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Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожа авіація продовжує бити по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, вчора ввечері росіяни завдали авіаудару по території одного з підприємств у місті.

"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 01
Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 02
Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 03
Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 04

Автор: Ірина Дашківська
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Мда... Рашистська авіація, відчуваючи гостру нестачу у ЗСУ ракет до С-300 та "Буків" просто знахабніла!
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12.04.2023 13:07 Відповісти
 
 