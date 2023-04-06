Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті продовжуються кровопролитні бої.
Люди, прошу, допомагайте фронту!!
Страшні втрати, кожного дня десятки загиблих та важко поранених.
Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.
Зараз дуже потрібно викупити:
Рації Моторолла- 240 т грн
Ще 3 дрона Мавік 3 Комбо -283 т
Планшети 7 штук -42 т
Прошу допомоги
З понеділка оплатила автівку -228 т грн та 85 т грн за покраску, запчастини, посилення та уставку необхідного
Викупила 3 Мавіка Комбо -7000 євро
Турнікети-10 т
Приціл -23 680 грн
Відправили на фронт дрони, тепловізори, приціли, ліки, рації, турнікети
Дуже прошу допомогти зі збором !
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
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5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
Слава Україні!
А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
Просто у прифронтових містах катастрофічно не вистачає працівників у водоканалах, теплокрмуненерго, РЕСах. Зате волонтери ледь не на кожному кроці.
Взагалі Юсупова завжди звіт робить у фейсбуці.
30 відсотків максимум, це неофіційна цифра, яку їм можна залишати собі, щоб не рахуватися шахраєм з точки зору моралі.
Порошенко офіційно додає половину до свого фонду при закупівлі всього необхідного.
Але людям до вподоби Притула....
і у всього оточення, рідних близьких, підставних
бо на приклад,
Пані Юсупова просить на потрібне обладнання чи ще щось
так, воно треба..
в той час на рахунках других волонтерських організацій, сотні мільйонів
не сотня а 5 і більше сотень мільйонів
у них що розподіл на бригади???
***** якась
чому волонтерські центри не скоординовані?????
у мене гроші є, але я не дам на 93ю
а лише на 110у
це як???
ви млять не в селі збираєте для своєї ТРО
ви збираєте на перемогу ЗСУ, млять а не конкретного підрозділу
Пб