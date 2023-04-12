Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі. ФОТОрепортаж

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців опублікувала світлини зі зруйнованого російськими обстрілами Вугледару Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.









"Вугледар. Залишки чийогось життя", - прокоментували опубліковані світлини у бригаді.

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