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72 окрема механізована бригада (199) Вугледар (86)

Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців опублікувала світлини зі зруйнованого російськими обстрілами Вугледару Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі 01
Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі 02
Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі 03
Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі 04

"Вугледар. Залишки чийогось життя", - прокоментували опубліковані світлини у бригаді.

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Автор: Ірина Дашківська
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Вугледар подарував росімосквам одне - це найоб...
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12.04.2023 11:49 Відповісти
Москальня клята сама живе в повному лайні і нас намагається
затягнути туди ж!

Нічого у вас , смердючі кацапи не вийде , бо здохнете всі на нашій землі 😡
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12.04.2023 11:53 Відповісти
Це для них звичний місячний пейзаж..півраїсі так виглядає без обстрілів..тварюки завидющі..
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12.04.2023 12:09 Відповісти
в разрушенном враге Угледаре

...вы хоть заголовки читайте что постите. не можете сразу то хоть потом правьте
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12.04.2023 12:18 Відповісти
 
 