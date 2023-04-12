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Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців опублікувала світлини зі зруйнованого російськими обстрілами Вугледару Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Вугледар. Залишки чийогось життя", - прокоментували опубліковані світлини у бригаді.
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Нічого у вас , смердючі кацапи не вийде , бо здохнете всі на нашій землі 😡
...вы хоть заголовки читайте что постите. не можете сразу то хоть потом правьте