Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті продовжуються кровопролитні бої.

Люди, прошу, допомагайте фронту!!

Страшні втрати, кожного дня десятки загиблих та важко поранених.

Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.

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Зараз дуже потрібно викупити:

Рації Моторолла- 240 т грн

Ще 3 дрона Мавік 3 Комбо -283 т

Планшети 7 штук -42 т

Прошу допомоги

З понеділка оплатила автівку -228 т грн та 85 т грн за покраску, запчастини, посилення та уставку необхідного

Викупила 3 Мавіка Комбо -7000 євро

Турнікети-10 т

Приціл -23 680 грн

Відправили на фронт дрони, тепловізори, приціли, ліки, рації, турнікети

Дуже прошу допомогти зі збором !

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.



















