Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворожа авіація продовжує бити по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вчора ввечері росіяни завдали авіаудару по території одного з підприємств у місті.

"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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