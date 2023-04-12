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Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожа авіація продовжує бити по Бериславу Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, вчора ввечері росіяни завдали авіаудару по території одного з підприємств у місті.
"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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Павло Бубенко 9e42f340
показати весь коментар12.04.2023 13:07 Відповісти Мені подобається 0
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