+
показати весь коментар
06.04.2023 16:45 Відповісти
Може хтось розповісти - на які кошти живуть волонтери? Треба ж поїсти хоча б двічі на день, у щось вдягнутися, сплатити комуналку - перелічене як мінімум. Вони десь працюють, а волонтерять у вільний від роботи час, чи живуть на відсоток від зібраних коштів? Якщо останнє, то який то відсоток?
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06.04.2023 16:54 Відповісти
На ті ж і живуть.
А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
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06.04.2023 17:39 Відповісти
О, це цікаво. А податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок сплачують?
Просто у прифронтових містах катастрофічно не вистачає працівників у водоканалах, теплокрмуненерго, РЕСах. Зате волонтери ледь не на кожному кроці.
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06.04.2023 17:54 Відповісти
Ага, як владу критикувати то -"не на часі''. А як під волонтерів копати то ''скрізь і всюди''
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06.04.2023 20:49 Відповісти
По закону до 30 відсотків від зібраних коштів, і десь так собі залишають.
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06.04.2023 17:51 Відповісти
Клас. За десять відсотків відкату на державному тендері всю прогресивну громадськість на чолі з якимось ніколовим ковбасить не по-дитячому на шпальтах кожного патріотичного ЗМІ. А тут втричі більше норма.
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06.04.2023 18:27 Відповісти
Люди, які проводять державні тендори - мають ЗАРПЛАТУ від держави. З чого б це вони ще мають мати відкат від замовлення за ДЕЖАВНІ КОШТИ?
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06.04.2023 20:50 Відповісти
Шо за бред? Це який такий закон, що це дозволяє?
Взагалі Юсупова завжди звіт робить у фейсбуці.
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06.04.2023 20:11 Відповісти
Закону взагалі немає, є лише проект і в ньому цифр не буде, там більше про правовий статус та оподаткування. Волонтер по своїй суті, це той хто і копійки собі не бере, живе за власні кошти, але таких не зустрічав. А тепер замислитесь, за що живуть ті, хто займається цим з 2014 року і ні на іншу роботу чи підробітотк часу не мають і їх ніхто не утримує.
30 відсотків максимум, це неофіційна цифра, яку їм можна залишати собі, щоб не рахуватися шахраєм з точки зору моралі.
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06.04.2023 21:28 Відповісти
У Юсупової власний бізнес з якого вона живе і допомогає армії.
Порошенко офіційно додає половину до свого фонду при закупівлі всього необхідного.
Але людям до вподоби Притула....
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07.04.2023 08:49 Відповісти
після перемоги, журналісти, активісти перевірять статки до та після
і у всього оточення, рідних близьких, підставних
бо на приклад,
Пані Юсупова просить на потрібне обладнання чи ще щось
так, воно треба..
в той час на рахунках других волонтерських організацій, сотні мільйонів
не сотня а 5 і більше сотень мільйонів
у них що розподіл на бригади???
***** якась
чому волонтерські центри не скоординовані?????
у мене гроші є, але я не дам на 93ю
а лише на 110у
це як???
ви млять не в селі збираєте для своєї ТРО
ви збираєте на перемогу ЗСУ, млять а не конкретного підрозділу
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06.04.2023 17:55 Відповісти
на % від зібраних коштів,офіційно такий % складає до 20% але тут така закавика: ніхто не знає скільки в реальності коштують куплені речі,злі язики говорять,що на ринку все може коштувати % на 25-40 менше ніж ті закупочні ціни які показуються волонтерами...і т.д....крім того,більшість волонтерів мають інші бізнеси,Юсупова,наприклад,провідна бізнесвумен Дніпра....
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06.04.2023 20:25 Відповісти
20% законно, але це не стосується фондів Чмута та Притули, бо там майже бюджетне фінансування.
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06.04.2023 22:58 Відповісти
Не бюджетне.
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07.04.2023 02:27 Відповісти
+
Пб
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06.04.2023 20:45 Відповісти
Я в загалі не розумію, є Резніков, він, що не знає потреб армії??? Що за херня , трапилась . Другий год війни, а воно досі не знають потреби, в раціях чи в мовіках
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07.04.2023 00:34 Відповісти
+
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07.04.2023 06:41 Відповісти
 
 